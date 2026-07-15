Día de las Gomitas de Gusano (Yummies): qué hay detrás de estas golosinas

El Día de las Gomitas de Gusano (Yummies) se celebra cada 15 de julio. Se trata de un dulce que combina sabor, color y nostalgia, y que se convirtió en un ícono de la cultura snack.

Origen e historia de los Yummies

Las gomitas modernas tienen su antecedente en los caramelos gelificados europeos del siglo XX, y su gran salto cultural llegó con la expansión de las golosinas de gelatina moldeada.

En ese camino, las figuras “divertidas” (animales, ositos y luego gusanos) se volvieron clave: el formato de gusano aportó un elemento de humor —entre lo “atrevido” y lo infantil— que terminó consolidándolo como favorito en mezclas de dulces y kioscos.

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Qué contienen los Yummies

Aunque las fórmulas varían por fabricante, suelen incluir azúcar y/o jarabe de glucosa, gelatina (o alternativas vegetales en versiones veganas), acidulantes como ácido cítrico o málico para el toque ácido, aromas, colorantes y agentes de recubrimiento que evitan que se peguen.

Las versiones ácidas suelen llevar un baño de azúcar con acidulante.

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Los “gusanos” destacan por su doble sabor en una misma pieza, lo que explica su éxito en mezclas. Además, su textura depende de pequeños cambios en la gelificación: más firme para masticar, o más blanda para “derretirse” rápido.

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Y, aunque parezcan iguales, el color y la acidez influyen en cómo percibimos el sabor: el rojo suele sentirse más intenso, incluso con recetas similares.