Gastronomía

Día de las Gomitas de Gusano (Yummies): qué hay detrás de estas golosinas

El 15 de julio marca el Día de las Gomitas de Gusano, un delicioso dulce que combina nostalgia y sabor. Su evolución desde los caramelos gelificados hasta el icónico formato de gusano ha cautivado paladares en todo el mundo.

Por ABC Color
15 de julio de 2026 a la - 06:00
Gomitas de Gusano o Yummies, imagen ilustrativa.
Gomitas de Gusano o Yummies, imagen ilustrativa.Shutterstock

El Día de las Gomitas de Gusano (Yummies) se celebra cada 15 de julio. Se trata de un dulce que combina sabor, color y nostalgia, y que se convirtió en un ícono de la cultura snack.

Gomitas de Gusano o Yummies, imagen ilustrativa.
Gomitas de Gusano o Yummies, imagen ilustrativa.

Origen e historia de los Yummies

Las gomitas modernas tienen su antecedente en los caramelos gelificados europeos del siglo XX, y su gran salto cultural llegó con la expansión de las golosinas de gelatina moldeada.

Gomitas de Gusano o Yummies, imagen ilustrativa.
Gomitas de Gusano o Yummies, imagen ilustrativa.

En ese camino, las figuras “divertidas” (animales, ositos y luego gusanos) se volvieron clave: el formato de gusano aportó un elemento de humor —entre lo “atrevido” y lo infantil— que terminó consolidándolo como favorito en mezclas de dulces y kioscos.

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Qué contienen los Yummies

Aunque las fórmulas varían por fabricante, suelen incluir azúcar y/o jarabe de glucosa, gelatina (o alternativas vegetales en versiones veganas), acidulantes como ácido cítrico o málico para el toque ácido, aromas, colorantes y agentes de recubrimiento que evitan que se peguen.

Gomitas de Gusano o Yummies, imagen ilustrativa.
Gomitas de Gusano o Yummies, imagen ilustrativa.

Las versiones ácidas suelen llevar un baño de azúcar con acidulante.

Los “gusanos” destacan por su doble sabor en una misma pieza, lo que explica su éxito en mezclas. Además, su textura depende de pequeños cambios en la gelificación: más firme para masticar, o más blanda para “derretirse” rápido.

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Y, aunque parezcan iguales, el color y la acidez influyen en cómo percibimos el sabor: el rojo suele sentirse más intenso, incluso con recetas similares.