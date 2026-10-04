Agenda cultural y artística del 4 al 9 de octubre de 2026

Miércoles 7

Exposición / 500 Años de retratos

En su tercera muestra temporaria del año 2026, el Museo de Arte Sacro presentará una selección de retratos de diversas épocas procedentes de Europa y Latinoamérica que pertenecen a la Colección privada de Nicolás Latourrette Bo y que se muestran al público por primera vez.

La muestra estará abierta hasta el sábado 24 de octubre todos los días de 9:00 a 18:00.

Más informaciones: @artesacromuseo

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Concierto /Danza y tradición

Ofrecido por: OCMA

Hora: 20:00

Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane

Informaciones: @ocma_py

Jueves 8

Oktoberfest Paulaner Asunción

Ofrecido por: AMCHA

Hora: 19:00

Lugar: Costanera de Asunción

Informaciones: tuti.com.py

Viernes 9

Musical / Cuando volvamos a brotar

Ofrecido por: TIA

Hora: 21:00

Lugar: Teatro de las Américas del CCPA

Informaciones: @cuandovolvamosabrotar

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Teatro / Antígona: la Torre de Babel

Ofrecido por: Malu Yegros, Lucía Martínez, Joana Caribaux, Ito González, entre otros.

Hora: 20:00

Lugar: Manzana de la Rivera

Informaciones: @antigonababelobra

Concierto y Lanzamiento de la edición facsimilar Libro “Domenico Zipoli” (1941)

Ofrecido por: Stefano Pavetti Serratti, Evelyn Carreras, Juan Ángel Monzón, Rocío Cáceres, Álvaro Morel Aquino

Hora: 20:00

Lugar: Ateneo Paraguayo (Ntra. Sra. de la Asunción 820)

Informaciones: @ateneoparaguayo

Comedia teatral / Nadie vuelve porque sí

Ofrecido por: Sonia Amarilla, Fran Gubetich, Mauri Martínez y Fabu Olmedo

Hora: 21:00

Lugar: Teatro Arlequín

Informaciones: ticketea.com.py

Sábado 10

Oktoberfest / Club Alemán

La tradicional fiesta de Oktoberfest vuelve al Club Alemán. La cita es desde las 19:00 en el DTA, donde podrás adquirir la manija de chopp coleccionable, disfrutar de la mejor gastronomía y bailar al son de Marilina, DJ Peajero, el grupo de música alemana Jägermeister y la orquesta de música alemana Blasmusik Independencia.

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Además, también estará presente el grupo de danza Die Goldsterne.

Más informaciones: ticketea.com.py