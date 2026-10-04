Agenda cultural y artística del 4 al 9 de octubre de 2026

Miércoles 7
Exposición / 500 Años de retratos
En su tercera muestra temporaria del año 2026, el Museo de Arte Sacro presentará una selección de retratos de diversas épocas procedentes de Europa y Latinoamérica que pertenecen a la Colección privada de Nicolás Latourrette Bo y que se muestran al público por primera vez.
La muestra estará abierta hasta el sábado 24 de octubre todos los días de 9:00 a 18:00.
Más informaciones: @artesacromuseo
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Concierto /Danza y tradición
Ofrecido por: OCMA
Hora: 20:00
Lugar: Teatro Municipal Ignacio A. Pane
Informaciones: @ocma_py
Jueves 8
Oktoberfest Paulaner Asunción
Ofrecido por: AMCHA
Hora: 19:00
Lugar: Costanera de Asunción
Informaciones: tuti.com.py
Viernes 9
Musical / Cuando volvamos a brotar
Ofrecido por: TIA
Hora: 21:00
Lugar: Teatro de las Américas del CCPA
Informaciones: @cuandovolvamosabrotar
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Teatro / Antígona: la Torre de Babel
Ofrecido por: Malu Yegros, Lucía Martínez, Joana Caribaux, Ito González, entre otros.
Hora: 20:00
Lugar: Manzana de la Rivera
Informaciones: @antigonababelobra
Concierto y Lanzamiento de la edición facsimilar Libro “Domenico Zipoli” (1941)
Ofrecido por: Stefano Pavetti Serratti, Evelyn Carreras, Juan Ángel Monzón, Rocío Cáceres, Álvaro Morel Aquino
Hora: 20:00
Lugar: Ateneo Paraguayo (Ntra. Sra. de la Asunción 820)
Informaciones: @ateneoparaguayo
Comedia teatral / Nadie vuelve porque sí
Ofrecido por: Sonia Amarilla, Fran Gubetich, Mauri Martínez y Fabu Olmedo
Hora: 21:00
Lugar: Teatro Arlequín
Informaciones: ticketea.com.py
Sábado 10
Oktoberfest / Club Alemán
La tradicional fiesta de Oktoberfest vuelve al Club Alemán. La cita es desde las 19:00 en el DTA, donde podrás adquirir la manija de chopp coleccionable, disfrutar de la mejor gastronomía y bailar al son de Marilina, DJ Peajero, el grupo de música alemana Jägermeister y la orquesta de música alemana Blasmusik Independencia.
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Además, también estará presente el grupo de danza Die Goldsterne.
Más informaciones: ticketea.com.py