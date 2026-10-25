Día Mundial de la Pasta: receta de orecchiette con brócoli, pasta alla Norma y fettuccine Alfredo

Día Mundial de la Pasta: receta de orecchiette con brócoli, pasta alla Norma y fettuccine Alfredo

Tres clásicos italianos, tres formas de convertir ingredientes sencillos en una comida memorable: orecchiette con brócoli, pasta alla Norma y fettuccine Alfredo. Estas recetas reúnen tradición, sabor y pasos accesibles para llevar un toque de Italia a la mesa en el Día Mundial de la Pasta, que se celebra cada 25 de octubre.