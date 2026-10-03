Gastronomía

Tagliatelle al pesto: cómo preparar una buen plato de pasta en casa

Con pocos ingredientes, los tagliatelle al pesto llevan el aroma fresco de la albahaca a la mesa. La clave está en una salsa cremosa que se adhiere a cada cinta.

Por ABC Color
03 de octubre de 2026 a la - 06:00
Tagliatelle al pesto.
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Cómo hacer Tagliatelle al pesto

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Tagliatelle al pesto

  • Plato: Plato principal

Ingredientes

  • 150 gramos de pasta fresca tagliatelle
  • 120 gramos de matambrito de cerdo
  • 100 gramos de crema de leche
  • Salsa pesto
  • 30 gramos de queso parmesano rallado
  • 1 ramillete de albahaca
  • 1 ramillete de espinacas
  • 3 cucharadas de aceite
  • ½ vaso de agua
  • Sal y pimienta

Elaboración paso a paso

  1. Salpimentar el matambrito y hacer un rollito sujetado con palillos. Asar al horno unos 30 minutos a 180 °C. Luego reservar.
  2. Para la salsa al pesto, escaldar la albahaca y la espinaca, luego enfriar en agua con hielo.
  3. En una licuadora, introducir el aceite, agua, sal, pimienta, albahaca, espinaca, queso parmesano y triturar todo muy bien.
  4. Poner agua a hervir para la pasta. Cocer hasta que esté al dente.
  5. Ligar en una sartén nuestra salsa pesto con un poco de crema de leche. Una vez caliente, agregar la pasta cocida y escurrida a la sartén, y saltear hasta integrar los ingredientes.
  6. Poner la pasta en el centro del plato, agregar el queso parmesano y colocar el matambrito sin los palillos en el centro de la pasta.