Tagliatelle al pesto: cómo preparar una buen plato de pasta en casa

Cómo hacer Tagliatelle al pesto
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Tagliatelle al pesto
- Plato: Plato principal
Ingredientes
- 150 gramos de pasta fresca tagliatelle
- 120 gramos de matambrito de cerdo
- 100 gramos de crema de leche
- Salsa pesto
- 30 gramos de queso parmesano rallado
- 1 ramillete de albahaca
- 1 ramillete de espinacas
- 3 cucharadas de aceite
- ½ vaso de agua
- Sal y pimienta
Elaboración paso a paso
- Salpimentar el matambrito y hacer un rollito sujetado con palillos. Asar al horno unos 30 minutos a 180 °C. Luego reservar.
- Para la salsa al pesto, escaldar la albahaca y la espinaca, luego enfriar en agua con hielo.
- En una licuadora, introducir el aceite, agua, sal, pimienta, albahaca, espinaca, queso parmesano y triturar todo muy bien.
- Poner agua a hervir para la pasta. Cocer hasta que esté al dente.
- Ligar en una sartén nuestra salsa pesto con un poco de crema de leche. Una vez caliente, agregar la pasta cocida y escurrida a la sartén, y saltear hasta integrar los ingredientes.
- Poner la pasta en el centro del plato, agregar el queso parmesano y colocar el matambrito sin los palillos en el centro de la pasta.