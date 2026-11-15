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ABC Revista
15 de noviembre de 2026 - 01:00

Tres recetas para congelar: croquetas, salsa boloñesa y empanadas

Alimentos congelados.
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¿Querés ganar tiempo en la cocina sin renunciar a comer rico? Estas tres recetas son ideales para preparar con anticipación, congelar y tener listas para esos días en los que necesitás resolver una comida práctica, casera y deliciosa.

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Cómo hacer croquetas de pollo

Croquetas.
Croquetas.

Croquetas de pollo

  • Plato: Entrada

Ingredientes

  • 300 gramos de pollo cocido y desmenuzado
  • 1/2 cebolla picada
  • 1 diente de ajo picado
  • 4 cucharadas de harina de trigo
  • 2 tazas de leche entera
  • 2 cucharadas de manteca
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta
  • 2 huevos
  • 1 taza de pan rallado
  • 2 tazas de aceite para freír

Elaboración paso a paso

  1. Derretir la manteca en una sartén a fuego medio.
  2. Sofreír la cebolla y el ajo hasta que transparenten.
  3. Agregar el pollo desmenuzado y mezclar bien.
  4. Incorporar la harina y cocinar durante 2 minutos revolviendo constantemente.
  5. Verter la leche poco a poco sin dejar de remover hasta obtener una bechamel espesa.
  6. Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  7. Verter la masa en una fuente, cubrir con papel film en contacto y dejar enfriar por completo en la heladera.
  8. Tomar porciones de masa y dar forma a las croquetas.
  9. Pasar cada croqueta por huevo batido y luego por pan rallado.
  10. Colocar las croquetas en una bandeja separadas entre sí y congelar durante 2 horas.
  11. Guardar las croquetas congeladas en bolsas o recipientes herméticos para mantener en el congelador.

Cómo hacer salsa boloñesa para congelar

Lea más: 4 salsas para carnes: de champiñones, de mostaza, de pimienta y de vino

Salsa boloñesa.
Salsa boloñesa.

Salsa boloñesa para congelar

Ingredientes

  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla grande
  • 2 zanahorias
  • 2 varas de apio
  • 500 gramos de carne vacuna picada
  • 500 gramos de carne de cerdo picada
  • 1 taza de vino tinto
  • 800 gramos de tomate triturado
  • 2 cucharadas de extracto de tomate
  • 1 taza de caldo de carne
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra

Elaboración paso a paso

  1. Picar la cebolla, las zanahorias y las varas de apio en cubos pequeños.
  2. Calentar el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio.
  3. Agregar la cebolla, las zanahorias y el apio a la olla y cocinar hasta que estén tiernos.
  4. Incorporar la carne vacuna picada y la carne de cerdo picada a la olla.
  5. Cocinar la carne rompiéndola con una cuchara hasta que pierda el color rosado.
  6. Verter el vino tinto y cocinar a fuego medio hasta que el alcohol se evapore casi por completo.
  7. Añadir el tomate triturado, el extracto de tomate y el caldo de carne.
  8. Condimentar con la sal y la pimienta negra.
  9. Reducir el fuego al mínimo, tapar la olla parcialmente y cocinar durante 2 horas revolviendo de vez en cuando.
  10. Dejar enfriar la salsa por completo a temperatura ambiente antes de fraccionar.
  11. Guardar la salsa en recipientes herméticos o bolsas aptas para freezer dejando espacio para la expansión.
  12. Etiquetar los recipientes con la fecha y llevar al congelador.

Cómo hacer empanadas de pollo para congelar

Lea más: Tres ejemplos de “comfort food" que podés preparar esta semana

Empanadas.
Empanadas.

Empanadas de pollo para congelar

Ingredientes

  • 500 gramos de pechuga de pollo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 cebolla grande
  • 1/2 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • 1/2 cucharadita de comino
  • 1/2 cucharadita de orégano
  • 1 pizca de sal
  • 1 pizca de pimienta negra
  • 100 mililitros de caldo de pollo
  • 2 huevos duros
  • 50 gramos de aceitunas verdes sin carozo
  • 12 tapas para empanadas

Elaboración paso a paso

  1. Cocinar la pechuga de pollo en abundante agua hirviendo con sal durante 20 minutos.
  2. Retirar el pollo del fuego, dejar enfriar y desmenuzar en hebras finas.
  3. Picar la cebolla, el locote rojo y los dientes de ajo en cubos pequeños.
  4. Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  5. Agregar la cebolla, el locote y el ajo a la sartén y sofreír durante 8 minutos hasta que la cebolla esté transparente.
  6. Incorporar el pollo desmenuzado, el pimentón dulce, el comino, el orégano, la sal y la pimienta negra.
  7. Verter los 100 mililitros de caldo de pollo y cocinar a fuego bajo durante 5 minutos hasta evacuar el exceso de líquido.
  8. Retirar la mezcla del fuego y dejar enfriar por completo a temperatura ambiente.
  9. Cortar los huevos duros y las aceitunas verdes en trozos pequeños e incorporarlos al relleno frío.
  10. Armar las empanadas colocando 1 cucharada de relleno en el centro de cada tapa para empanada.
  11. Humedecer los bordes de la masa con agua, cerrar a la mitad y presionar los bordes realizando el repulgue.
  12. Acomodar las empanadas en una placa de horno separadas entre sí y cubiertas con papel vegetal.
  13. Llevar la placa al congelador durante 2 horas hasta que las empanadas estén completamente firmes.
  14. Transferir las empanadas congeladas a bolsas herméticas para su conservación en el congelador.

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