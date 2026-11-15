Tres recetas para congelar: croquetas, salsa boloñesa y empanadas

Cómo hacer croquetas de pollo
Croquetas de pollo
- Plato: Entrada
Ingredientes
- 300 gramos de pollo cocido y desmenuzado
- 1/2 cebolla picada
- 1 diente de ajo picado
- 4 cucharadas de harina de trigo
- 2 tazas de leche entera
- 2 cucharadas de manteca
- 1 pizca de nuez moscada
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta
- 2 huevos
- 1 taza de pan rallado
- 2 tazas de aceite para freír
Elaboración paso a paso
- Derretir la manteca en una sartén a fuego medio.
- Sofreír la cebolla y el ajo hasta que transparenten.
- Agregar el pollo desmenuzado y mezclar bien.
- Incorporar la harina y cocinar durante 2 minutos revolviendo constantemente.
- Verter la leche poco a poco sin dejar de remover hasta obtener una bechamel espesa.
- Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Verter la masa en una fuente, cubrir con papel film en contacto y dejar enfriar por completo en la heladera.
- Tomar porciones de masa y dar forma a las croquetas.
- Pasar cada croqueta por huevo batido y luego por pan rallado.
- Colocar las croquetas en una bandeja separadas entre sí y congelar durante 2 horas.
- Guardar las croquetas congeladas en bolsas o recipientes herméticos para mantener en el congelador.
Cómo hacer salsa boloñesa para congelar
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Salsa boloñesa para congelar
Ingredientes
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias
- 2 varas de apio
- 500 gramos de carne vacuna picada
- 500 gramos de carne de cerdo picada
- 1 taza de vino tinto
- 800 gramos de tomate triturado
- 2 cucharadas de extracto de tomate
- 1 taza de caldo de carne
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
Elaboración paso a paso
- Picar la cebolla, las zanahorias y las varas de apio en cubos pequeños.
- Calentar el aceite de oliva en una olla grande a fuego medio.
- Agregar la cebolla, las zanahorias y el apio a la olla y cocinar hasta que estén tiernos.
- Incorporar la carne vacuna picada y la carne de cerdo picada a la olla.
- Cocinar la carne rompiéndola con una cuchara hasta que pierda el color rosado.
- Verter el vino tinto y cocinar a fuego medio hasta que el alcohol se evapore casi por completo.
- Añadir el tomate triturado, el extracto de tomate y el caldo de carne.
- Condimentar con la sal y la pimienta negra.
- Reducir el fuego al mínimo, tapar la olla parcialmente y cocinar durante 2 horas revolviendo de vez en cuando.
- Dejar enfriar la salsa por completo a temperatura ambiente antes de fraccionar.
- Guardar la salsa en recipientes herméticos o bolsas aptas para freezer dejando espacio para la expansión.
- Etiquetar los recipientes con la fecha y llevar al congelador.
Cómo hacer empanadas de pollo para congelar
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Empanadas de pollo para congelar
Ingredientes
- 500 gramos de pechuga de pollo
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 1 cebolla grande
- 1/2 morrón rojo
- 2 dientes de ajo
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 1/2 cucharadita de comino
- 1/2 cucharadita de orégano
- 1 pizca de sal
- 1 pizca de pimienta negra
- 100 mililitros de caldo de pollo
- 2 huevos duros
- 50 gramos de aceitunas verdes sin carozo
- 12 tapas para empanadas
Elaboración paso a paso
- Cocinar la pechuga de pollo en abundante agua hirviendo con sal durante 20 minutos.
- Retirar el pollo del fuego, dejar enfriar y desmenuzar en hebras finas.
- Picar la cebolla, el locote rojo y los dientes de ajo en cubos pequeños.
- Calentar el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
- Agregar la cebolla, el locote y el ajo a la sartén y sofreír durante 8 minutos hasta que la cebolla esté transparente.
- Incorporar el pollo desmenuzado, el pimentón dulce, el comino, el orégano, la sal y la pimienta negra.
- Verter los 100 mililitros de caldo de pollo y cocinar a fuego bajo durante 5 minutos hasta evacuar el exceso de líquido.
- Retirar la mezcla del fuego y dejar enfriar por completo a temperatura ambiente.
- Cortar los huevos duros y las aceitunas verdes en trozos pequeños e incorporarlos al relleno frío.
- Armar las empanadas colocando 1 cucharada de relleno en el centro de cada tapa para empanada.
- Humedecer los bordes de la masa con agua, cerrar a la mitad y presionar los bordes realizando el repulgue.
- Acomodar las empanadas en una placa de horno separadas entre sí y cubiertas con papel vegetal.
- Llevar la placa al congelador durante 2 horas hasta que las empanadas estén completamente firmes.
- Transferir las empanadas congeladas a bolsas herméticas para su conservación en el congelador.