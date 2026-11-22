Cómo hacer un pudín Malvern
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Pudín Malvern
- Plato: Postre
- Receta: inglesa
Ingredientes
- 750 gramos de manzanas
- 6 cucharadas de manteca
- 8 cucharadas de azúcar blanco
- 1 cucharada de ralladura de limón
- 4 cucharadas de harina de trigo
- 500 mililitros de leche entera
- 3 yemas de huevo
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 4 cucharadas de azúcar moreno
- 1 cucharadita de canela en polvo
Elaboración paso a paso
- Pelar, descorazonar y cortar las manzanas en trozos pequeños.
- Derretir 3 cucharadas de manteca en una cacerola a fuego medio.
- Añadir las manzanas junto con 4 cucharadas de azúcar blanco y cocinar durante 15 minutos, removiendo con frecuencia hasta que estén tiernas.
- Retirar del fuego, incorporar la ralladura de limón y verter la mezcla en el fondo de una fuente apta para horno.
- Batir las 3 yemas de huevo junto con los 500 mililitros de leche entera en un bol.
- Derretir las 3 cucharadas restantes de manteca en otra cacerola, añadir las 4 cucharadas de harina de trigo y cocinar durante 1 minuto sin dejar de remover.
- Retirar la cacerola del fuego e incorporar poco a poco la mezcla de leche y yemas, batiendo constantemente hasta integrar sin grumos.
- Agregar las 4 cucharadas restantes de azúcar blanco y cocinar a fuego medio, removiendo continuamente hasta que la crema espese.
- Retirar del fuego, añadir la cucharadita de extracto de vainilla y verter la crema de manera uniforme sobre las manzanas en la fuente.
- Mezclar las 4 cucharadas de azúcar moreno con la cucharadita de canela en polvo y espolvorear toda la superficie de la crema.
- Gratinar en el horno durante 5 minutos hasta que el azúcar burbujee y se caramelice.
- Dejar reposar durante 15 minutos antes de servir.
Cómo hacer un crumble de manzana
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Crumble de manzana
- Plato: Postre
Ingredientes
- 4 manzana
- 1 cucharada de jugo de limón
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 taza de harina de trigo
- media taza de avena en hojuelas
- media taza de azúcar morena
- 100 gramos de manteca fría
- 1 pizca de sal
Elaboración paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Pelar, descorazonar y cortar las 4 manzanas en cubos medianos.
- Mezclar las manzanas con 1 cucharada de jugo de limón, 2 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita de canela en polvo en un bol.
- Distribuir las manzanas condimentadas en el fondo de una fuente apta para horno.
- Integrar 1 taza de harina de trigo, media taza de avena en hojuelas, media taza de azúcar morena y 1 pizca de sal en otro recipiente.
- Cortar los 100 gramos de manteca fría en cubos pequeños y deshacerlos con la punta de los dedos junto a los ingredientes secos hasta obtener una textura arenosa con grumos.
- Cubrir las manzanas de manera uniforme con la mezcla arenosa sin presionarla.
- Hornear durante 35 minutos o hasta que la superficie esté dorada y el relleno burbujee.
- Retirar del horno y dejar reposar 10 minutos antes de servir.
Cómo hacer manzanas de caramelo
Manzanas de caramelo
- Plato: Postre
Ingredientes
- 6 manzanas verdes medianas
- 6 palitos de madera gruesos
- 2 tazas de azúcar
- 1 taza de manteca
- 1 taza de crema de leche
- 1 cucharada de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de aceite neutro
Elaboración paso a paso
- Lavar y secar muy bien las manzanas para retirar cualquier resto de cera de la piel y permitir que el caramelo se adhiera.
- Retirar el cabito de cada manzana e insertar un palito de madera firmemente en el centro superior.
- Engrasar una bandeja plana con el aceite neutro o cubrirla con papel manteca.
- Colocar el azúcar, la manteca, la crema de leche y la pizca de sal en una olla de fondo grueso a fuego medio.
- Remover constantemente hasta que la manteca se derrita y el azúcar se disuelva por completo.
- Continuar cocinando sin dejar de revolver durante 15 a 20 minutos hasta obtener un caramelo espeso y de color ámbar dorado.
- Retirar la olla del fuego e incorporar la esencia de vainilla mezclando con cuidado.
- Dejar reposar el caramelo durante 2 minutos para que espese ligeramente y pierda el exceso de burbujas.
- Sujetar cada manzana por el palito, sumergirla en el caramelo caliente y girarla hasta cubrir toda la superficie.
- Escurrir el exceso de caramelo sobre la olla durante unos segundos.
- Apoyar las manzanas bañadas sobre la bandeja preparada y dejar enfriar a temperatura ambiente durante 1 hora hasta que el caramelo endurezca por completo.