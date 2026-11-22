Para millones de peruanos, el pontífice León XIV no fue solo el sucesor de Pedro, sino el padre Roberto que llegó en 1982 como misionero y permaneció más de veinte años en distintas etapas hasta su llamado al Vaticano, en 2023.

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El 11 de noviembre, en el Gran Teatro Nacional de Lima, abrió su agenda oficial ante la presidenta Keiko Fujimori y las autoridades estatales pidiendo tratar con justicia y sensibilidad los sucesos dolorosos del pasado y abogando por una diplomacia paciente frente a las guerras.

El 12 de noviembre, en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, León XIV encaró con firmeza las heridas internas de la Iglesia frente a los obispos peruanos y se reunió con víctimas de abusos, reafirmando que la institución debe responder con verdad, justicia y prevención.

Ese mismo día, en la Plaza de Armas de Lima, durante el Encuentro sobre el Futuro del Pueblo Peruano, defendió la reciprocidad del matrimonio, la corresponsabilidad de varón y mujer en la familia y la necesidad de un marco jurídico que equilibre trabajo, descanso y vida familiar.

El epicentro emocional del viaje llegó el 13 de noviembre en Chiclayo, la diócesis donde sirvió como obispo durante ocho años y donde el reencuentro tuvo sabor a memoria compartida.

“Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”. León XIV

Desde la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) advirtió que un progreso indiferente a la dignidad laboral se vuelve opresión y alertó contra la sumisión al paradigma tecnocrático y el riesgo de que la ciencia sea privilegio de millonarios mientras pueblos enteros sufren miseria.

Al día siguiente, el 14 de noviembre, en Zaña, al clausurar el año jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, el papa recordó la historia dolorosa de los hombres y mujeres africanos sometidos a la esclavitud y a la humillación.

Su voz buscó abrazar las distintas memorias que componen la identidad peruana, recordando que la dignidad humana exige combatir el machismo y la discriminación cultural y promover la participación plena de las mujeres.

El tramo amazónico, el 15 de noviembre en Pucallpa, dio a su palabra un tono de denuncia urgente ante misioneros y comunidades indígenas. Allí condenó los asesinatos de líderes indígenas que defienden sus territorios, la deforestación indiscriminada, la contaminación de las aguas por la minería irregular y los vertidos de petróleo, así como el narcotráfico que acecha a los jóvenes y la vulnerabilidad de mujeres, niñas y adolescentes.

En su encuentro con los pueblos originarios de Pucallpa, el pontífice pronunció una de sus frases más conmovedoras al denunciar la violencia contra quienes cuidan la selva: “Muchos líderes indígenas han sido asesinados por haber protegido los propios territorios. La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”.

Durante su paso por la USAT de Chiclayo, el 13 de noviembre, León XIV también sintetizó su preocupación por una modernidad deshumanizada que olvida a las mayorías empobrecidas: “Precisamente porque el progreso en las ciencias es un óptimo fruto de la inteligencia humana, no se confunde con un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión”.

En la clausura del viaje, el 16 de noviembre en la Base Aérea de Las Palmas en Surco, Lima, ante 1,5 millones de fieles, el papa resumió su vínculo inquebrantable con la tierra que lo formó como pastor: “¡Muchas gracias a todos! Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como Sucesor de Pedro”.

En el vuelo de regreso a Roma, el papa León XIV bromeó sobre el incidente del rosario que le golpeó el rostro diciendo: “Son cosas que uno lleva en el corazón, quizás también en el ojo”. Papa León XIV

Finalmente, en esa misma homilía de despedida en Lima, León XIV volvió a hacer suyo el país donde vivió más de dos décadas y donde el cariño popular lo acompañó hasta el último instante: “Al final de mi visita no tengo palabras para expresar la profunda gratitud al Señor por los abundantes dones y gracias que ha derramado en estos días vividos en comunión. ¡Gracias Perú!”.

Anécdotas de una visita inolvidable

El rosario en el rostro en Las Palmas: el 16 de noviembre, durante su último recorrido en papamóvil por la Base Aérea de Las Palmas en Surco, Lima, antes de la misa final ante 1,5 millones de personas, uno de los rosarios lanzados por la multitud golpeó al papa en el rostro y lo llevó a tocarse brevemente el ojo con gesto compungido mientras el vehículo avanzaba.

“Estando en casa” y el himno nacional: durante los seis días en Perú, el pontífice cantó el himno nacional, celebró la gastronomía local y bromeó con que al estar «en casa» no correspondía hablar en otro idioma.

El grito de “¡Chim Pum, Callao!”: el 16 de noviembre, tras recibir las llaves del Callao de manos del alcalde César Pérez, a la salida de la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, León XIV replicó el clásico grito chalaco junto a los adultos mayores asilados.

La estatua gigante frente al Pacífico: en su trayecto por el Callao, el 16 de noviembre, el papamóvil pasó frente a la estatua de catorce metros de altura erigida en su honor en un parque costero frente al océano Pacífico.

Vigilia musical y encíclica antes de la misa final: desde la noche previa al 16 de noviembre, cientos de miles de fieles ocuparon la Base Aérea de Las Palmas en Lima entre música religiosa, rock, ritmos andinos y reflexiones sobre la encíclica Magnifica Humanitas.

Con información de las agencias EFE y AFP.