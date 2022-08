Una gestión a favor del país

Allegretti destaca el entusiasmo de los 25 socios fundadores, compuesto por profesionales de diferentes generaciones que buscan un mismo objetivo: la superación a través de la capacitación permanente. “Acompañamos todos estos adelantos, sobre todo en la parte tecnológica”, refiere el presidente de APEA.

Desde su creación, en 2020, se enfoca en la actualización informática que caracteriza a la profesión de modo a acompañar todos los adelantos que se dan en la ciencia y la parte legal. “Son permanentes estos cambios y hay que acompañar eso. No podemos desconocer cuando se cambian las leyes”, reflexiona.

La profesión conlleva exigencias que deben acompañar los despachantes. “La Aduana actualiza sus sistemas de comercio internacional. Entonces, como involucrados en comercio internacional, tanto para la importación como la exportación, debemos acompañar todo eso”, declara.

Para Allegretti, para ser un buen despachante, hay que conocer las legislaciones internacionales. “No se pueden hacer la introducción y salida, sin conocer el origen de la mercadería, su naturaleza y condición, si es que hay tratamiento especial por cuestión de salud o seguridad nacional. No es lo mismo despachar un tarro de leche, que tiene un tratamiento especial para el consumo, que despachar una munición de armas. El despachante tiene que estar preparado para no incurrir en errores”, sostiene.

Por ley, el despachante es un agente auxiliar del comercio exterior, por lo tanto, su labor diaria es sumamente importante. “Eso hace que estemos ayudando a la Aduanas, por eso nos convierte en prestador de servicio público de la Aduanas”, señala.

La seriedad y el compromiso son fundamentales en el rubro. “El despachante tiene que ser un agente serio, porque no podemos decir que estamos importando una cosa e introducir otra, porque pueden ser productos alimenticios vencidos o componentes tóxicos que dañen el medio ambiente y nos afecte a todos”, opina.

Un trabajo mal ejecutado como el que les compete, puede afectar a todo el país. “Nos da mucha pena que haya desconocimiento de la profesión y que eso desemboque en perjuicio en funcionamiento de varias instituciones. Como no conocen, no respetan las funciones y al no hacerlo, entonces hay cosas que perjudican a la misma institución”, alude.

Como asociación sin fines de lucro, Allegretti resalta que esta comisión está comprometida a luchar por los intereses del país. “Practicar la legalidad, para vivir en un país más seguro”, rescata el actual presidente de APEA.