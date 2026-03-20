Levecto, la gran apuesta de BASF

El Ing. Agr. Rodolfo Viana, de BASF, fue directo al punto al describir el nuevo producto. “Levecto es una innovación real, no es una mezcla más. Incorpora Pavecto, la primera y única Tetrazolinona del mercado, un grupo químico totalmente nuevo”.

Esta característica no es menor. “El beneficio concreto es que permite controlar hongos que ya son tolerantes o resistentes a otros productos muy utilizados”, explicó.

En términos prácticos, esto se traduce en un control más efectivo sobre enfermedades críticas, como la roya y las manchas foliares, que año tras año impactan en el rendimiento de los cultivos.

Levecto combina Pavecto con protioconazol, un activo ampliamente reconocido por los productores paraguayos, logrando así un producto de amplio espectro y alta eficacia.

Más allá del producto en sí, BASF también presentó una estrategia clara de manejo. Levecto se integra dentro de un programa que inicia con Palyvar, continúa con Levecto en la segunda aplicación y finaliza con Keyra, adaptándose a diferentes condiciones climáticas.

“No se trata solo del producto, sino de cómo se lo utiliza dentro del sistema”, remarcó el ingeniero, destacando la importancia de un manejo planificado para maximizar resultados.

Además, Levecto se posiciona como un producto multicultivo, con registro no solo para soja, sino también para maíz y trigo, ampliando su impacto dentro del sistema productivo.

Respuestas al productor

BASF exhibe en Innovar un conjunto de soluciones que responden a las principales demandas del campo paraguayo.

En manejo de malezas, Brontirex continúa consolidándose como una herramienta eficaz en aplicaciones presiembra.

En sanidad vegetal, los fungicidas Palyvar y Keyra reafirman su posicionamiento gracias a la tecnología Revysol.

Mientras que en tratamiento de semillas, Votivo Prime aporta una solución biológica que impulsa el desarrollo radicular y mejora el establecimiento del cultivo.

En genética, la marca Credenz sigue ganando terreno con variedades de alto rendimiento y excelente adaptación, alineadas con las exigencias del productor moderno.