Encuesta: Ñande Ypy Cuéra

Editora de los Bugres (cuyo director es el poeta Douglas Diegues), en coedición con el sello Okarajapú (a cargo de Fernando Colmán, bisnieto del autor, y de Cristino Bogado), presentan el 19 de noviembre, en edición bilingüe, la obra maestra de Rosicrán, Ñande Ypy Cuéra, con sus 27 cantos y 2800 versos en guaraní, más la traducción al español realizada por el autor por pedido explícito de Josefina Plá en los años 30. ¿Qué opinión le merece tal emprendimiento?

Luz Saldívar (poeta, actriz teatral y gestora cultural):

Es quijotesco. Obviamente, se celebra ese gran rescate. ¡Está impresionante! En términos de patrimonio, podríamos utilizar la frase de moda para decir que es una puesta en valor de una obra capital de la literatura paraguaya, y que tiene visos de rescate y salvaguarda, además. A mí me gusta mucho Ñande Ypy Cuéra, aunque solo he leído algunos fragmentos.

Antonio Pecci (periodista y hombre de teatro):

Solo conocí fragmentos del texto en el colegio. Y no dudo de su valor poético. Me interesaría leerlo cuando salga. Como un intento de valorar el guaraní en la época, puede ser interesante. Además de ser un texto muy mentado. Hay que ponerlo en circulación y ver cómo es recibido. Es importante que salga el libro, porque sin libro no hay apreciación ni debate posible.

Perla Álvarez (profesora de guaraní; condujo el programa televisivo Tembi’u rape):

Chéverõ guarã katuete iporã jaikuaauka tembiapo guaraníme. Arovy’a nendive ko tembiapo guasu, oiméne heta remba’apo. Ñanepytyvõta katuete ñambohypy’û haguã ñane arandu ñane ñe’ê jehaipy porã rehe.

Domingo Aguilera (escritor, profesor de guaraní):

Excelente proyecto.

Mara Vacchetta (psicoanalista y escritora):

¡Una verdadera maravilla!

Miguelángel Meza (poeta guaraní):

Será una linda curiosidad.

