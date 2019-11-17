Mañana, foro: las Ciencias Sociales y sus desafíos

Hace ya un año –que se cumplió exactamente a mediados de octubre–, un joven proyecto de facultad de Ciencias Sociales conseguía su desanexión de la carrera de Sociología de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional: nacía la Facso, que actualmente cuenta ya con las carreras de Sociología y Trabajo Social y que espera ir integrando otras, como las de Politología y Antropología. Entre las actividades organizadas por su primer aniversario, mañana se inaugura el Foro Interdisciplinario de Ciencias Sociales, que durará tres días, del lunes 18 al miércoles 20 de noviembre, y que reunirá a varios de los más interesantes e importantes investigadores que actualmente están trabajando en nuestro país en estas áreas del conocimiento.

La Facso, que apunta a institucionalizar las Ciencias Sociales en la principal universidad pública de Paraguay, ha organizado este foro interdisciplinario con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) y con el oportuno título: «Los desafíos de la institucionalización de las Ciencias Sociales en la UNA».

Qué mejor manera, en efecto, de apuntalar este joven proyecto que analizar el estado del arte de las Ciencias Sociales en Paraguay, y debatir el modelo institucional que necesitamos para impulsar su desarrollo, en un diálogo con referentes de este ámbito reconocidos por su producción teórica y su trayectoria académica como José Carlos Rodríguez, Melquiades Alonso, Line Bareiro, Jorge Lara Castro, Fernando Masi, Mónica Ruoti, Clyde Soto, Lilian Soto, Patricio Dobrée, Marta Lafuente, Dominique Demelenne, Diana Serafini, Roberto Céspedes, Norma Duarte, Bárbara Gómez, Marcelo Setaro, Mabel Villalba, Ramiro Dulcich, Antonio Cubilla, Jorge Servín, Herib Caballero, Nilo Zárate, José Miguel Verdechia y Myrian Yore.

Los expositores abordarán diversos temas en torno a seis ejes: el contexto histórico y social actual, el sistema político y la cultura política, el proyecto académico para las ciencias sociales en la universidad, la interdisciplinariedad en la institucionalidad universitaria de las ciencias sociales, las perspectivas y desafíos de la investigación y el modelo necesario de extensión universitaria.

Además, al terminar la jornada del segundo día, el martes 19, tendremos un homenaje a un fundamental conjunto de intelectuales que han contribuido decisivamente al desarrollo de las ciencias sociales en Paraguay: Domingo Rivarola, Heriberta Escobar, José Zanardini, Grazziella Corvalán, Margarita Durán Estragó y Bartomeu Melià.

Con este Foro Interdisciplinario, además de reconocer a notables investigadores que han trabajado y trabajan en el área de las ciencias sociales en Paraguay, las puertas de la joven facultad quedan oficialmente abiertas para la comunidad intelectual y para la ciudadanía en general, con el propósito de avanzar en la construcción de este nuevo proyecto académico en un diálogo constante con la sociedad paraguaya, con sus problemas y sus desafíos.

Los expositores

El lunes tendremos la oportunidad de escuchar las exposiciones de José Carlos Rodríguez (profesor de la UNA, psicólogo social por la UCA y doctor en Sociolingüística por la École des hautes études en sciences sociales), Fernando Masi (sociólogo por la UCA y máster en Economía y Política Internacional por la John Hopkins University; asesor de los ministerios de Hacienda, 2003-2005, y de Industria y Comercio, 2009-2012), Roberto Céspedes Ruffinelli (sociólogo por la UCA, máster en Sociología por la Rutgers University y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Glasgow y magister en Historia por la UNA), Herib Caballero (licenciado en Historia por la UNA y doctor en Historia del Mundo Hispánico por la Universidad San Pablo CEU, España), Myrian Yore (licenciada en Ciencia Política por la UCA, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y profesora de la Facultad de Filosofía de la UCA), Lilian Soto (doctora en Ciencias Médicas por la UNA y máster en Políticas Públicas y Administración por la Universidad de Ohio; candidata a la presidencia de la República, periodo 2013-2018, por el Movimiento Kuña Pyrenda), Line Bareiro (abogada por la UNA y cientista política por la Universidad de Heidelberg; entre 2011 y 2014, fue la primera paraguaya miembro del Comité para la eliminación de la discriminación contra la Mujer de la ONU) y Jorge Lara Castro (abogado por la UCA, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México, ministro de Relaciones Exteriores del 2010 al 2012).

El martes podremos escuchar a José Miguel Verdecchia (abogado y sociólogo; fue director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía de la UCA, 2001-2002), Diana Serafini (comunicadora social, especialista en Docencia de Educación Superior en Educación con Perspectiva de Derechos Humanos; fue viceministra de Gestión Educativa del MEC, 2009-2011), Dominique Demelenne (doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina; miembro del Centro de Estudios Sociológicos de Bélgica; fue director del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Filosofía de la UCA, 2003-2004 y 2015-2017, y coordinó el programa Escuela Viva Hekokatúva), Marta Lafuente (psicóloga por la UCA y magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile; fue ministra de Educación y Cultura, 2013-2016), Mabel Villalba (comunicadora social por la UNA, doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, profesora de la maestría en Ciencia Política de la UNA), Nilo Zárate (teólogo por la Universidad Católica de Chile, doctor en Filosofía por la Universidad Salesiana de Roma y director del Centro de Estudios Antropológicos de la UCA), Patricio Dobrée (filósofo por la UNA, máster en antropología por la UCA, premio Branislava Susnik de Antropología 2018) y Bárbara Gómez (historiadora por la Universidad Nacional de Misiones, doctora en Historia por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, profesora de la UCA y miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas).

Y el último día, el miércoles, llegará la ocasión de escuchar a Clyde Soto (investigadora del Centro de Documentación y Estudios, psicóloga por la UNA y licenciada en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Madrid), Antonio Cubilla (doctor en Medicina por la UNA, especialista en Anatomía Patológica por la American Board of Patology, fundador y director del Instituto de Patología), Mónica Ruoti (licenciada en Trabajo Social por la UNA, investigadora en temas de participación política y ciudadana de las mujeres y de salud sexual y reproductiva y profesora de Posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA), Marcelo Setaro (doctor en Ciencia Política por la Universidad de la República, Uruguay; jefe del Departamento de Investigación y Gestión de la información del Instituto Social del Mercosur desde el 2015), Melquiades Alonso (licenciado en Psicopedagogía por la UCA, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Chile, profesor de la UCA y la UNA), Ramiro Dulcich (trabajador social por la Universidad Nacional de Rosario y doctor en Trabajo Social por la Universidad Federal de Río de Janeiro), Norma Duarte (trabajadora social por la UNA, miembro del equipo investigador de violaciones a los derechos humanos de niños y niñas durante la dictadura estronista y asesora de la Coordinación Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores) y Jorge Servín (comunicador social por la UCA y máster en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, México; fue presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, 2013-2015).

Foro Interdisciplinario de Ciencias Sociales

Lunes 18, martes 19 y miércoles 20 de noviembre, de 9:00 a 17:00 horas

Facultad de Ciencias Sociales, Facso (UNA)

Coronel Cazal casi 6 de enero, San Lorenzo

Acceso libre

