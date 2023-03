Tres anécdotas curiosas de la extraña vida de Edgar Allan Poe

Primera anécdota. Cuando Poe asumió el cargo de editor del Graham’s Magazine en 1841, la tirada de la revista era de aproximadamente unos cinco mil ejemplares. El mismo año en el que Poe se convirtió en su editor, subió a treinta y siete mil.

Segunda anécdota. La novela de Charles Dickens Barnaby Rudge apareció publicada por entregas entre 1840 y 1841. Después de leer los capítulos publicados hasta el momento, Poe escribió un artículo y lo publicó en el Graham’s Magazine. En ese artículo, Poe dedujo por adelantado quién era el asesino de la historia, antes de que el autor lo revelara a los lectores. (Dickens quedó impresionado con esta deducción y se reunió con Poe en privado cuando viajó a Filadelfia en 1841.)

Tercera anécdota. The Journal of Julius Rodman (El diario de Julius Rodman) es una novela de Poe que relata una expedición (ficticia) dirigida en 1792 por un emigrante inglés (imaginario) llamado Julius Rodman, el primer europeo que (dentro de la novela) cruzó las Montañas Rocosas, como lo narra en su (ilusorio) diario, que sale a la luz (supuestamente) gracias a su (inexistente) heredero, James E. Rodman. Cuando esta novela de aventuras (que quedó inconclusa) de Poe apareció publicada por entregas en el Burton’s Gentleman’s Magazine en 1840, fue tomada por el relato verídico de una importante expedición, cuyos detalles terminaron incluidos en un informe presentado al Senado de Estados Unidos con el título «Memoir, Historical and Political, on the Northwest Coast of North America, and the Adjacent Territories; Illustrated by a Map and a Geographical View of Those Countries» y recogido en el Documento del 26º Congreso del Senado de los Estados Unidos, 1ª Sesión, Volumen IV (1839-1840), pp. 140-141.

