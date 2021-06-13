Ciclo Laura Márquez: Testigos (7)

Testigo VII: Lucy Yegros

«Tenía mucha bronca contra los kupi’i»

(Entrevista a L. Yegros)

Yo le conocí a Laura cuando ella vivía al costado de ese café, en el centro… el más famoso… me voy a acordar… Ese café estaba pegado a la oficina que se llamaba Continental, y yo trabajaba ahí. Y Laura vivía ahí enfrente, 14 de Mayo es la calle, y esa casita en la que ella vivía era hermosa, tenía un jardincito adelante, muy lindo, y atrás estaba su casa.

Laura tenía una pila que Dios me libre. Laura… ufff, te juro, la pila que tenía Laura no tenia nadie.

Ella siempre tenía mucha bronca contra los kupi’i, porque decía que el arte paraguayo no se conocía en el mundo, lastimosamente, por culpa de ellos. Ella dice que siempre preguntaba: ¿y quiénes van a participar? y siempre eran los mismos, los que ellos recomendaban. Y nunca le ponían a otras personas. Pero, de todas maneras, pienso que Laura Márquez, con todo lo que hizo para el Paraguay, fue la que realmente engrandeció el arte paraguayo. Coco Grillón siempre contaba que le preguntó: ¿Laura, vos qué pensás, cuál fue tu mejor época? Y ella le dijo: Mira, Coco, mi mejor época fue vivir, sobrevivir, como artista paraguaya en Nueva York. Yo me quedé helada, porque en realidad, Chapeaux para ella, una gran artista.

Laura, aparte de tener una personalidad abrasante, cuando después de muchos años vino al Paraguay, ya de mayor, me acuerdo que Lotte Schulz le invitó a que dé una conferencia en el Museo de Bellas Artes. Y le preguntaron: “Vos ya tenés preparado tu discurso”. “No, no te preocupes”, dijo ella. Y nos fuimos. Todos nos sentamos ahí para escucharle a Laura. Y Lotte se quedó helada, porque ella pensó que iba a traer todo escrito. ¿Sabes de quién habló? De Warhol. Y empezó a hablar de que Warhol se enfermó por culpa de las medicinas que le querían meter. Y de que ella, gracias a Warhol, empezó a estudiar los remedios yuyos. Porque ella lo conoció a Warhol.

Tenía un poder de hablar, una lucidez increíble. Era de grabarle... Era fantástica. Una mujer de avanzada. Yo creo que una de las mejores artistas que tuvimos. Que me perdonen las otras, pero –en serio– Laura… una maravilla.

*Lucy Yegros es artista visual. Ha trabajado en distintos lenguajes, desde la pintura hasta el grabado, pasando por la performance, el objeto, la fotografía, etcétera, además de publicar sus libros de artista y de poemas.