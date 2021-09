Sobre Leszek Kolakowski y lo que NO es el socialismo

«[Cuando digo “doble rasero”] Me refiero al uso, alternado, ya de estándares políticos, ya de estándares morales, para situaciones similares. Encuentro que esto es injustificable. No podemos ser fervientes moralistas en unos casos, y fríos políticos pragmáticos en otros, de acuerdo a las circunstancias. Este es un punto que me gustaría dejar claro para entendernos. Citaré (de memoria) una conversación que tuve con un revolucionario latinoamericano que me hablaba acerca de la tortura en Brasil. Yo le pregunté: “¿Qué tiene de malo la tortura?”, y él me respondió: “¿Qué quieres decir? ¿Acaso sugieres que está bien? ¿Estás justificando la tortura?” Yo le dije: “Al contrario, simplemente te pregunto si crees que la tortura es una monstruosidad moralmente inadmisible”. “Por supuesto”, me respondió. “¿Y también lo es la tortura en Cuba?”, le pregunté yo. “Bueno”, me respondió, “eso es otra cosa. Cuba es un país pequeño bajo la constante amenaza de los imperialistas estadounidenses. Tienen que utilizar todos los medios de defensa, por lamentables que sean”. Entonces yo le dije: “Mira, o es una cosa, o es la otra; no puedes tener las dos. Si crees, como yo lo creo, que la tortura es abominable e inadmisible por motivos morales, entonces es inadmisible por definición, bajo todas las circunstancias. Pero si consideras que existen circunstancias en las cuales la tortura es admisible, entonces no puedes condenar a ningún régimen por el puro hecho de aplicar la tortura, ya que has asumido que no hay nada esencialmente malo en la tortura en sí. O bien condenas la tortura en Cuba exactamente igual que la condenas en Brasil, o bien no puedes condenar a la policía brasileña por el puro hecho de que tortura gente. De hecho, no puedes condenar la tortura por motivos políticos, puesto que en la mayoría de los casos es perfectamente eficaz y los torturadores consiguen lo que desean. Solo puedes condenarla por motivos morales, y, por lo tanto, necesariamente de la misma manera en todas partes, en la Cuba de Batista y en la Cuba de Castro, en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur).»

El párrafo anterior lo escribió Leszek Kolakowski en «My Correct View on Everything. A Rejoinder to Edward Thompson’s “Open Letter to Leszek Kolakowski”», publicado en The Socialist Register, v. 11, 1974 (Traducción propia. El texto original completo en inglés está disponible en línea: https://socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5323/2224).

El filósofo polaco Leszek Kolakowski nació en Radom en 1927 y se doctoró en 1953 en la Universidad de Varsovia con una tesis sobre Baruch Spinoza desde la perspectiva marxista. Miembro del Partido Comunista de Polonia (llamado desde 1948 Partido Obrero Unificado de Polonia, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR) y joven promesa intelectual, en 1950 viajó a Moscú. A consecuencia de lo que vio durante ese viaje, se convirtió en crítico del estalinismo. Criticó los dogmas soviéticos en el periódico Nowa Kultura en 1957, su famosa conferencia pública en la Universidad de Varsovia en 1966 hizo que lo expulsaran del Partido Comunista –que era el partido gobernante en Polonia, y lo fue hasta 1990–, y en 1968 perdió su trabajo de profesor en la Universidad de Varsovia y toda posibilidad de acceder a cualquier puesto académico. Sus obras fueron prohibidas en su país natal y murió exiliado en Oxford, Inglaterra, a los 81 años, en julio del 2009. Su estudio Las principales corrientes del marxismo. Su nacimiento, desarrollo y disolución (París, 1976) es uno de los cuatro títulos de filosofía incluidos en la famosa «lista de lectura» del lingüista y activista estadounidense Noam Chomsky (https://leftreferenceguide.wordpress.com/noamchom-sky-reading-list/).

En la conferencia por la cual lo expulsaron del Partido Comunista, Kolakowski dijo lo que NO es el socialismo: el socialismo no es un Estado donde alguien que no ha cometido un crimen se sienta en su casa a esperar que llegue la policía. El socialismo no es un Estado cuyos filósofos y escritores dicen lo mismo que sus generales y ministros. El socialismo no es un Estado donde la gente puede ser condenada sin juicio. El socialismo no es un Estado cuyo número de burócratas crece más rápido que el de trabajadores. El socialismo no es un Estado que quiere que todos sus ciudadanos tengan la misma opinión.

El socialismo no es un Estado en el cual los trabajadores no tienen influencia real en el gobierno. El socialismo no es un Estado que conoce la voluntad de la gente sin preguntarle.

Kolakowski no es el único gran intelectual de izquierda que ha osado criticar las macabras degeneraciones burocráticas de los procesos revolucionarios, solo para pagarlo caro, pero lo recordamos hoy, además de por ser uno de los mayores filósofos polacos del siglo XX, por cumplirse este año tres décadas de cierta entrevista que leímos en la publicación madrileña Leviatán.

Revista de pensamiento socialista (n. 4, junio de 1981), en la que menciona, muy de pasada, aquella conferencia. La lista de lo que NO debe ser considerado socialismo era mucho más larga. Al terminar, alguien le preguntó:

–¿Y qué sí es el socialismo?

Y Kolakowski, según se cuenta, respondió entonces:

–El socialismo es, sencillamente, algo maravilloso.

