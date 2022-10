Momentos en la historia del cine: hace 60 años…

En la fotografía que acompaña estas líneas, Tatsuya Nakadai y Toshiro Mifune fuman durante una pausa en el rodaje de la película de género jidaigeki Sanjuro (1962), de Akira Kurosawa, basada en la popular novela histórica Hibi Heian, de Shugoro Yamamoto.

Shugoro Yamamoto fue uno de los catorce seudónimos del novelista y cuentista japonés Satomu Shimizu, nacido en la actual ciudad de Otsuki, en Yamanashi, que floreció durante el período Showa (1926 - 1989). Hijo de una familia pobre, tuvo que abandonar la escuela secundaria sin haber terminado sus estudios, pero se formó como autodidacta mientras trabajaba en una librería de segunda mano, de la cual tomó el más famoso de sus nombres de pluma.

El jidaigeki es un género de relato histórico de cine, teatro y videojuegos generalmente situado en el período Edo (1603 - 1868), bajo el shogunato de los Tokugawa, a cuyo dominio respondían los daimios y durante el cual los samurais gozaron de gran poder e influencia política.

Sanjuro se estrenó en 1962, en Japón –donde superó, en recaudación en taquilla, a King Kong vs. Godzilla, del mismo año, dirigida por Ishiro Honda– y Estados Unidos.

Lea más: «Antes cerdo que fascista»: 30 años de Porco Rosso

Tatsuya Nakada nació en Tokio el 13 de diciembre de 1932, en una familia muy pobre. Cuando trabajaba como empleado en una tienda de su ciudad natal, el gran director Masaki Kobayashi lo descubrió por casualidad y lo eligió como protagonista de su película Kabe atsuki heya (The Thick-Walled Room / La habitación de paredes gruesas), rodada en 1953 y estrenada en 1956. Después hizo un breve cameo no acreditado en la película de Akira Kurosawa Los siete samurais (Shichinin no samurái, 1954), donde se lo ve por unos segundos como un samurai que camina por la ciudad. El resto es historia.

Al menos desde Rashomon (1950), de Kurosawa, Toshiro Mifune (Qingdao, 1920 - Tokio, 1997) no necesita presentación: más que internacionalmente famoso, prácticamente es un mito. El actor favorito de Akira Kurosawa, el que, de trabajar como asistente de cámara en una productora, conoció un ascenso meteórico pocas veces visto, el que encarnó al legendario samurai Miyamoto Musashi en los filmes de Hiroshi Inagaki, el que pasó por Hollywood y por México y fue una de los mayores estrellas del cine del siglo XX dentro y fuera de su país, falleció prematuramente en la Nochebuena de 1977 de un cáncer de páncreas.

En la imagen, Tatsuya Nakadai tiene 29 años, y Toshiro Mifune, 42. Eran sus días de esplendor, y así es como hemos querido recordarlos hoy, seis décadas después de esa pequeña escena que el disparo de una cámara fotográfica ha congelado para siempre en el tiempo.

Crono Nauta - crononauta700@gmail.com