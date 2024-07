Dato mata relato

Hace un par de semanas, comparé a Santiago Peña y Javier Milei en un artículo publicado en estas páginas (1) que no dejó de generar revuelo en los comentarios. Además de los comentarios en la web, llegaron correos de todas partes, alegando que «no hay punto de comparación entre ambos mandatarios». Lo cierto y concreto que pude observar en el «aporte» de los lectores fue su empecinamiento en sostener esa falta de toda similitud entre sus discursos y propuestas.

Me permito entrar con los botines bien en alto diciendo: no basta dar de baja a centenares de funcionarios, recortar ingresos de urgencia económica (ley de alquileres, de abastecimiento, de promoción industrial y promoción comercial, etc.) (2) o eliminar instituciones no afines a un modelo de gobierno para achicar el Estado. Eso es lo que está haciendo Javier Milei, creyendo que de esa manera logrará sacar al pueblo argentino del abismo en el que se encuentra.

Achicar el Estado también significa hacer caso omiso de irregularidades, prestar mayor atención a los intereses de los menos, elaborar políticas que favorezcan a unos cuantos y poner las instituciones al servicio de intereses particulares –como en nuestro caso, por ejemplo, con la instrumentalización del Poder Judicial en beneficio de narcopolíticos–.

Señor, señora, quizás la verborragia de Milei parezca lo opuesto de la «diplomacia» de Santiago Peña, pero ambos buscan lo mismo –achicar el Estado– y con la misma receta –la neoliberal–. Vayamos al grano y sobre elementos concretos.

Para Milei, los responsables del estado crítico en que se encuentra Argentina son los miembros de una clase política, y pone entre los primeros autores al peronismo y al kirchnerismo. A estos les sigue en su lista de actores protagónicos Mauricio Macri, a quien en 2021, en un programa de televisión, tildó de «delincuente» (3) . Sin embargo hoy es su aliado político e inclusive parte de su primer anillo.

En febrero de este año, Celag Data analizó el gobierno de Milei y su promesa de acabar con la «casta» en Argentina (4). La idea de «casta», señala el informe, es utilizada por Milei para criticar duramente a la clase política en Argentina con el argumento de que, dado que desde hace años han gobernado los mismos, ellos son los responsables del desastre actual que vive el país. Cito textualmente el resultado que arroja Celag: «El Índice de Casta del Gobierno de Milei es del 70,5%: siete de cada diez personas de su Gobierno son Casta según su propia definición de Casta. Este valor es sobre un total de 78 personas que ocupan los puestos de más alto nivel. Actualmente, hay 55 funcionarios que ya fueron parte de otros periodos de gestión de una u otra manera. Entre ellos, hay un grupo destacados, los más “castosos”, porque repitieron varias veces, como por ejemplo Scioli, Bullrich, Caputo, Sturzenegger, Barra, Cima, Tillard, Di Chiaro». ¡Qué pasó, Milei! Pero vayamos por más.

Uno de los «castosos» que integran el gabinete de Milei es nada más y nada menos que el artífice del endeudamiento con bonistas extranjeros y, finalmente, con el FMI: Luis «Toto» Caputo, ex secretario y ministro de Finanzas del Gobierno de Macri entre 2015 y 2018 (5) , bautizado como «el Messi de las finanzas» por el mismo Macri. Luis Caputo fue quien omitió declarar que era accionista de sociedades offshore al ingresar a la función pública en 2015, según documentos oficiales de la Comisión Nacional de Valores estadounidense (SEC) (6) . Con estos datos, uno puede imaginar el rumbo, muy distante de su discurso anti-casta, que terminará tomando el gobierno del ultraderechista. Y esto sin dar mucho énfasis a Patricia Bullrich, otra «castosa» de la «gavilla de delincuentes» del Macrismo que vuelve a la arena política con el mismo cargo de ministra de Seguridad de la Nación Argentina.

Ahora bien, Santiago Peña también busca achicar el Estado. Si no lo creen, recurran a su primer informe de gestión y compárenlo con nuestra realidad. Desde su negativa al aumento del 2% del impuesto a las tabacaleras, que tenía como objetivo el financiamiento de fármacos oncológicos (7) , hasta el veto de la ley 7257, que amplía el libre acceso a la información pública, sin olvidar el veto al proyecto de ley que solucionaba el versus entre la Contraloría y el Tribunal de Cuentas modificando y ampliando el artículo 30 de la Ley 879/81 del Código de Organización Judicial (8) .

Y no olvidemos el protagonismo y el blindaje que brinda a sus fieles correligionarios. Desde su asunción, los casos de clientelismo vinculados a las familias de los políticos no dejan de surgir. A esto hay que sumar el blindaje de los correligionarios de la narcopolítica, como en el caso de Erico Galeano y su vinculación con redes de narcotráfico.

Entonces, desde el momento en que se eliminan derechos obtenidos con incesantes luchas, o se postergan sectores tan vulnerables como la salud y la educación, sumando a eso la proliferación de hechos que delatan la impunidad de la corruptela política, se vuelve evidente que el Estado apunta a las minorías y no a las mayorías como norte.

Señoras y señores, sin importar cuánta pirotecnia discursiva lance Milei contra la «casta», cuán técnico y diplomático sea el perfil de nuestro presidente ni cuán antagónicos nos puedan parecer por estos contrastes –ni tampoco si uno demuestra o no ser miembro de la escuela «keynesiana», como bien expresaba uno de los lectores en los comentarios al artículo anterior (9) –, la receta es la misma.

Dato mata relato. Para el caso argentino, bien dijo en una entrevista el dirigente social Luis D’Elia, después de la celebración del superávit fiscal por parte del presidente argentino: «todos los países del mundo» tienen déficit fiscal y «no sacrifican a su pueblo en función de eso» (10) . Para el caso paraguayo, en palabras de la analista política Milda Rivarola, también en una entrevista: «la política colorada, de toda la transición y del estronismo, se caracteriza por golpear a los sectores más vulnerables» (11) .

*Mario Larroza es egresado de la carrera de Ciencias Políticas de la Escuela de Ciencias Sociales y Políticas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), miembro del equipo de redacción de la Revista de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Privada María Serrana (UPMS), colaborador en El Suplemento Cultural de ABC Color, docente y militante del Partido Revolucionario Febrerista (PRF).