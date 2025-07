OrgulloPoser: Carta abierta del Colectivo Cultural MOOPIO

Si crees que por ser otaku, andar en cleta, escuchar grupos shoegaze justamente olvidados, usar pins de animés retro, pintar grafiti con estética steampunk, fungir de barista standapero poliamoroso en un kiosko autista-friendly, ver k-dramas sin subtítulos en Netflix, llenar tu estante de #palets con libros de cocina vintage o el estante de tu cocina vintage con libros de palets, hacer fanfiction de El Eternauta versión LGBTQ+ y cosplay trans de Condorito, bañarte con jabón de cannabis, beber cerveza artesanal, comer slow burgers y vapear merca con gusto a guayaba ya eres un poser… Si crees que por cumplir requisitos tan mainstream, tan cliché, tan haso, conocidos por cualquiera, ya mereces ser llamado poser, lamentamos tener que desengañarte: ahí no es. Sorry not sorry. Estás conceptualizando tu discursividad operativa enteramente por fuera de nuestro campo semántico, no entendiste nada, sos todo lo que está mal, Cristo te odia. Si crees que por usar papel higiénico ecofriendly surcoreano con diseños de BTS, leer versitos de tu cel con #flequillomisterioso en slams de poesía o en recitales bailables con pollada, alzar en tu IG medialunas de acaí o shoefis retro glam sobre el escritorio de la ofi y selfis #TBT pelando tatuaje en la costanera para jugar al tru poser mientras haces hora antes de guardar el móvil, sentimos tener que despertarte de tu ilusión. Estás fuera de campo, desmarcado del cuadro, al margen del centro de la periferia, perdide como pokeparada en la Chaca. Porque el poser true nunca será un vulgar poser de domingo, de ratoslibres ni de mientrastantos.

El verdadero poser no tiene feriados ni descansos de finde ni coffee-breaks ni jubilación. El verdadero poser respira pose, recicla pose, pedalea pose, vive pose, sueña pose, come pose, coge pose, es pose. La pose no se aprende ni se enseña en talleres de pose ni de posesía: la pose es como una maldición que te #posee y te escoge, y no a la inversa.

Así que a los envidiosos, que nunca le faltan al tru poser, les decimos: ¿qué, acaso se creen que nosotros elegimos ser posers? Es un don: se nace poser, y no es fácil serlo.

El verdadero poser puede tener una vida siempre que esta le sirva para posar y no se someta al obsoleto concepto del «sentido», porque no hay sentido fuera de la pose, ya que la pose misma es el sentido. Qué bien nos quedó eso. #HeideggersEmergentes #Filotuits. El poser tru puede ir a una marcha de protesta siempre que comente y filme su #indignación y deje constancia en las redes de que participó en ella o favorezca sutilmente que se sospeche su #compromiso con la causa mediante selfis llevando remeras que digan cosas heroicas en letras grandes con tipografía sans serif. Al llegar aquí, los no iniciados se preguntarán: ¿No tiene acaso sentimientos el tru poser?

(Pausa para risas y aplausos.)

¡Claro que sí! El verdadero poser puede tener sentimientos siempre que los tuitee y no se olvide de compartirlos en Instagram; también puede asistir a un velorio, siempre que alce el sufrimiento experimentado en TikTok y no olvide megustear los lamentos de los #diversos #diversidad deudos ni pierda ocasión de ser etiquetado en las mejores fotos de tan luctuoso encuentro #dolor #ay #duelo.

El verdadero poser no alza una foto en las redes porque esté jugando con su perro, o porque esté en un concierto, o dando un concierto, o en un boliche con sus amigos, o leyendo el cómic que acaba de ganar el premio de Angulema, o casándose o en la terraza de su novix, ni porque haya hecho una pasta de #rúcula colombiana ni porque haya nacido su primer sobrinx, hijx, perrhijx u otrx ni porque acabe de bautizar al gato: el tru poser bautiza al gato para alzar en las redes su foto con el gato, tiene gato para bautizar al gato y alzar… etcétera. El tru poser come para las foodies, la pasa bien para tomarse fotos #pasándolabien mientras baila Nicki Minaj en Ig, Snapchat, Tinder, Grindr, tiene novia para las couplies, mientras se reproduce visualiza sus selfis con neonato #mesientobendecido, se casa solamente, o por lo menos principalmente, para alzar un montón de fotos de la #boda y no deja de posar ni cuando duerme ni cuando le llega la hora fatal de exhalar el último twerkeo compartiendo su encuentro con la Parca por streaming con amigos, familiares y #followers sin perder la pose ni aunque ya esté color #matcha porque el tru poser no es vairo ni en la funeraria. Fotografiarse leyendo la novela gráfica equivale a leer para el tru poser, el tru poser no se ríe con los amigos sino #conlosamigos… ¿hay que seguir con toda la lista o ya se captó la #pose?

Nosotres, los #verdaderosposer, hemos creado el Movimiento Oficial Orgullo Poser Indie Oli (Moopio) por pura #pose y hemos redactado este comunicado oficial en exclusiva para El Suplemento Cultural a fin de hacernos selfis con la edición #impresa en papel #retro del diario #talentoposer #escritoresemergentes y comentarla por zoom con otrxs influencers a fin de difundir nuestra misión y objetivos a través de las redes #emergie. El verdadero poser no es verdadero (#lógica #jelou) porque si fuera verdadero no sería poser sino una aburrida persona sincera que finge que es poser; o sea, estaría posando pero sin ser realmente poser porque estaría posando de poser así que sería un poser con pose de poser en vez de ser un tru poser... guaréver: si no estás listo para no estar listo para ser un tru poser que no posa de poser sino que es poser puro y pura pose, no posarás bien nunca, ni en serio ni por #poser. ¡Posers del mundo, uníos! ¡Uníos para la selfie! #Posando #Posie.

*El Movimiento Oficial Orgullo Poser Indie Oli (MOOPIO) es una organización cultural con fines de locro que nuclea artistas, intelectuales, parlachorros, académicos de la RAE, lomiteros daltónicos, coaches ontológicos, cosplayers celiacos, otakus sororos y tiktokers disléxicos poliamorosos, entre otros profesionales de la pose. Tiene su sede física en un local de Asunción cuya dirección ocultan para posar de misteriosos. En X: @moopio2025. Correo electrónico:comitedirectivomoopio@gmail.com.