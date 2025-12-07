Poesía japonesa (9): Masaoka Shiki, un canto de sangre

El poeta Masaoka Shiki marca un antes y un después en la historia del haiku. A él le debemos la apreciación y difusión de la obra literaria de Yosa Buson, a quien se conocía más bien como pintor (1) . Shiki nació en la ciudad de Matsuyama, provincia de Iyo, el 14 de octubre de 1867, en los comienzos de la época turbulenta en la que Japón abría sus puertas a Occidente después de más de 250 años de aislamiento (2) . Fue el hijo varón mayor de la familia. Su verdadero nombre era Masaoka Tsunenori. Su padre, Masaoka Hayata Tsunehisa, samurái orgulloso de su oficio y bebedor empedernido, tenía 34 años de edad cuando nació, y murió, totalmente alcoholizado, en marzo de 1872, cuando el poeta tenía cinco.

El pequeño Masaoka pasó entonces a ser criado por su madre, Yae, doce años menor que su difunto esposo, y su abuelo materno, Ohara Kanzan, erudito confuciano que, para ayudarlo a paliar su soledad –el pequeño Masaoka era muy tímido e introvertido–, le enseñó los caracteres chinos y lo inició en el estudio de los clásicos chinos. Esta educación quedó interrumpida por la muerte del mentor en abril de 1875, cuando el poeta tenía ocho primaveras.

Ni budas ni dioses

Para mí

Vientos de otoño

A los 15 años, el joven Masaoka Shiki realizó sus primeras incursiones en política, uniéndose al Jiyu Minken Undo (Movimiento por la Libertad y los Derechos del Pueblo). Tiempo después, abandonó su ciudad natal y partió rumbo a la capital.

Shiki llegó a Tokio en junio de 1883. Ingresó en la Escuela Preparatoria de la Universidad –donde trabó amistad con su condiscípulo Natsume Soseki, que también se convertiría en un gran escritor, famoso hasta hoy por su novela satírica Soy un gato (Wagahai wa neko de aru)– en 1884, y en la Universidad Imperial en 1890. Por esos años, el joven Shiki había comenzado a toser y a sufrir vómitos de sangre, y el 9 de mayo de 1889 le detectaron tuberculosis. Fue en esta época que adoptó el pseudónimo «Shiki», pronunciación chino-japonesa de la voz china para designar al cuco, pájaro que, según la leyenda, vomitaba sangre cada vez que empezaba a cantar. Masaoka Shiki ya era consciente de que la muerte iba a llegar más temprano que tarde, pero no por eso deja de apreciar la vida y la naturaleza; antes bien, profundizó en su mirar:

Jaiku de primavera

Autor desconocido

Obra maestra

En 1892, Shiki abandonó la universidad; según su propio relato, estaba demasiado absorto en sus haikus y se aplazó en los exámenes; según otros, fue por la tuberculosis. Ese mismo año publicó por entregas Dassai Shooku Haiwa, obra que abogaba por la reforma del haiku. Un mes después, en noviembre de 1892, le ofrecieron un puesto en el periódico que la había publicado, Nippon, y aceptó. Siguieron otros artículos en Nippon donde criticaba el estereotipo en el que había caído el haiku e incitaba a volver al realismo, a captar el instante, la fugacidad de lo que huye. Entre ellas cabe citar Haikai Taiyo, «Un texto sobre haikai para principiantes», publicado en 1895.

Siguiendo la ruta de Matsuo Basho en Sendas de Oku, hizo dos peregrinajes literarios, a Oiso y a Hakone. También logró viajar al norte de Honshu. Decidió dedicar su vida exclusivamente a la poesía. En las páginas de Nippon, y entregado en cuerpo y alma a su redacción, Masaoka Shiki impulsó la nueva corriente poética que siempre había defendido: que el objeto central del haiku sea la naturaleza y no el ser humano, que el poeta sea plenamente consciente de la naturaleza para poder escribir y reflejar esa realidad. Logra publicar una serie de 38 artículos bajo el título Teorías sobre el haiku. Aquí acuña la expresión haikai no hokku, «verso inicial de una cadena de haikais», y el término haiku. De esta manera, une en una sola palabra la sílaba inicial y la final de la frase anteriormente citada.

Que distinto el otoño

Para mí que voy

Para ti que te quedas

Masaoka no solo era un creador, sino también un investigador nato, y en 1893 publicó Basho zatsudan (En torno a Basho), donde criticaba al poeta más reconocido y querido de la tradición literaria japonesa, es decir, Matsuo Basho (3) . Mientras tanto, a fines de ese mismo año Japón entró en negociaciones con Inglaterra y lo primero que se discutió fue la no intervención en la política colonialista de ambos países. Nippon se oponía a esas negociaciones, y por ese motivo sus oficinas fueron cerradas. Seis meses después, el gobierno permitió que el diario volviera a circular, y Shiki regresó a la sección de literatura, dándole un impulso vital al haiku.

En 1894, el poeta se ofreció como corresponsal en la guerra sino-japonesa, pero no pudo verla porque a los pocos días se firmó el Tratado de Paz de Shimonoseki. Este año las hemorragias pulmonares se volvieron una constante y su salud cayó en un pozo sin fondo. Todo iba de mal en peor, lo habían desahuciado, y escribió una novela que no llegó a publicar: Tsuki no Miyako (La capital a la luz de la luna). Al desembarcar en Kobe, lo trasladaron al hospital, dándolo ya por muerto. Sin embargo, logró recuperarse y en agosto regresó a su ciudad natal, Matsuyama, donde se hospedó en el primer piso de la casa que alquilaba su amigo de los tiempos estudiantiles en la escuela preparatoria, el novelista Natsume Soseki.

En 1896 descubrió a quien consideraría su maestro: Yosa Buson. Con el estudio de la obra de Buson, Masaoka adquiere una nueva perspectiva, más visual, más centrada en la naturaleza. No olvidemos que Buson era pintor:

Por uno de los lados,

envolviendo la montaña,

la Vía Láctea.

Por ese tiempo, Shiki ya gozaba de gran prestigio literario, y «Viento entre los Pinos», la escuela de haiku fundada en Matsuyama, publicaba la insigne revista Hototoguisu, que se mudó a Tokio. Shiki siguió escribiendo en el diario Nippon y sus discípulos adoptaron el nombre de «Escuela Nippon».

La muerte estaba cada vez más cerca y Masaoka Shiki estaba consciente de eso: vivía en una pequeña habitación, no podía salir. Sus dos últimos meses de vida los pasaría postrado en una cama. Partió el 19 de septiembre de 1902, ahogado por la flema. Se cuenta que cuando llegó su discípulo Kyoshi, era la una de la mañana y lo encontró de espaldas, mirando sosegadamente la pared. Tenía 34 años.

*Gian Pierre Codarlupo (Paita, 1997) es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional de Piura, escritor, periodista, miembro del equipo editorial de la revista cultural chilena Mal de Ojo y de la Editorial Conunhueno, de Valparaíso, y corresponsal en el extranjero de El Suplemento Cultural. Ha publicado el poemario Caída de un pájaro en el mar (Universidad Nacional de Piura, 2018). Actualmente, vive en Madrid.