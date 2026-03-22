La Haus Habermas, la Casa Habermas, es una residencia construida en Starnberg, Alta Baviera, por los arquitectos Heinz Hilmer (Münster, 1936) y Christoph Sattler (Múnich, 1938) para el filósofo alemán Jürgen Habermas. Las conversaciones de Habermas con los arquitectos acerca de la Casa Wittgenstein (Haus Wittgenstein) en Viena fueron puntos de partida importantes para el proceso de diseño. La Casa Habermas quedó terminada entre 1971 y 1972 y se encuentra a orillas del lago Starnberg, a unos cincuenta kilómetros de Múnich. Es un edificio blanco cuyos grandes ventanales tienen vista al bosque. Habermas vivió en este edificio con su esposa, la profesora de historia Ute Wesselhoeft (1930 - 2025), desde 1971, año en que el filósofo asumió la dirección del Instituto Max Planck, en Starnberg.

La estructura del edificio es la de un cubo alargado, que tiene una altura de un piso y medio en el lado sur y de tres pisos en el lado norte. Las distintas áreas de la casa se suceden a lo largo del eje longitudinal. Al situarse a lo largo de este eje, se hacen evidentes las relaciones entre los distintos espacios y la longitud de la casa. La biblioteca también se alinea con este eje. En las estanterías hay volúmenes de Goethe, Hölderlin, Schiller, Von Kleist, Engels, Marx, Joyce, Walser, Hermann Hesse y Günter Grass, entre otros autores. La sala alberga una pequeña colección de arte moderno, que incluye pinturas de Sean Scully, Hans Hartung y Günter Fruhtrunk, y esculturas de Eduardo Chillida, Jorge Oteiza y Joan Miró, entre otros artistas.

En esta casa, donde vivió y trabajó durante décadas, falleció Jürgen Habermas el sábado 14 de marzo de 2026 a la edad de 96 años.