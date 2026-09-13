La paradoja de las nostalgias ecuestres

La muestra de esculturas de Juan Pablo Pistilli exhibida en el Paseo de las Artes por Verónica Torres Colección de Arte tiene como punto de partida una nostalgia, la de los caballitos de feria que poblaron nuestras infancias de fantasías ecuestres, pero como eje temático no propone la simple añoranza, sino una paradoja. No es casual que se llame «estampida», cuando se trata de caballos anclados al carrusel, que solo permite un eterno retorno giratorio y un sube y baja que imita, muy lejanamente, una cabalgata… Aunque quizás, si lo pensamos bien, sea esta la verdadera cabalgata, porque podía llevarnos a donde quiera que nuestra imaginación quisiera ir.

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La muestra, que integra la diversidad de los caballos imaginarios y los ejecuta con una amplia variedad de técnicas y materiales y con tamaños que van desde la pequeñez a lo gigantesco y con técnicas y materiales de lo más variados, tiene sin embargo una unidad conceptual que no viene dada por el hecho de que todos provengan de la imaginería infantil, sino de una espléndida idea conceptual: esos caballitos anclados en la repetición de sus giros, en la reiteración interminable de su parodia de cabalgata, en realidad están en plena estampida: sus viajes no son falsos, falsa es su limitada movilidad.

Quizás sin proponérselo conscientemente, o quizás deliberadamente, Pistilli reúne así la nostalgia de los falsos caballitos de la infancia con la deliciosa paradoja de que, aun estando sujetos por el caño por el que suben y bajan sin ir a ningún lado, galopan en estampidas más lejos, más desbocados, más veloces que ningún caballo real, porque los espolea la aventurera imaginación de sus pequeños jinetes. Galopan sobre la luna o se entretejen en manadas, trepan por calesitas voladoras o se agigantan como émulos del caballo de Troya.

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Gran parte de las esculturas son móviles, extendiendo así una investigación que el escultor había iniciado con el estudio del vuelo, en anteriores muestras; además algunas también han devenido sonoras. El tintineo del metal a modo de metáfora del galope de la festiva liberación, de alegre festejo, que ninguna atadura puede frenar, que proviene del ansia de aventuras de la infancia y de la imaginación desbordada que convierte una escoba en montura. Añoramos los caballitos de carrusel porque añoramos la imaginación de entonces, que no entendía de límites.

Pistilli propone, de esta manera, un homenaje mucho más festivo que nostálgico, a esas cabalgatas que proporcionaron felices aventuras a nuestra infancia… Pero eso no es todo. Piensen en el peso de la paradoja: esos caballitos, en realidad, no están ni nunca estuvieron atados a un destino de perpetuo movimiento circular, sino por el contrario, son la imagen misma de la libertad, que escapa invariablemente de cualquier atadura.

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Haber puesto en «estampida» a los caballos de calesita es también una llamada de atención a lo que hicimos con aquellos niños que recorrían el universo a lomos de esos caballitos. Así pues, la muestra también formula una pregunta: ¿eres libre o no? ¿Estás atado a un carrusel o estás listo para emprender una estampida? Porque los caballos de verdad, son solo caballos; pero los caballos imaginarios son una proyección de nosotros mismos.

Sobre el artista

Escultor, pintor y diseñador de joyas, Juan Pablo Pistilli (Asunción, 1979) se inició a edad muy temprana en las artes en el taller de su padre, el recordado Hugo Pistilli (1940 - 2006), sobre la avenida Santísimo Sacramento, donde creó en libertad sus primeros juguetes escultóricos. Cursó la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción y realizó estudios de escultura en madera en Chile, de escultura en piedra en Brasil, y de grabado en Argentina. Actualmente, se desempeña como docente en el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA).

*Ángel Luis Carmona Calero (Madrid, 1956) es periodista, docente universitario y crítico de arte, de vasta trayectoria como columnista y autor de artículos de fondo en distintos medios, esencialmente en áreas culturales y de opinión, pero también en política internacional. Ha publicado Crítica de la sinrazón pura: epigramas ajaponesados o epihaikus (AranduBooks Ediciones, 2024).