Adrian Tomine, cazador de rutinas

Tomine se introdujo en el mundo del cómic de niño con el Hombre Araña e Indiana Jones, y entre sus influencias más importantes se cita frecuentemente a Jaime, de los Hernández Bros (sobre este capítulo fundamental de la historia del cómic indie, ver: «La gran novela chicana», de Rubén Varillas, que aborda más detenidamente la obra de Jaime Hernández, y mi artículo «Los Bros Hernández», ambos en El Suplemento Cultural del 13 de diciembre del 2015).

Dibujante profesional desde el colegio, Tomine es ahora, a los 42 años, el famoso ilustrador que suele embellecer las tapas del New Yorker, pero su gran amor sigue siendo el cómic. La nueva colección de cuentos que acaba de aparecer, hace unos meses en inglés, y ahora en español, Intrusos (Sapristi, 2016; Killing and Dying, Drawn & Quarterly, 2015), es más diversa en estilo que nada de lo que ha hecho antes.

Por ejemplo, la historia homónima que cierra el libro, «Intrusos», fuerza un enfoque negro y amoral al estar narrada en primera persona por el extraño y violento personaje que entra obsesivamente en su antigua casa cuando está vacía, y, en coherencia con la dedicatoria al gran mangaka Yoshihiro Tatsumi (inolvidable y áspero maestro muerto el año pasado; ver: «Adiós al hombre sin moralejas», de Montserrat Álvarez, en El Suplemento Cultural, 15 de marzo del 2015), se sitúa, literaria y gráficamente hablando, en la línea del gekiga.

Este conjunto de seis historias, Intrusos, es un hito en la producción de Tomine. En el uso de elementos visuales con encuadre cinematográfico se palpa el ingenio; en la narración, la penetración psicológica, la agudeza emocional. Entre la fauna que puebla los relatos, dos artistas fallidos dan cuenta –aunque no son los únicos– de modo particularmente notorio del profundo interés de Tomine por la experiencia humana del fracaso, interés o fascinación que ha hecho de él un verdadero poeta de la irrelevancia, un cazador de rutinas. Incluida en noviembre por el Washington Post entre las cinco mejores novelas gráficas del 2015, acaba de ganar el pasado mes de junio el Story Prize Spotlight. La historia más breve del libro tiene 7 páginas; la más larga, 26; en todas ellas, el espesor de las verdades dolorosas, de las sordas tragedias cotidianas sin gloria y sin salida, han llevado a la crítica a llamar a Tomine –a quien ya era habitual comparar con Raymond Carver–, por esta nueva obra, «el Alice Munro del cómic».

Para exploradores:

El sitio oficial de Adrian Tomine es:

http://www.adrian-tomine.com/

