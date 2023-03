Bibliografía satírica y viñetas lisérgicas

Descubrió por entonces –al parecer, leyendo un reportaje de Gay Talese de 1962 sobre el boxeador y campeón mundial de los pesos pesados Joe Louis– que las noticias se podían contar de otro modo y se lanzó a explorar nuevas formas de narrativa periodística. Decidió llevar elementos de la literatura de ficción a la crónica para hacer literary journalism, periodismo literario, como él lo llamaba, y de ese modo, junto con otros, como el ya citado Talese, Hunter S. Thompson, Rex Reed, Truman Capote o Joan Didion, fue cimentando el llamado «nuevo periodismo».

Bibliografía satírica

Para ponernos al día si fuere necesario, en orden de aparición, he aquí los libros de nuestro autor:

The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby, 1965.

Compilación de artículos que toma el título de uno, aparecido en Esquire en 1963: «There Goes (Varoom! Varoom!) That Kandy-Kolored (Thphhhhhh!) Tangerine-Flake Streamline Baby (Rahghhh!) Around the Bend (Brummmmmmmmmmmmmmm)…». Publicada por Tusquets como El coqueto aerodinámico rocanrol color caramelo de ron (1983).

The Electric Kool-Aid Acid Test, 1968.

Relato de primera mano del viaje de Ken Kesey y su banda, los Merry Pranksters, por todo el país en un autobús escolar pintado de colores llamado Furthe. Publicado por Júcar como Gaseosa de ácido lisérgico (1988).

The Pump House Gang, 1968.

Compilación de artículos sobre la contracultura de la década de 1960. El título alude a uno de ellos, sobre Jack Macpherson y su banda de surfistas. Publicada por Anagrama como La banda de la casa de la bomba y otras crónicas de la era pop (1975).

Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers, 1970.

El libro recoge dos crónicas, una de ellas la famosa «These Radical Chic Evenings». Publicada por Anagrama como La izquierda exquisita & mau-mauando al parachoques (1988).

The New Journalism, 1973.

Manifiesto por un nuevo periodismo y antología de varios autores editada por Wolfe y E. W. Johnson. Publicada por Anagrama como El nuevo periodismo (1977).

The Painted Word, 1975.

Ensayo que plantea que el arte ha dejado de ser una experiencia visual para convertirse en ilustración de las teorías de los críticos. Publicada por Anagrama como La palabra pintada (1976).

Mauve Gloves & Madmen, Clutter & Vine, 1976.

Compilación de once ensayos y un relato escritos entre 1967 y 1976, ilustrada por el autor. Publicada por Anagrama como Los años del desmadre (1979).

The Right Stuff, 1979.

Investigación sobre los astronautas del Proyecto Mercury. Publicada por Anagrama como Lo que hay que tener. Elegidos para la gloria (2010).

In Our Time, 1980.

Libro de ensayos ilustrado por el autor. Publicada por Anagrama como En nuestro tiempo (1983).

From Bauhaus to Our House, 1981.

Ensayo que critica la arquitectura moderna; en especial su falta de ornamentación externa. Publicado por Anagrama como ¿Quién teme al Bauhaus feroz? (1982).

The Purple Decades, 1982.

Veinte de las historias más famosas de Wolfe. Publicado por Anagrama como Las décadas púrpura (1982).

The Bonfire of the Vanities, 1987.

Novela satírica sobre la sociedad neoyorquina aparecida originalmente en Rolling Stone en 27 entregas desde 1984. Publicada por Anagrama como La hoguera de las vanidades (1988).

A Man in Full, 1998.

Novela que a partir de la supuesta violación de una joven blanca por un atleta negro husmea en las intrigas políticas y comerciales de la sociedad de Atlanta. Publicada por Ediciones B como Todo un hombre (1998).

Hooking Up, 2000.

Colección de ensayos y un relato. Publicada por Ediciones B como El periodismo canalla y otros artículos (2002).

I Am Charlotte Simmons, 2004.

Novela sobre relaciones de poder, estatus y sexo en la ficticia Universidad de Dupont. Publicada por Ediciones B como Soy Charlotte Simmons (2005).

Back to Blood, 2012.

Novela sobre inmigrantes cubanos en Miami. Publicada por Anagrama como Bloody Miami (2013).

The Kingdom of Speech, 2016.

Crítica de las tesis de Charles Darwin y Noam Chomsky. Aún no publicada en castellano.

Viñetas lisérgicas

De 1987 es el libro más conocido de Wolfe, una novela, La hoguera de las vanidades, que desvistió sin piedad los varios estratos, desde la cúspide hasta el subsuelo, de la sociedad neoyorquina. Desvestir sin piedad fue el sello de Wolfe como periodista y como literato, lo que hace de él un satírico. Y así lo demuestra su memorable, y odiada, crónica de 1970 –publicada originalmente en The New York Magazine con el título de «These Radical Chic Evenings» y recogida después en el libro Radical Chic & Mau-Mauing the Flak Catchers– sobre la sofisticada fiesta en el lujoso dúplex del músico Leonard Bernstein, en Park Avenue, Manhattan, organizada para recaudar fondos para ayudar a los Panteras Negras.

Crónica odiada, pero también aplaudida. Tanto, que hizo de nuestro autor parte de la historia del cómic en el número 142 del Increíble Hulk, episodio inspirado evidentemente en «These Radical Chic Evenings», en el cual una poderosa y acaudalada familia organiza una lujosa y sofisticada fiesta para recaudar fondos para ayudar a la criatura verde.

Para seguir con las alusiones al universo de la literatura, ese episodio del Increíble Hulk con guion de Roy Thomas y dibujos de Herb Trimpe se titula –en un claro homenaje al gran Horace McCoy– They Shoot Hulks, Don’t They? Y en sus páginas nos encontramos con nuestro extravagante amigo el escritor y periodista Tom Wolfe, cruzando airoso aquellas viñetas con su inolvidable traje blanco.

