Lou Reed: El cuervo Ilustraciones de Lorenzo Mattotti. Barcelona, Alfabia, 2010

De esta obra, Reed hizo el álbum doble The raven (2003), con parlamentos leídos por actores como Steve Buscemi, Willem Dafoe o Amanda Plummer, rock con el inequívoco ruido urbano de The Velvet Underground y apariciones de lujo como la del inventor del free-jazz, Ornette Coleman (en «Guilty»), la de The Blind Boys of Alabama (en «The pit and the pendulum») o la de David Bowie (en «Hop-Frog»).

Y en el 2009 lanzó los textos de aquel disco en forma de libro: The raven, ilustrado por Lorenzo Mattotti.* (Versión en español: El cuervo, Alfabia, 2010).

Y todo por culpa de una fiesta de Halloween…**

*Lorenzo Mattotti (Brescia, Lombardía, 1954). Historietista e ilustrador contemporáneo. Premio Eisner 2003 por el cómic Dr Jekyll & Mr Hyde. Su primera historieta, de 1982, fue Il Signor Spartaco, que trata de los sueños de un pasajero de tren. Sus influencias son la pintura, la música, el cine y la literatura, cree que el texto debe relacionarse con la imagen tal como lo hace, en las canciones, con la música, y busca que en sus obras el texto ilustre, también, a la propia ilustración –y viceversa.

**Un amigo suyo, el productor Hal Willner, invitó a Lou Reed a leer un poema de Poe en una fiesta de Halloween, y Reed, al escuchar a Poe en voz alta leído por él mismo, es decir, al dar su voz a los textos de Poe en esa fiesta, descubrió en el lenguaje del famoso escritor bostoniano una sonoridad que le hizo obsesionarse con su obra. Y el cruce de esa obsesión con una conversación casual que tuvo después Reed con Robert Wilson fue lo que torció el camino para llevarlo hasta POEtry, y desde allí hasta todo lo demás.

El cuervo. Lou Reed. Ilustraciones de Lorenzo Mattotti. Traducción de José Machado. Barcelona, Alfabia, 2010. 198 páginas.