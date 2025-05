Sasturain guionista: Perramus, la Otra América

El Versero es el libro –sobre el que escribe en esta misma edición del Suplemento Cultural Alfredo Grieco– que acaba de publicar, con el sello argentino Gárgola, Juan Sasturain, escritor y periodista, entre otras cosas. Cosas como guionista de historietas, oficio en el que se inició con las aventuras del personaje llamado Perramus, protagonista de la serie homónima que fue ilustrada por su amigo el extraordinario dibujante uruguayo Alberto «El Viejo» Breccia (Montevideo, 15 de abril de 1919 - Buenos Aires, 10 de noviembre de 1993).

Perramus, hombre sin nombre ni memoria, se descubre un día reclutado para el trabajo de deshacerse de los cadáveres de los asesinados de una dictadura latinoamericana que puede ser cualquiera. Antes de pasar también él a engrosar la lista de desaparecidos, Perramus se escapa con Canelones, un uruguayo. En medio de un paisaje inquietante por absurdo y a la vez por parabólico (magnates estadounidenses disfrutando del país de las maravillas, pilotos abandonados con sus bombarderos, cineastas que venden trailers de películas inexistentes, partidas de truco en la que se apuestan destinos nacionales...), y entre los estertores de una dictadura y los gateos engañosos de una democracia falaz, fluye la vida secreta de Otra América oscura. En la que habita, por cierto, un taciturno guerrillero ciego, llamado Borges.

Las dos primeras historias de este cómic, hoy de culto, sobre la dictadura argentina «El piloto del olvido» y «El alma de la ciudad», aparecieron en 1984 en la revista italiana Orient Express. Pronto fueron traducidas a otros idiomas a través de Circus, en Francia, y Comix Internacional, en España, hasta recalar en 1985 en la emblemática revista Fierro, de Argentina. Ambas han sido, por cierto, reeditadas en el 2013, luego de veinticuatro años, en un volumen de lujo de 180 páginas por el sello argentino Ediciones De La Flor.

El de Perramus, primer guión de historieta escrito por Sasturain, mezcla generosamente los géneros –policial, fantástico, aventura, spaghetti western, realismo costumbrista...– y destila una nada común comprensión del humor borgeano en ciertas cómicas parodias o inversiones y otras agudezas –en uno de los episodios, «La isla del guano», Borges gana el Nobel– que llenan de fecundas resonancias la picaresca salvaje de Perramus.

Perramus no es un relato sobre los hechos históricos de una dictadura latinoamericana o sobre lo efectivamente acontecido en una época concreta de la historia de un continente como el nuestro, sino más bien un relato de otra historia, la sorda historia de las insensatas y grises pesadillas colectivas nacidas de tales hechos, esas que siguen soñando sociedades enteras sin saberlo.

Si aún no lo has leído, no dejes de buscarlo para internarte en las sombras de la taberna El Aleph y cruzar las sucias calles de esa historia escondida de la Otra América, junto con los perseguidos y marginales que deambulan en los sórdidos recodos subterráneos de este mundo nuestro que cambia tanto sin cesar en apariencia para no tener que cambiar nunca en serio.

Juan Sasturain / Alfredo Breccia

Perramus

(El piloto del olvido / El alma de la ciudad)

Buenos Aires, Ediciones De La Flor, 2013

180 pp.

