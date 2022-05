Cuando la oportunidad falta, se crea

En un megaemprendimiento de la talla de la Itaipú Binacional, no podemos pretender un resultado milagroso a favor de nuestros intereses sin haber diseñado una estrategia o, peor aún, sin tener un ideal grandioso, apostar a la aparente casualidad es la cosecha de hoy. Tantas opiniones dispersas, sin ningún fundamento sólido, son las que inundan los medios, muchos son apenas mediáticos, con una obvia motivación personal, ya sea para establecer una plataforma política que sume a su pretensión futura o apenas para que su figura sea tenida en cuenta para una ocupación remunerada; sin embargo, a mi manera de ver, además de las personalidades con atribuciones formales para llevar adelante esta negociación, somos todos responsables por la falta, sea por acción errada u omisión.

El 20 de abril pasado, este medio se hizo eco del comentario de uno de los candidatos presidenciales, Santiago Peña, quien manifestó que ya no hay nada que negociar en Itaipú, porque este gobierno ya cedió la reducción de la tarifa del producto de la entidad. Coincido con la prensa, pienso que fue más una respuesta política que técnica, sin dudas que el señor Peña seguro dispone de un equipo de asesores que, en lo mínimo, deberían exponer ideas de categoría de Estado, que evidencien que este presidenciable maneja al verso y al reverso las alternativas reales a negociar ante nuestro socio en la binacional, lo identifico como un profesional con la capacidad requerida, a la altura de las exigencias para este negocio, sustraerse de profecías poéticas como los referentes que abundan en los informativos será un comienzo auspicioso en el tema de Itaipú.

Dicen que la vida es invalorable, digo que el tiempo que nos da la vida es aun más inapreciable; prueba de ello es el estancamiento en que nos sumergimos en el asunto de la revisión del Anexo C de la Itaipú Binacional por falta de acción, a la que llegó nomás el plazo para acordar grandes convenios con nuestra contraparte, desperdicio notable de amplias posibilidades de megaemprendimientos de la mano de un socio extraordinario, como lo es el Brasil, que reúne las condiciones macroeconómicas, geográficas y estructurales para desarrollar proyectos binacionales, obviamente no pidamos dádivas, ganemos terreno con astucia y conocimiento, la mezquindad de unos pocos de los nuestros no tendrá cabida en esta opción.

Hacer lo mismo, una y otra vez, esperando resultados diferentes es la definición de locura, lo dijo el mismo Einstein, insistir en recibir dinero por dinero no es la mejor salida, recibir beneficios por inversión es la solución.

El esquema de cálculo de tarifa de la entidad es matemático, modelo complejo que combina la explotación de su producto, venta de potencia con el derecho a la energía que es capaz de producir aquella, conforme a la proporción de cada contratación de las comercializadoras ANDE y Eletrobras, a su vez, los pagos de remesas son cotizados en función a la energía producida por el emprendimiento, por otro lado la clasificación de tipos de energía y la manera de distribución entre los socios también suma espacio de complejidad; de todas maneras la propuesta de negocio contra negocio es el mejor acuerdo, salvo propuestas alternas aplicables; la verdad es única, hasta la fecha nuestra contraparte deja pasar el tiempo a su favor, mientras la vida se escurre a favor del socio, hasta escuchar una seductora propuesta que le apasione.

La Itaipú es la prueba, apenas iniciaron los trabajos de la construcción de la central más grande del mundo en los años setenta, fluyeron los meganegocios en suministros, provisiones de insumos, tecnología, equipamientos internacionales nacionalizados, extraordinarias rentas financieras por créditos y otros provechos para el socio. Nosotros recibimos el resto, no perdimos, tenemos hoy el 50% del activo más extraordinario de todos los tiempos.

No ganamos en proporción a la contraparte, es una cuestión muy diferente, cada quien, con su capacidad y visión, el autoanálisis nos dará la respuesta.

En el presente, la disparidad de aprovechamiento entre socios condóminos prosigue, el 29 de abril pasado, en un acto protocolar en la central de Itaipú se firmó la orden de inicio de los trabajos de Plan de Actualización Tecnológica de los equipos electromecánicos del complejo generador, que implica el suministro de equipos y servicios con tecnológica de punta; el Estado brasileño se hizo presente con la participación de tres ministros; de Relaciones exteriores, de Minas y Energía y de la Secretaría de Gobierno de la República; los pares paraguayos no participaron, sus razones no las comprendo; lo cierto es que el conjunto de lotes se cotizó en 660 millones de dólares, tres lotes fueron, la primera de 425 millones de dólares para una firma brasileña y las dos restantes para compañías paraguayas que sumaron 235 millones de dólares, proporción aproximada de 65% contra 35% a favor del socio, e inclusive me atrevo a sospechar que algunos componentes tecnológicos que no disponemos se importarán del mismo vecino; de todas maneras lo predije, lo único que seduce a la contraparte son los negocios asociados con activos, no son gastos sociales, ni tarifa, ni regalías ni solidaridad … Cuando la oportunidad falta, se crea; a mi juicio la inacción es una acción invertida, con amplios resultados, estancamiento y arrepentimiento por dejar correr el reloj sin dar pasos.

No debemos temer a la habilidad de nuestro socio condómino; al contrario, es momento de que desarrollemos la creatividad a la altura de la contraparte, nuestra margen dispone en su cantera de profesionales de carrera, compatriotas que pueden hacer frente a la maquinaria de enfrente, son contados; es cuestión de hacer uso de sus servicios.

A mi juicio, Brasil es una de las potencias de América y vale la pena una alianza a ultranza; naturalmente que debemos ganarnos nuestro espacio, no hay logro sin esfuerzo, Itaipú es solemne, portentosa y no falla, seguimos exigiéndole sin dar nada a cambio, asumámosla, ella siempre responde.

(*) Exsuperintendente-UC.GP, Itaipú