Paraguay no necesita renegociar el Tratado de Itaipú

La reciente exposición del director general brasileño de la binacional, Anatalicio Risden Junior, acerca de su duda de si se revisa o no el Anexo C del Tratado de Itaipú no debería preocuparnos en lo absoluto, dado que Paraguay no necesita modificar dicho Anexo, y menos aún cambiar el cuerpo del tratado.