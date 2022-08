Informe inmobiliario: déficit, oferta, demanda y financiamiento

En nuestro país, el déficit habitacional para las próximas dos décadas se presenta con un escenario incluso con mayores desafíos. Estimaciones realizadas por MF Economía e Inversiones dan cuenta que más de 2.750.000 personas se sumarán a la demanda de viviendas. Esto es, la población urbana crecerá seis veces más rápido que la rural, por lo que este comportamiento debe ser tenido en cuenta en el diseño de las políticas públicas para reducir el déficit habitacional de Paraguay.

Pero ¿qué muestran los datos sobre el comportamiento actual del sector?

El informe inmobiliario de la consultora analiza los precios de venta y alquileres de inmuebles a partir del cruzamiento de fuentes de datos diversificados; enfocándose en las zonas de mayor oferta y demanda, así como los nuevos ejes de expansión inmobiliaria de Asunción y el área metropolitana. Además, presenta las diferentes fuentes de financiación y los programas ofrecidos.

El reporte revela que, en el primer semestre del año, el índice de precios de alquiler de viviendas muestra una tendencia al alza. No obstante, los números se encuentran aún por debajo del promedio de los últimos cinco años. Así, en junio del año 2022, el índice cerró con una variación de 1,5% respecto al mismo mes del año pasado.

Mantenimiento de tasas

En el análisis sobre el financiamiento, el reporte destaca que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) ha mantenido la tasa de interés para el producto crediticio destinado a la vivienda en el marco del proceso de recuperación económica del país y en medio no solo de elevadas subas de tasas en el sistema financiero paraguayo, sino de la alta incertidumbre a nivel mundial.

En línea con lo anterior, las tasas de financiamiento se mantienen en 6,9% para quienes ganan hasta cuatro salarios mínimos (G. 2.550.307 vigente desde junio 2022) y 8,9% para quienes perciben entre cuatro y siete salarios mínimos.

Datos de la AFD y consignados en el informe inmobiliario revelan que los créditos otorgados para la financiación de viviendas han alcanzado nuevamente valores récord históricos. Así, en el primer semestre del año, las aprobaciones al sector crecieron 42% con relación al mismo periodo del año anterior, resultando en US$ 69,1 millones.

Asimismo, en el mes de junio, los créditos concedidos por la entidad ascendieron a US$ 11,3 millones alcanzando una participación del 50% sobre el total de la cartera de créditos otorgados. Con este resultado, la cantidad de beneficiados en la cartera asciende a 1.573 personas.

Respecto a los principales productos dirigidos para el financiamiento de la primera vivienda “Mi Primera Vivienda” y para la adquisición, construcción y/o refacción de viviendas “Mi Casa”, en el primer semestre de 2022 han tenido una importante participación dentro de la cartera de créditos aprobados.

De hecho, de enero a junio del año 2022, las aprobaciones han sido tres veces más, es decir, de US$ 5,2 a US$ 18,2 millones en términos absolutos.

Precios referenciales de venta y alquiler de inmuebles en Paraguay

En una sección del informe inmobiliario de la Consultora MF Economía e Inversiones se analizan los precios de oferta firme de los inmuebles publicados y recopilados de los clasificados de periódicos y páginas web de gran circulación, dentro del periodo de la investigación.

Los resultados revelaron que, para el primer semestre del año 2022, la muestra cuenta con un total de 755 anuncios, ubicados en los principales barrios de Asunción y el departamento Central. Además, los datos fueron clasificados en tres tipos de categorías: casas, dúplex y departamentos.

En lo que respecta a la venta, en el primer semestre del año 2022, el precio de los inmuebles ubicados en Asunción y Central rondan en un promedio de US$ 127.000 para toda la muestra, pudiendo alcanzar un precio máximo de US$ 850.000 y un mínimo de US$ 15.000, dependiendo de su ubicación, número de ambientes y/o el tipo de inmueble.

Alquileres

Respecto a las cotizaciones de los alquileres, a junio de este año, los inmuebles situados en Asunción y Central alcanzaron un precio promedio por m2 de US$ 6,9 y US$ 2,9, respectivamente para toda la muestra.

Según representantes del sector, las personas podrían estar retomando la confianza en los alquileres residenciales, por lo tanto, el precio podría elevarse en lo que resta del año.

El informe inmobiliario completo que puede ser solicitado a través de www.mf.com.py presenta también la cotización promedio de tierras de uso agrícola y ganadero en dólares por hectáreas. Además de las perspectivas para el sector y el anexo, con un mapa inmobiliario barrio por barrio sobre los precios referenciales en US$/m2, que el mercado asunceno oferta.