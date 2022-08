La reducción de tarifa de Itaipú, una ingenuidad anunciada

Obviamente los individuos que pasaron por la alta administración de la Itaipú tendrán sus sabidurías y sus limitaciones; sin embargo, la entidad no se hace cargo de ellos; es más, posee un sistema financiero único en su género, tiene la peculiaridad de poder prever con efectividad matemática su presupuesto de cada año mediante la previsión de la colocación anticipada de toda la producción prevista en los mercados del Paraguay y del Brasil.

A fin de garantizar el cumplimiento anual de sus obligaciones se establece la tarifa en función de una relación directa a su presupuesto anual y una relación inversa a la potencia disponible anual para contratación.

A mi entender, la configuración y modalidad de cálculo del costo unitario del servicio de electricidad de la entidad es realmente compleja por la combinación entre el producto a comercializar, en este caso potencia, y por otro, el cálculo de algunos componentes vinculados con la cantidad anual de producción energética, para el neófito le cuento, en términos empíricos, que la potencia es una especie de capacidad de producción energética y la energía es la transformación real obtenida como consecuencia de la disponibilidad de esa potencia.

Técnicamente, el presupuesto es conocido como costo del servicio de electricidad (CSE) y se compone de siete elementos a saber: (componente C1) utilidades de capital, (C2) royalties, (C3) resarcimiento por administración y supervisión a la ANDE y Eletrobras, (C4) amortización de préstamos, (C5) cargas financieras, (C6) gastos de explotación, (C7) saldo de gastos de explotación (ver infografía).

Los componentes de mayor incidencia en el presupuesto anual de la empresa lo constituyen la suma de amortización de préstamos (C4) y las cargas financieras (C5; intereses, comisiones, multas, etc.), en promedio rondan los US$ 2.000.000.000 al año, en el caso de nuestra referencia de la tabla anexa del periodo 2019 la amortización de préstamos más las cargas financieras arrojó la suma de US$ 2.069.300.000, serían en torno de 65 a 70% de efecto (promedio histórico) sobre el costo del servicio de electricidad y en consecuencia sobre la tarifa de producción.

Es importante visualizar que los compromisos son pagados por las partes de manera proporcional a la venta del producto a cada país, en este caso en gran proporción son honrados por la contraparte, es bueno aclarar que esta benevolencia no es lo que parece, no olvidemos que el meganegocio financiero por préstamos otorgados durante la construcción de la obra fue atesorado con exclusividad por nuestro socio, al 2023 estaríamos hablando, por lo bajo, de US$ 60.000 millones en pago de servicio de la deuda.

Los principales componentes del presupuesto de la entidad que están a punto de expirar están embutidos en el servicio de la deuda (C4 + C5), y siguen un cronograma de pago de los compromisos desde el año 1997, época en que se negoció la consolidación de la cuenta bajo el rótulo de plan de equilibrio financiero de la entidad, es decir, la caída brusca de la tarifa era una cuestión previsible e inevitable desde 1997, que no hayamos tomado las precauciones al respecto es un problema de nuestra miopía psicológica, la ingenuidad no es un delito, pero puede ocasionar más daño que la ignorancia, incluso.

La política anunciada que propone el titular de este trabajo debe considerarse en su máxima expresión. Desde mi perspectiva, en muchos pasajes de la historia de la entidad, la fijación de tarifa fue un acuerdo político, hoy esa visión está claramente comprobada, nuestra delegación ha planteado a la contraparte un plan artificial para mantener el costo de la tarifa que se mantuvo durante casi una década en 22,60 US$/Kwh(mes).

Recientemente, nuestros representantes de la margen derecha de la Itaipú Binacional acordaron con sus pares de la margen izquierda el precio de la tarifa del servicio de electricidad, periodo 2022, en US$ 20,75 kW/mes, equivale a una reducción aproximada de 8,19%, la pretensión brasilera era el doble de ese valor, desde ese punto de vista a mi entender es un logro de los nuestros. Claro, como críticos de escaparate no faltarán los que digan que se hubiese negociado mejor.

Siendo que la Itaipú es una entidad sin fines de lucro, un aspecto desapercibido para muchos es que con este acuerdo se ha generado un recurso artificial adicional para cada gobierno, si no estoy fallando, de unos US$ 220.000.000 por lado, montos sobre los cuales no existe rendición de cuentas a la Itaipú, dinero dulce; sin embargo, según el alto mando de la ANDE se informa que unos US$ 140.000.000 serán destinados a inversiones de infraestructura.

La verdad de las cosas que la prueba de hierro está por venir en breve, en vísperas de saldar la deuda, mayor componente de la estructura tarifaria, al extinguirse la obligación de la deuda de Itaipú, decaerá bruscamente el precio del producto en aproximadamente 60%, insisto en mi teoría repetida, tal vez proponer un acuerdo comercial-político al socio, seducción más negocio para las partes, quizás sea ilusa, pero según mi percepción, uno de los mejores aliados por la envergadura de su área geográfica, por su potencial de mercado, por la afinidad comercial con sus fronteras, por su poderío económico, categóricamente, es el Brasil, obviamente no pretendamos dádivas ni concesiones graciosas, son estrategas negociando, además utilizan su poder de ventaja cuando lo requieren, contrarrestar la sapiencia del socio es una asignatura que nos corresponde sortear.

El concepto de colocar freno de mano al arreglo que fuere con el socio condómino bajo el argumento de que cualquier beneficio será utilizado por el Gobierno de turno como marketing político. Lamento decirles que esa práctica sucedió, sucede y sucederá siempre, es demasiada tentación para cualquier gobierno, movimiento o candidato político para dejar escapar esa oportunidad, la Itaipú, por su envergadura mundial, alienta a utilizarla como plataforma política.

Es la hora de tomar acciones claras y serias ante la inminencia de un nuevo replanteo para un acuerdo beneficioso para ambas partes, para ello debemos mostrar conocimiento, dominio, equilibrio y propuestas viables para lograr a mi entender un exponencial aprovechamiento para provocar una revolución de progreso sin precedentes entre ambos socios, la grandeza no se mide por el tamaño geográfico de un país, sino por las grandes ambiciones de progreso que proyectan sus autoridades. Invoco a la sabiduría para que nuestros representantes sustituyan lo insensato por la creatividad y la astucia, la nación agradecerá, me consta que existen algunos valores capaces en recursos humanos en la empresa, pero se requiere más que eso, se trata de un equipo nacional coordinado, mi voto es de confianza.

(*) Coord. Ej. UC.GP –Itaipú Binacional