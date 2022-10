Caída del PIB para este año, dice BM

Al primer semestre del año, el PIB de nuestro país registró una reducción del 2,2%, de acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP) difundidos recientemente. No obstante, desde la entidad monetaria señalaron que existen fuertes indicios de obtener resultados positivos en el tercer y cuarto trimestre, con lo que aguardan poder revertir estos resultados negativos y cerrar el presente periodo en una expansión mínima de 0,2%.

Recuperación económica

Por otra parte, el organismo internacional predice que en 2023 la economía paraguaya se recuperará y repuntará con un crecimiento del 5,2%, en parte por el “efecto rebote” tras el bajón previsto en el 2022 (-0,3%), y ante una mejor perspectiva para la actividad agrícola, industrial y energía, con mejores condiciones climáticas que favorecerán el mejoramiento de estos sectores.

Esta expansión prevista para la economía paraguaya de 5,2% la posicionará como la de mayor crecimiento en Sudamérica para el próximo año, seguido de Panamá y República Dominicana, donde estiman un crecimiento del 5%.

Pago de deuda por US$ 1.046 millones

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda reiteró esta semana ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, que el proyecto de presupuesto para el próximo año asigna US$ 1.046 millones para el pago del servicio de la deuda pública. El monto que se prevé desembolsar corresponde a los compromisos de las instituciones componentes de la administración central, sector del presupuesto en el que se aglutinan los tres poderes del Estado, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. De los US$ 1.046 millones, US$ 901 millones corresponden a la deuda externa y US$ 145 millones a la deuda interna.

