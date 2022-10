Evento deportivo y los efectos directos e indirectos en la economía

De los US$ 78,7 millones del presupuesto total, el 58,7% se destinaron para gastos de inversión; 36,6% para erogaciones corrientes o de organización; 2,2% para gastos de preparación de los atletas; y un 2,2% del total asignado se canalizaron para gastos rígidos. De acuerdo con el estudio y los cálculos de la Consultora MF Economía e Inversiones, el impacto económico de los Juegos Suramericanos ASU2022 para el país oscilaría entre los US$ 225,5 millones y US$ 299,8 millones, con un valor central de US$ 262,9 millones.

En este caso del escenario medio, la inversión de US$ 78,7 millones generaría un efecto en la economía de manera directa de US$ 104,4 millones. Así, el gasto de los asistentes a los juegos se traduciría en el dinamismo de los rubros de hoteles, restaurantes, transporte y tiendas comerciales. También los desembolsos que se realizó para la celebración del evento deportivo, principalmente en compras de equipos, implementos e insumos deportivos, equipos informáticos, equipos electrónicos, transporte, mobiliario, entre otros, entrarán al flujo de renta de la economía.

Por su parte, el efecto indirecto sería de US$ 158,5 millones, producto de las ramas de actividad como alimentos, bebidas, productos de limpieza, productos de cuidado personal, mercaderías diversas, entre otros bienes. Estos son impulsos que surgen a través de las cadenas de suministro de bienes.

Conforme con el estudio y explicación de la citada consultora, para evitar una sobreestimación de los impactos no se consideró el gasto promedio que realizarán los espectadores locales que asistan a los juegos. La razón de ello radica en el efecto de sustitución que se genera. Esto es, dichos espectadores gastarán dinero para asistir a las actividades vinculadas a los juegos y, por tanto, no destinarán dinero para otras actividades recreativas habituales como ir al cine. Por tanto, se estaría sustituyendo una actividad de esparcimiento por otra.

Efecto multiplicador de la construcción de obras de infraestructura

La organización de eventos deportivos como los Juegos Sudamericanos ASU2022 implica, como ya se mencionaba, la llegada de numerosas delegaciones y aficionados de otros países, además, requirió la inversión de una importante cantidad de recursos, para, entre otros elementos, construir nuevas instalaciones deportivas, remodelar, refaccionar y/o adecuar las existentes.

Al respecto, el gasto en infraestructura también genera efectos directos e indirectos en la economía. Los primeros están asociados al impacto del gasto en las empresas constructoras, y los indirectos corresponden a los sectores impulsados por la actividad de la construcción.

A modo de ejemplo, el efecto directo se observa cuando el Estado paraguayo realiza el pago a las empresas constructoras por las obras ejecutadas. En tanto que, el efecto indirecto se evidencia en los proveedores de insumos (cementeras, fábricas de varillas, ladrillos, materiales requeridos para la elaboración de los insumos de la construcción, entre otras).

Para calcular estos efectos se utilizaron los modelos de insumo-producto, que son matrices que presentan las interrelaciones entre los distintos sectores de la economía. A partir de los datos de la matriz de insumo-producto del Banco Central del Paraguay (BCP), se encontró que la actividad de construcción tiene un multiplicador de 1,97. Lo anterior quiere decir que por cada dólar de gasto en el sector construcción se genera US$ 1,0 de efecto directo y US$ 0,97 de efecto indirecto.

Entonces, un dólar destinado a obras de infraestructura producirá un valor añadido bruto a la economía, que equivale a US$ 1,97. Por tanto, si se toma el presupuesto para la realización de los juegos suramericanos destinado a infraestructura US$ 29,8 millones, dicho monto se traducirá en US$ 58,8 en valor añadido bruto, de los cuales US$ 29,8 millones corresponden a efectos directos (constructoras) y US$ 29,0 a efectos indirectos (proveedores de insumos y materias primas para la construcción).

Es importante destacar que la ejecución de las obras se inició en la pandemia, con lo cual se contribuyó a acelerar el proceso de reactivación económica tras la cuarentena implementada por el Gobierno nacional.

Igualmente, las numerosas obras de infraestructura no sólo permitirán que se lleve a cabo la justa deportiva, sino que también se emplearán para el entrenamiento de atletas nacionales y la celebración de futuros eventos.

Efectos positivos

Los efectos positivos que generan eventos deportivos como los Juegos Sudamericanos son innumerables. A decir, el posicionamiento de la marca país, que puede perdurar por años. Dado que la prensa extranjera le dedica espacio a las noticias deportivas que se generan en la competición, se da a conocer la ciudad y, por ende, el país anfitrión.

Aunado a ello, no sólo se evidencia un efecto inmediato en la economía con el desarrollo de los juegos, sino también se puede traducir en impactos futuros, en la medida en que se incremente el flujo de visitantes por la marca país desarrollada y afianzada con motivo de los suramericanos.

Por primera vez nuestro país es sede de los Juegos de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur), que aglutina a 14 Comités Olímpicos Nacionales de América del Sur como miembros plenos y un Comité Olímpico Nacional asociado.

De acuerdo con el sitio oficial, Odesur es una Asociación Internacional Autónoma, con personalidad jurídica, de derecho privado y sin fines de lucro.

En la edición XII Juegos Suramericanos Asunción 2022 se encuentran en competencia 34 deportes y 53 modalidades. Durante los 15 días de competición se espera la llegada de 3.936 atletas, provenientes de 14 países de América del Sur y el Caribe, adicionales a la representación nacional de 574 deportistas. Asimismo, arribarán al país 2.000 personas entre entrenadores y oficiales; 1.300 árbitros; y se acreditaron 207 periodistas de 13 países. Se estima que vendrán del extranjero a presenciar los juegos alrededor de 20.000 personas. Internamente se contará con 4.500 voluntarios; 400 miembros del staff; y 276 periodistas.

La celebración de los juegos genera un aumento del turismo al comparar con los niveles habituales. Lo anterior implica gastos de alojamiento, alimentación, transporte y comercio minorista. Particularmente, para el área de restaurantes y hoteles, sectores más afectados durante la pandemia por covid-19, resulta de gran importancia la localía de los juegos. De hecho, hasta el año 2021 no se había recuperado totalmente del cierre económico que se presentó tras la implementación de las medidas asociadas a contener la crisis sanitaria mundial. Por lo cual, el mayor flujo de turistas coadyuvará a que retome el movimiento registrado en la prepandemia.

Atletas

Durante los 15 días de competición se espera a 3.936 atletas de 14 países de América del Sur y el Caribe, además de los 574 deportistas del Paraguay.

Deportes

En la 12ª edición de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 están en competencia 34 deportes y 53 modalidades.

20.000

Se estiman 20.000 extranjeros para presenciar los juegos. A nivel interno se contará con 4.500 voluntarios, 400 miembros del staff y 276 periodistas.

Obras

Ejecución de las obras se inició en pandemia, con lo cual se contribuyó a acelerar el proceso de reactivación económica tras la cuarentena por covid.