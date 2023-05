El 50% de la energía de Itaipú pertenece al Paraguay

1.- La cuestión de la negociación del Tratado de Itaipú fue poco discutida durante la campaña electoral por Santiago Peña, pero no por su adversario Efraín Alegre, quien apostó por propuestas de modificaciones importantes del Tratado.

- Es verdad. No obstante, estamos convencidos de que el hecho que atrajo la atención de Rubens Barbosa sobre los escarceos preelectorales en nuestro país no fue el grado de atención que le dio el presidente electo a la negociación del Tratado de Itaipú, sino las propuestas de su último contendor de someter el cincuentenario acuerdo a “modificaciones importantes”, aún cuando las haya formulado en medio del fragor de la puja electoral.

2.- Desde el punto de vista de Brasil, la continuidad del Partido Colorado puede ser vista como positiva debido a la fluida relación que el partido mantiene con sus vecinos y al hecho que Itaipú, el principal tema en la relación entre Brasil y Paraguay, fue negociado en la década de 1970 con el gobierno colorado. La agenda de política exterior entre los dos países este año es importante y exigirá especial atención de Brasilia.

- Coincidimos plenamente con el experimentado diplomático brasileño e inclusive añadimos que las cúpulas de turno de la Asociación Nacional Republicana (ANR) son corresponsables del Tratado, de sus errores, así como de su aún vigente interpretación.

3.- La moderación de Santiago Peña en la campaña electoral puede ser un factor positivo para el entendimiento.

- Desafortunadamente, hasta este nivel de desarrollo del material que publicó Estadao el 9 de este mes, aún no aclara a que “entendimiento” se refiere y cuya llave de acceso parecería que es la “moderación” de Peña.

4.- Las negociaciones sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú, que contiene las bases financieras de los servicios eléctricos de la central, incluirán cuestiones relacionadas con el precio de la energía generada y la forma de venderla en Brasil.

- Si la negociación del Tratado de Itaipú fue “poco discutida” por Peña en su gestión electoral, convendría que Barbosa explique cómo o qué supo de la estrategia del gobierno que asumirá en agosto próximo para encarar las inminentes negociaciones paraguayo/brasileñas sobre tan delicado asunto.

5. En mayo se pagó la última cuota (US$ 115 millones de la deuda de US$ 63,5 mil millones contraída para la construcción de Itaipú. Considerando que los recursos para pagar la deuda representaban 66% de la tarifa, con la finalización del pago, normalmente, debería haber una reducción en el precio de la energía.

- En este punto, Barbosa reitera la posición de los gobiernos de turno de su país sobre el Costo del Servicio de Electricidad de Itaipú. Recordemos que el anterior al actual, per se, pretendió imponer a finales del 2022 una tarifa mucho más baja que la binacionalmente aceptada el lunes 17 de abril último. Claro, ya con el nuevo gobierno del Brasil.

6.- Hay sectores que presionan al Gobierno de Asunción para que intente ampliar las negociaciones incluyendo el propio tratado. Brasil, sin embargo, debe mantener los entendimientos en torno al Anexo C, como está previsto en el acuerdo principal. Contrariamente a lo que establece el tratado, Paraguay quiere que Brasil compre a precio de mercado. A Brasil le interesa el precio de costo o cercano a él, mientras que al gobierno paraguayo le interesa el precio más alto, ya que utiliza los ingresos en proyectos de infraestructura.

- El numeral VI del Anexo C del Tratado de Itaipú establece que son sus disposiciones las que deben revisarse 50 años después de su entrada en vigencia. No obstante, recordemos, el Art. VI. c del Tratado aclara que el anexo de referencia, así como el A y el B, “forman parte del ... tratado”. En otras palabras, los anexos no son compartimientos aislados, sin relación alguna con los artículos del Tratado. Todo lo contrario, al ser estos anexos partes del Tratado, es lógico concluir que cuando se los revise se estará revisando el tratado.

Además, la experiencia del 2009, relacionadas con las negociaciones Fernado Lugo/Luiz Inácio Lula da Silva, prueba que, en definitiva, los “sólidos muros” que aíslan a los anexos se derrumban ante una decisión de los gobiernos de turno.

7.- El gobierno paraguayo pretende vender la energía en el mercado abierto (Ambiente de Contratación Libre), a lo que se resiste el gobierno brasileño.

- Ignoramos que el gobierno paraguayo -, del presente e inclusive del futuro inmediato - “pretendan vender energía en el mercado abierto del Brasil. Sí sabemos, y con mucha precisión, que el pueblo paraguayo tiene un prolongado reclamo, también casi cincuentenario, que no se limita a la venta en uno de los ambientes del mercado eléctrico brasileño de su excedente y que con justicia reivindica la plena disponibilidad de la mitad de la producción de Itaipú, tal como lo consagra el Tratado (Art. XIII), porque es propietario en condominio con Brasil del único factor insustituible en Itaipú - inajenable e inembargable - los recursos hidráulicos del río Paraná (Tratado de Itaipú, Art. I) y que si Brasil quiere comprar su excedente (la energía que no utilice el Paraguay), debe pagar el “justo precio” que se consagró en el Acta Final de Foz de Yguazú y se lo rescató en el tercer párrafo del Considerando del Tratado, aún cuando sea tangencialmente. No más cesión, basta de compensación. El Paraguay reclama vender su excedente energético, inclusive a un tercer país, con precios de mercado.

8.- Lula firmó en 2009 un acuerdo con Fernando Lugo ... que fue extremadamente generoso al triplicar el precio de la energía para el Brasil, que fue saludado por el Gobierno de Asunción y muy criticado por los consumidores brasileños.

- ¡¿Extremadamente generoso?! US$ 4,14/MWh, el promedio de 39 años de Cesión Vs. Compensación, no es un precio sino una propina. El promedio pagado por Brasil al Paraguay en los primeros cuatro meses de 2023 fue de US$ 10,7/MWh. Acaso la mitad de la energía de Itaipú dejó de ser paraguaya, qué fue expropiada por Brasil y que para aprovechar ese cuantioso caudal de energía le basta con girar cada mes esa propina disimulada bajo el rótulo de compensación?

9.- Después de 50 años de la firma del Tratado de Itaipú, podrían discutirse algunas ideas nuevas. Una de las posibilidades sería examinar la construcción de esclusas, prevista en el Anexo B del acuerdo con Paraguay.

- Las obras para la navegación, como lo apuntó el Sr. Barbosa, están previstas en el Anexo B del Tratado, No es una idea nueva.

