Eficiencia y gestión, claves para el país

Además, compromiso obligatorio 1: royalties, compromiso obligatorio; 2: gastos administrativos, compromiso obligatorio; 3: utilidades sobre el capital inicial, ingresos resultantes, contratos, utilidades estimadas; mercados alcanzables; capacidad de transmisión; uso de las líneas; valores de mercado nacionales y regionales; tasas o peaje de transmisión; afluencias previstas; desvíos de afluencias.

Continúo, demanda planeada, calidad de energía, alternativas de comercialización, periodo y plazo de contratación, lista de pedidos, discrepancias en las decisiones, ampliación de la capacidad de generación, estrategia de venta, distribución de las utilidades; total de ingresos, total de egresos, metas de generación, metas de facturación; formación del costo básico, etc.

Para no continuar me dije, todos estos puntos ya son más que conocidos por todos y en el país existen otros temas fundamentales que son iguales o tal vez más importantes y no solo es Itaipú o el sector energético; luego, se me ocurrió formular otras preocupaciones y así iniciar dos nuevos temas, también muy conocidos por todos, pero muy pocas veces citados. ¿Cuáles son estos temas?: eficiencia enegética y gestión pública o privada.

Eficiencia energética

¿Qué es la eficiencia energética? En palabras simples, es la optimización de la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos.

O desde una visión más amplia, decimos que hoy la tecnología está presente en todo momento en nuestra vida, hasta el punto de que todos se han vuelto dependientes de ella y, en consecuencia, la gran demanda (de la energía) hace que se incrementen la necesidad y los costos de esta. Además, su generación está trayendo consecuencias no tan positivas, entre otros, al medio ambiente con la sobreexplotación de recursos naturales y las emisiones de gases de efecto invernadero. Para evitar estos impactos de la tecnología (en el medio ambiente) es importante apostar por la eficiencia energética.

Finalmente, podemos decir entonces que la eficiencia energética es el conjunto de acciones que permiten mejorar la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios que se obtienen a partir de su uso, sin afectar la calidad de vida de los usuarios.

Por estas sencillas recordaciones, ya se pueden imaginar el universo de acciones que se pueden proponer, planificar y realizar sobre estas dos simple palabras, eficiencia energética; esperamos que en el futuro este tema despierte el interés de los especialistas y así poder analizarlo en detalle, por el momento, aquí, apenas lanzamos la idea del tema.

Gestión pública o privada

El segundo tema de nuestro interés se relaciona con la gestión pública o privada, pero ¿por qué este tema? A diario vemos y escuchamos en los medios de comunicación el descalabro que ocurre, principalmente, en las gestiones públicas. Para ejemplo bastan dos botones de muestra dicen y señalan que el fracaso de la cuestionada o desastrosa gestión del Instituto de Previsión Social (IPW) o de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).

Si quisiéramos más botones podríamos incrementar la lista con ministerios, industrias públicas, hospitales, escuelas, etc. En todas ellas, lo que se puede percibir es la falta total de capacidad de gestión para la función. No puedo dar un diagnóstico conclusivo sobre la causa, sí puedo enumerar posibles detonantes: desconocimiento de la tarea, torpeza en la gestión, presiones externas, corrupción, falta de recursos económicos, falta de apoyo, falta de visión, falta de autoridad, falta de regulación adecuada, etc.

Pero, ¿por qué le incluyo en el montón a las empresas privadas? por dos motivos principales, el primero, que desconozco en nuestro país a una empresa privada que sea un modelo de gestión y segundo, porque empresas privadas, líderes mundiales, alcanzaron este nivel a través de modelos de gestión optimizada. Citamos algunas: Google, Microsoft, Intel, Amazon, Netflix y otros cientos hoy. Pero, ¿qué tienen en común todas estas grandes empresas? Que todas ellas utilizan modelos de gestión basados en OKR (Objetivos y Resultados Clave).

OKR es una metodología de planificación cuyo propósito es establecer objetivos de manera abierta y colaborativa. Esta metodología puede ser utilizada por todo tipo de organizaciones, equipos y personas. En concreto, un OKR es una combinación de objetivos y resultados clave asociados, lo cual ayuda a visualizar, por un lado, el éxito que se busca, y por otro, entender si se lo está consiguiendo.

El objetivo se refiere al qué hay que lograr. Es algo definido, que llama a la acción y que resulta ambicioso e inspirador. Deben ser concretos, y se tiene que poder conseguirlos en el corto plazo; además, deben ser electos como algo que se sepa alcanzable con esfuerzo suficiente.

Los resultados clave tienen que ver con el cómo se va a lograr el objetivo; es decir, sirven de indicador de referencia de la consecución del objetivo. En otras palabras, los resultados clave son la manera de verificar que se está logrando el objetivo; luego, ellos deciden qué cosas se van a medir para saber que sí se ha cumplido el objetivo.

Parece todo tan simple y sencillo, y lo es, grandes especialistas del área lo crearon, desarrollaron y aplicaron con mucho éxito y lo mejor, que puede ser aplicado en nuestro país. Sin duda, los caminos son extensos, pero a modo de introducción citamos los tres pasos básicos a seguir para aplicar esta metodología:

1- Empieza con el porqué: para aplicarlo, tarde o temprano se necesita un propósito, una razón para hacer las cosas. Por ejemplo, se puede empezar por buscar la excelencia, mejorar en el trabajo, mejorar en la empresa, ayudar a más gente, tener clientes más satisfechos, buscar la eficiencia de áreas, etc.

2- Definir objetivos: que deben ser significativos o ambiciosos, inspiradores y orientados a la acción.

3- Establecer los resultados clave para cada objetivo. Es deseable que no sean más 5 por objetivo y se deben evaluar de 0 a 100% de avance, resulta óptimo alcanzar un 80% de su consecución.

Sabemos que en Paraguay existen grupos de investigadores en este tema, casi seguro todos en distintas universidades y a ellos les instamos a participar en esta discusión.

Desafíos

(*) Exdirector paraguayo de la Entidad Binacional Yacyetá.