¿Cómo evolucionó la llegada de inversiones externas a Paraguay?

A modo de recapitular, la inversión directa (ID) es una categoría de la inversión transfronteriza relacionada con el hecho de que un inversionista residente en una economía ejerce el control o un grado significativo de influencia sobre la gestión de una empresa que es residente en otra economía, de acuerdo con el manual de balanza de pagos y posición de inversión internacional del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En cuanto a los componentes, la ID contempla: el capital, que incluye los aportes iniciales o ampliaciones de capital del inversor directo en el capital de la empresa, igual o superior al 10%; la reinversión de utilidades, obtenidas por la empresa que no son remesadas al exterior (utilidades no distribuidas). Y como tercer punto, los préstamos netos, que contemplan la deuda (créditos comerciales, deudas financieras y otras cuentas a cobrar/pagar) entre la Empresa de Inversión Directa (EID) y las compañías relacionadas del exterior.

Los datos sobre las inversiones transfronterizas revelan que América Latina y el Caribe alcanzaron valores récord durante 2022 cuando ingresaron US$ 224.570 millones de IED. El volumen representó un crecimiento de 55,2% con respecto al 2021, siendo el máximo valor desde que se lleva registro. Las estadísticas muestran que desde el 2013, las entradas de IED no superaban los US$ 200.000 millones.

Con este incremento, el peso de las entradas de IED en el Producto Interno Bruto (PIB) de la región reportó un aumento llegando al 4,0%, refiere otra parte del documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De acuerdo con el organismo, la recuperación se observó en las principales economías receptoras y se caracterizó por un marcado interés en las inversiones en servicios, un renovado interés en la radicación de capital en hidrocarburos y la continuidad de las inversiones en manufacturas en países donde se han acumulado mayores capacidades. Si bien todos los componentes de la IED muestran un crecimiento en el comparativo interanual, destacan: la reinversión de utilidades y los préstamos entre empresas.

Conforme con la Cepal, por primera vez desde el año 2010, la reinversión de utilidades se convirtió en el principal componente de la IED en la región (un 43% del total), tras un crecimiento del 50% en 2022 con respecto al año anterior.

El informe del organismo refiere que el aumento se explicaría por la paulatina recuperación de la actividad económica en los países de la región entre los años 2021 y 2022, tras una paralización provocada por la pandemia. El cambio podría haber incidido en la toma de decisión de las empresas para dirigir estas utilidades hacia la reanudación de sus actividades.

Comportamiento de la ID en Paraguay

De acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP) y compartidos igualmente en el informe de Cepal, la inversión directa de extranjeros a Paraguay ha tenido una marcada variación entre periodos presidenciales. En este punto es importante mencionar que se considera el flujo neto de inversión directa, es decir, la diferencia entre el flujo bruto de entrada (capitalización más utilidades reinvertidas) y el flujo bruto de salida (préstamos de ID).

En la administración de Fernando Lugo y parte de la gestión de Federico Franco, las inversiones totalizaron US$ 2.581 millones. Es de recordar que en enero de 2013 Paraguay había dado un salto importante en los mercados internacionales con la primera emisión y colocación de los bonos soberanos. La alta demanda por los títulos mostró el gran apetito de los inversionistas, lo que a su vez se reflejó en una baja tasa de interés, al considerar que se trataba del bono inaugural de un país sin grado de inversión. El hecho posicionó al país en el radar de inversores, lo que contribuyó a la atracción de capital.

Lo anterior, sumado a una constante campaña de promoción del país a nivel mundial, permitió que la llegada de inversiones durante la presidencia de Horacio Cartes alcanzara US$ 3.103 millones. Es decir un crecimiento del 20% de la inversión directa de extranjeros a Paraguay al comparar con el pasado periodo presidencial.

La administración de Mario Abdo Benítez registró la menor inversión directa, como consecuencia, sobre todo, de escenarios adversos como la crisis sanitaria del covid-19, que impactó de manera significativa en el país durante el 2020. Así, los flujos netos de ID entre los años 2018 y 2022 llegaron a US$ 1.396 millones, lo que significó una caída del 55% con relación a la presidencia de Cartes, tal como se presenta en el gráfico. Tras dos años de menores inversiones, el 2022 reportó nuevamente un nivel de inversión al registrado en la prepandemia.

De acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP), la ID el año pasado totalizó US$ 474 millones, lo que representó unos US$ 270 millones más que el 2021. Así también, los datos procesados muestran que durante el 2022, el mayor componente de la inversión directa total fue la reinversión de utilidades (64%) y las participaciones de capital distintas de reinversiones de capital (33%) y en menor porcentaje el componente de préstamos entre empresas (3%). En cuanto a las inversiones por país de proveniencia, Brasil y Estados Unidos mantienen su posición como las economías de origen con mayores volúmenes de inversión en los últimos cinco años. Mientras que le siguen España y Holanda (Países Bajos) como principales inversores en Paraguay con algunas variaciones en el periodo mencionado.

Finalmente y en línea con las palabras del secretario ejecutivo de Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, “el reto no solo es atraer y retener, sino maximizar la contribución de la inversión al desarrollo, y para esto los países deben poner atención a las políticas de desarrollo productivo post-establecimiento, que incluyen el fomento a los encadenamientos productivos, políticas de agregación de valor y ascenso en las cadenas de valor, de desarrollo de recursos humanos, de infraestructura y logística y de construcción de capacidades locales”.

Paraguay cuenta con todas las potencialidades para la atracción de mayor capital, aunque el esfuerzo aún debe centrarse en el fortalecimiento institucional y de talento humano como ejes para el reimpulso del desarrollo y crecimiento del país.

