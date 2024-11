Deuda pública: US$ 1.875 millones de préstamos en espera de aprobación

Sobre los préstamos en gestión, el informe da cuenta de que al presente mes de noviembre suma poco más de US$ 1.875,1 millones, una parte ya está en proceso de aprobación en el Congreso y la otra en trámite de contratación con los organismos financieros internacionales.

Están en proceso de aprobación en el Parlamento cinco préstamos por un total de US$ 895,3 millones, otorgados por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Taiwán, y Banco Mundial.

El MEF está expectante de que se le apruebe una línea de contingencia por US$ 300 millones, la ANDE cuenta con dos programas por un total de US$ 410 millones para el sistema de transmisión en alta tensión y el sectorial de apoyo al sector eléctrico. Además, se prevé para el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Salud US$ 60 millones para construcción y equipamiento del Hospital de San Estanislao, en San Pedro.

También se prevé otro crédito para el MOPC y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) por US$ 125.3 millones, para el programa tejiendo apoyos para la excelencia educativa.

Préstamos en gestión con entidades financieras

El informe del MEF cita que están en gestión con decreto de autorización para el inicio de los trámites de contratación, préstamos de poco más de US$ 979,8 millones para construcción vial, red de alcantarillado, viviendas populares, y la adquisición de aviones.

Aviones

Con respecto a la compra de aviones, el informe indica que las gestiones se realizan con el BNDES del Brasil (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) por un monto de más de US$ 91,8 millones. El gobierno comprará para el Ministerio de Defensa Nacional seis aeronaves “A-29 Super Tucano con armamento y soporte logístico”, como se había anunciado en el mes de julio. Comparando con el anterior informe de agosto, los préstamos en gestión de aprobación y contratación aumentaron en los últimos tres meses US$ 467 millones, pasando de US$ 1.408,1 millones a US$ 1.875,1 millones actualmente, de acuerdo con los datos del MEF.

Antes de esta actualización trimestral, el MEF emitió a inicios de esta semana su informe a setiembre sobre el saldo de la deuda pública total (administración central y entidades descentralizadas). El mismo reveló que al noveno mes del año, a falta de tres meses del cierre de ejercicio, la deuda total asciende a US$ 17.788 millones, lo que representa 40% del PIB que equivale a US$ 44.505 millones. El endeudamiento a setiembre aumentó US$ 1.222,1 millones con respecto a la cifra alcanzada en diciembre del año pasado, cuando se situó en US$ 16.565,9 millones y representaba 38,5% de un PIB de US$ 43.008 millones. Los analistas locales y algunos organismos financieros internacionales consideran que el tope sostenible de deuda para nuestro país es el equivalente al 40% del PIB, por lo que recomienda no sobrepasar este límite porque podría complicar el pago en el futuro.

La calificadora Moody’s que otorgó a Paraguay el grado de inversión en julio último, recomienda preservar la fortaleza fiscal con la reducción del déficit, mantener en los próximos años un crecimiento económico promedio de 3,5% y la deuda en torno al 40% del PIB.

El MEF, sin embargo, sostiene que la deuda pública de nuestro país es baja, que constituye una de las fortalezas de las finanzas públicas y se apoya en estudios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que indican que podría ubicarse entre 45% y 60% del PIB.

Créditos

