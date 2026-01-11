ANDE 2025, la rendi$ión de cuentas

“Me he arrepentido muchas veces de haber hablado; pero jamás de haber callado”. Xenócrates. “La única verdad es la realidad”. Aristóteles. Ambos 350 aC.

En honor a los lectores sapiens, no repetiré qué hicieron las autoridades históricas de turno del sector, ya que seguramente lo más rimbombante en US$ fue expuesto en la citada rendición y/o foros, ni hablar de las maravillas de décadas pasadas, contadas por los historiadores Pronii sobre el “Qatar verde del Mercosur”, tal como fue expuesta a lo largo de 2025, en múltiples foros, incluida la de la ANR con moderador.

Por ejemplo, don Enzo citaba (sic): “Alrededor del monto en que termine el repago de los dos grandes empréstitos, terminarán también los 50 años previstos en el Tratado (Anexo C), y se producirá la posibilidad de una gran decisión económico-financiera... Esta decisión corresponde a una liberación de aproximadamente 200 millones de dólares de compromisos financieros. En ese momento, se presentarán dos alternativas para quien esté gobernando el país. Esas dos alternativas son las siguientes: o hemos subvaluado todas las estimaciones de demanda de energía en nuestro país –y así Dios quiera que sea– y hemos llegado muy cerca del consumo de nuestros 5 millones de kW”.

Evidentemente sus acólitos usaron muy bien el freno de mano, ya que recién el 2025 el país sobrepasó los 5 millones de kW y se superó los 29.000 GWh de consumo, duplicándose los valores del pico de la demanda (MW) y del consumo (GWh) obtenidos allá lejos por el 2015, o sea se necesitó toda una década, y aún hoy el consumo industrial no sobrepasa el 10%.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En contrapartida, Itaipú Binacional sobrepasó su Record Guinness de tres millones de MWh producidos. Ni hablemos de los indicadores de ge$tion, pero la posibilidad de una gran decisión económica–financiera para el país se diluyó, ya que parece que ante la falta de ideas solo fue mantener el $tatu Quo con más ga$tos $ociales. La soberanía quedó una vez más relegada, ya que se confunde estrategia con tácticas (acciones/dadivas/acuerdos, o sea trato apu’a).

Trataré simplemente de analizar los resultados conseguidos por los mi$mos, para (pre)visualizar 2026, su tarifa$o, sin la hipermetropía angelical (Post 2030). Ayudado en parte por la IA, expondré directamente los resultados 2025 (datos duros) y que cada lector saque sus propias conclusiones. Si estoy equivocado en esta y/o algunas de mis múltiples publicaciones, no dudo de que la juri$prudencia local, así como expertos/académicos/investigadores, me lo harán notar públicamente, o tal como viene sucediendo últimamente, consideraré que el silencio otorga, ya que la ciencia es una carrera de postas, donde algunos procuramos un “Paraguay Sapiens”, basado en el análisis cualitativo/cuantitativo de la realidad y no de simple repeticiones por boca de ganso, que alteren el bioritmo de los pro$or dotores.

No hablaré ni haré juicio de valor alguno, salvo algunas precisiones de la década pérdida (1), del mito del renacer energético (2), haciendo lo mismo una y otra vez. Tampoco hablaré de la realidad ANDE 2024(3), ya que los mismos irmaos eléctricos lograron el voto de confianza del actual Gobierno para continuar su devenir/derrotero por el sector estatal monopólico y/o hasta in limine do apagao.

Algunos colegas me perifonean: “Criticás, pero no aportás nuevas ideas” y les respondo: “Nunca escuché que algún DT y/o a su equipo dream team íntimos de jugadores y dirigentes se dieran vuelta de su poltrona pulman césped para preguntarle a la tribuna/popular qué se debe hacer o cambiar. Todo el equipo dream team son “prosor dotor”, economistas, banqueros, incluso Chicago Boy’s, cobrando salarios bina$ionales, y están para ello las “24 horas y a la noche también”. Todos son vegetarianos, pero no por ello comen vidrio (Chessecake con leite).

La tribuna/popular (me incluyo) aplaude cuando se gana, no precisamente jugando bien, y putea cuando todo se hace mal y se pierde, aún con el dream team, a pesar de que el Marketing (hecho pelota c/repasador) que hacen las maravillas con los ga$tos $ociales ilegales y discrecionales por tarifa “Halta”, sin rendición de cuentas, pero que al final todo ciudadano probo, banca, sufre y aporta.

Al respecto, y recordando las Ju$tas dádivas bina$ionales del $úper ministerio galáctico, recordé la metáfora de que felicitarle a un político por inaugurar obras, realizar donaciones, armar arbolitos y/o caravanas con logo multinacional, que es su deber (obras con fondos públicos y rendición de cuentas), es tan absurdo, como aplaudir a un cajero automático por entregarte tu dinero, a sabiendas de que el cajero fue diseñado para ello. Pero, ¿cómo les explicamos esto a nuestros jóvenes, a sabiendas de que 8 de cada 10 que lee, no entiende y por ello somos los peores analfabetos del Mercosur? (4 y 5). Aunque soliciten becas por miles, coman, pero igual no piensan y repiten todo por boca de ganso.

Sobre la rendición de cuentas mencionaré un detalle en particular, que me pareció digno de algún Record Guinness. En la Memoria ANDE 2024 se menciona un total de 110.937 trafu$ibles, que totalizan 8.709 MVA en distribución. Ergo, pitagóricamente resulta un promedio de 78,5 KVA/Un. También cita una cifra de 1.885.484 clientes activos, aunque la compilación estadística cita solo 1.652.877 clientes facturados, de los cuales solo el 88,2% son residenciales y 11,3%, otros. Esto evidencia que hay muchos clientes activos (12%) que no son facturados (¿Nepobabies/planilleros?).

Se puede decir que la ANDE posee un ratio envidiable mundial, de poder servir entre 15 y 17 usuarios/clientes por trafu$ible, hecho que no puede justificar técnicamente queja alguna de calidad de servicio, pero como en la rendición de cuentas 2025 se citaron 481 MVA adicionales en trafu$ibles, implicaría que este ratio mejoró aún más y acercándose supongo al ideal de Uno x Cliente (facturado o no), o quizás en el Largo Plazo a Uno por hogar, ya que no olvidemos que la EPH del INE 2024, señala que existen poco más de 2,1 millones de viviendas en el Paraguay.

Claro, pero no hablaron de la cantidad de trafu$ibles quemados y/o sustituidos anualmente. Recuerdo un paper en el último SESEP que tocaba el tema, aunque con datos de la década pasada, pero no menor a 4.000 anuales quemados/sustituidos, o sea podríamos suponer que solo un pequeño porcentaje de los 481 MVA nuevos, realmente representó nueva potencia instalada en Distribución. Quizás esto explique en parte las subastas relámpagos de los miles de trafu$ibles averiados con aceite mineral contaminante, que el Mades aún no lo tiene registrado, a pesar de los funestos antecedentes en décadas pasadas (6).

Solo a modo de comentario, esta misma semana leí que la ANDE vuelve a criticar a CLYFSA mediante un comunicado. Sin hacer juicio de valor alguno, pero reconociendo al genio de Pareto, para separar lo urgente de lo importante, podemos señalar que la ANDE es 99% (+29 mil GWh) vs CLYFSA 1% (< 250 GWh). La potencia contratada/consumida por CLYFSA es de 30/35 MW, según el propio comunicado de prensa, pero no dicen que el último pico de la demanda del SIN ANDE del 15.12.25 – 14:12 pm fue de 5.280 MW. La cantidad de clientes activos CLYFSA no supera los 20.000, cuando la ANDE tiene unos 232.714 clientes beneficiados con la tarifa social en 2024. Solo la cesión paraguasha/Paraguaia en las Bina$ionales superó los 15.000 GWh en los dos últimos años, y si le cobraron 100 G$/KWh, debemos dar gracias, aunque sabemos en la EBY, la NR92 está en el limbo jurídico hace décadas y no por ello la ANDE dejó de autolimitarse, como sí replica con CLYFSA.

Ergo: Como bien se había señalado: lo de CLYFSA sigue un camino jurídico que no siempre es paralelo y compatible con lo técnico. Hay que dejar que los leguleyos lo resuelvan, ya que hay mucho camino técnico por recorrer, pero la ANDE tiene problemas muchísimos más graves que CLYFSA a resolver a corto plazo, no solo en U$S, sino en GWh, salvo que todo sea una mera distracción, tal como sucede en la EBY Angelical. Ergo: algunos prefieren ceder energía eléctrica, que lo consuman localmente y darle valor agregado.

Tampoco la rendición de cuentas de la ANDE hizo mención alguna a la singularidad econométrica galáctica que hizo que el consumo 2024 de la ANDE se haya disparado al 18,4% (y la facturación al 22%) y este 2025 caiga significativamente al 10/11% (y la facturación 18%). ¿Qué pasó al respecto? Aunque lo había señalado (7), sin opinión en contrario a la fecha por parte de los expertos académicos, según mi modesto saber/entender, conforme a la hipótesis presentada y argumentada, el crecimiento real del consumo de EE país no fue producto de una supuesta industrialización, ni nada que se le parezca (maquila y/o pymes en US$, nunca en MWh) y/o del desembarco de inversiones (IED en US$), ya que los resultados no condicen con otros indicadores econométricos país (empleo/pobreza by EPH/INE, energía y economía by VMME/BCP), salvo justificación contraria publicada (personal y/o gremios). Ergo: sigo afirmando que lo señalado como singularidad econométrica es ingueroviable.

Y lo más increíble, la cereza del pan dulce es el balance de noviembre de 2025 subido a la web, donde se puede visualizar que el costo promedio ponderado de la EE alcanzó los 30 US$/MWh, en detrimento de la rentabilidad, pero existe un ítem muy particular denominado Ingreso no operativo (ganancia por diferencia de cambio) por la friolera suma de US$ 714 millones.

O sea, la ANDE ganó por diferencia cambiaria más dólares que casi toda la banca nacional (que saben del negocio financiero, auspiciados por el BCP), ya que todo el sistema bancario acumuló más de US$ 770 millones hasta noviembre. Ergo: evidentemente, el balance es tan ingüeroviable como la singularidad econométrica citada. ¿Será que el segundo diplomado de Grado de Inversion ya dio sus frutos?

Pero cambiemos de tema y empezaremos con la realidad actual de nuestro SIN PY ANDE 2025. En esta oportunidad no hablaré de las Bina$ionales, ya que lo haré in extenso en la próxima entrega.

La IA me ayuda con los datos (aún extraoficiales) al señalar que el consumo nacional superó los 29 mil GWh aportados por las fuentes, aunque la facturación rondará los 22.000 Gwh, corroborando una vez más que la EE no facturada ronda el 25% (1 de 4, no paga).

El aporte de las fuentes sobre el SIN PY ANDE, IB pasó del 78% (2024) al 88% este 2025, mientras que la EBY con freno de mano (Autolimitacao Allianada) pasó del 19,5% (2024) a solo 10% este 2025, en ambos casos a mayor costo medio para la ANDE.

Al respecto, podemos señalar que la ANDE procedió al retiro de IB de poco más del 30% (2024) al 36% este 2025, sobre la producción, mientras que en la EBY al contrario, disminuyó del 32% (2024) a menos del 20% este 2025, ya que estaba topeado por la Autolimitacao a 425 MWm (20% de la producción decanual), para jolgorio de Milei.

Evidentemente esta New Política Pública gubernamental ejecutada a rajatabla por la ANDE en las Bina$ionales, tendrá su impacto sobre las tarifas nacionales públicas en el corto plazo. Tal como muchas veces lo he expresado “tarifa es consecuencia y no causa”. Ellos ya tienen la experiencia, pues la historia se repite a modo y semejanza del Récord Guinness IB 2016, que derivó en el tarifa$o Marzo 2017 (pliego 21), ca$ualmente casi con los mi$mos actores.

Como puede visualizarse a partir del 2020, los egresos por compra de EE (ANDE – Exportación US$) superaron al ingreso de US$ país por los beneficios recibidos de las Bina$ionales (by BCP), no siempre en tiempo y forma.

Para la ANDE es preocupante el Mayor Costo Medio pagado en las Bina$ionales (20%), sumado al crecimiento sostenido de la demanda, hecho que probablemente haga duplicar los pagos por compra de EE del último quinquenio y ni hablemos de la deuda externa y/o por diferencia tarifaria, ya que en la EBY siguen aplicando de facto la NR92 y con ello la deuda, que según la Memoria ANDE 2024 (pág 230) totaliza US$ 763.277.152, y que seguro este 2025 superó con creces los US$ 800 millones, al igual que la compra de EE de ambas bina$ionales. Ergo: Muy pronto canjearán papelitos (deuda ilegal e ilegítima por territorio real inundado, jamás medido).

El propio ministro de Economía y Finanzas y miembro del dream team CDA IB, anunció a finales de agosto último que se viene un reajuste en el precio de la energía eléctrica que comercializa la ANDE. “El problema es la poca sinceridad que se tiene con las tarifas hasta el momento”, decía, recordando que el último aumento data de marzo de 2017.

Claro, nada dijo de los resultados de la gestión de los mismos, o de quien(es) pagarán las decisiones gubernamentales de la aplicación de facto de mayores tarifas en ambas binacionales, para repartirse gastos sociales ilegales y discrecionales 50-50 por margen. Ergo: no hay almuerzo gratis, por más Plan Hambre Cero para alimentar al gigante ignorante (8 de 10).

Conclusión general

Ouuu Hínnaa el NEW TARIFA$O Automático y este cuerpito lo sabe.

La literatura también señala que la EE es un bien estratégico y transversal, por ello conviene +USAR con valor agregado, que CEDER y otros lo hagan, pero claro, no con los mi$mos (modelo/personajes & escenarios), que solo buscan US$ en vez de GWh, a la inversa de todos los países emergentes sapiens.

La soberanía no se pide, se ejerce.

“No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”. Arturo Illia.

Reajuste en el precio

El propio ministro de Economía y Finanzas y miembro del dream team CDA IB anunció a finales de agosto último que se viene un reajuste en el precio de la energía eléctrica que comercializa la ANDE.

Referencias:

1. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2023/05/21/itaipu-2023-el-caso-de-la-energia-paraguaya-perdida/

2. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2024/12/15/el-mito-del-hito-energetico-para-el-desarrollo/

3. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2025/10/05/dato-mata-relato/?__vfz=medium%3Dtray_notification#vf-76c31a67-8daa-45e5-9e26-31737a2a9afc

4. https://megacadena.com.py/en-paraguay-8-de-cada-10-alumnos-del-sexto-grado-no-pudieron-leer-y-comprender-un-texto-simple/

5. https://www.cronista.com/informacion-gral/destrono-a-argentina-el-pais-con-el-sistema-educativo-mas-destacado-de-america-latina/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawPJITNleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeaD9O_sVodevahtuXn8IxJoflJSGbDUtvf3WoGUvntYsl_G1vq5xQE9bkwCA_aem_sQKMKQ1-Mx-CC69afOBuUA#Echobox=1767644599

6. https://www.ultimahora.com/ande-no-informo-que-600-litros-pcb-contaminaron-el-parana-n274036

7. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2025/06/29/ande-2025-no-te-calles-ante-la-falta-de-ia/

Subastas relámpagos

Quizás esto explique en parte las subastas relámpagos de los miles de trafu$ibles averiados con aceite mineral contaminante.

Singularidad econométrica

Tampoco la rendición de cuentas de la ANDE hizo mención alguna a la singularidad econométrica galáctica que hizo que el consumo 2024 de la ANDE se haya disparado al 18,4%.

(*) Por Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o) - Ciudadano paraguayo, orgulloso de mis raíces.

axelbenitezayala@gmail.com. Homenaje a la Patria, para que no tenga hijos desgra$iados, ni amos insa$iados, ni Ju$tos Irmaos que usurpen/repartan sus bienes.