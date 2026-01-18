Colchón externo del país trepó a US$ 11.000 millones en 2025

El crecimiento observado es particularmente relevante si se considera que Paraguay es una economía pequeña y abierta, altamente dependiente de sus exportaciones agroindustriales y de los flujos financieros regionales.

Al analizar la evolución por grandes etapas, se identifica un primer período de acumulación entre 2016 y 2019. En enero de 2016 las RIN se ubicaban en US$ 6.001,5 millones, mientras que a finales de 2019 alcanzaron aproximadamente US$ 7.767,4 millones, implicando un aumento absoluto de US$ 1.765,9 millones, equivalente a una expansión cercana al 29% en cuatro años. En este tramo, la acumulación estuvo asociada, principalmente, al buen desempeño del sector externo, a los flujos de capital y a una Política Monetaria orientada a fortalecer el nivel de reservas como ancla de estabilidad.

La composición de las reservas en ese período muestra que el componente de divisas fue el principal motor de crecimiento. Las tenencias en dólares y depósitos en el exterior aumentaron de manera progresiva, mientras que el oro mantuvo una participación relativamente estable, con leves variaciones en su valor nominal.

En enero de 2016, el oro representaba cerca de US$ 294 millones, mientras que hacia fines de 2019 se situaba en torno a US$ 399 millones, representando un aumento absoluto de unos US$ 105 millones, equivalente a un crecimiento de aproximadamente 36%, aunque su peso relativo dentro del total de reservas se mantuvo acotado frente al predominio de las divisas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un segundo período relevante corresponde a 2020 y 2021, años marcados por la pandemia y por una fuerte volatilidad financiera internacional. A pesar del contexto adverso, las RIN continuaron creciendo. En diciembre de 2020 se ubicaban cerca de US$ 9.490 millones, lo que significó un incremento de US$ 1.723 millones respecto a fines de 2019, equivalente a una expansión cercana al 22% en apenas un año.

En este período se observa una expansión significativa del componente de “divisas”, especialmente en la categoría de corresponsales en el exterior a la vista y a plazo. Las tenencias en dólares depositadas fuera del país pasaron de niveles cercanos a US$ 6.900 millones en 2019 a más de US$ 8.400 millones en 2020, con un incremento absoluto superior a US$ 1.500 millones. En términos relativos, significó una expansión de alrededor del 22%, en línea con el aumento total de las reservas. El año 2021 consolidó esta tendencia con destacadas fluctuaciones durante el periodo, cerrando en US$ 9.946,6 millones, tal como se muestra en la infografía.

Entre 2022 y 2023 se observa una etapa de mayor estabilidad, con oscilaciones más moderadas en el nivel de reservas. A finales de 2022, las RIN se ubicaban cerca de US$ 9.825 millones, mientras que en diciembre de 2023 alcanzaron aproximadamente US$ 10.196,8 millones. Esto representó un aumento absoluto de US$ 371,8 millones, equivalente a un crecimiento de cerca del 4%.

La composición muestra que el oro continuó con una tendencia gradual de incremento. Desde niveles cercanos a US$ 478 millones en 2022, pasó a alrededor de US$ 548 millones en diciembre de 2023, con un aumento absoluto de US$ 70 millones, equivalente a una suba de casi 15%. Aunque el oro sigue representando una fracción menor del total de reservas, su evolución ha contribuido a diversificar los activos y a reducir la dependencia exclusiva de las divisas.

El período más reciente, entre 2024 y 2025, es el que explica el salto final hacia el récord histórico. En diciembre de 2024, las RIN se situaban cerca de US$ 9.872,3 millones, mientras que en diciembre de 2025 alcanzaron US$ 11.000,8 millones, implicando un incremento absoluto de US$ 1.128,6 millones en un año, equivalente a un crecimiento relativo de aproximadamente 11,4%. Se trata de una de las expansiones interanuales más significativas de toda la serie.

El aumento estuvo explicado, principalmente, por el fuerte crecimiento del componente de divisas. Al mismo tiempo, el oro pasó de aproximadamente US$ 687 millones en diciembre de 2024 a más de US$ 1.143 millones en diciembre de 2025, con un aumento absoluto superior a US$ 450 millones, uno de los movimientos más llamativos de toda la serie y que explica una parte sustancial del salto total de las reservas.

La mayor valorización del oro dentro de las RIN no solo responde a incrementos en cantidades físicas, sino también a la evolución del precio internacional del metal, que en los últimos años se ha visto favorecido por un entorno global de mayor incertidumbre financiera y geopolítica. Este fenómeno refuerza el papel del oro como activo de cobertura dentro de las reservas.

En contraste, los “otros activos de reserva” muestran una participación relativamente estable, con variaciones marginales en términos absolutos. A lo largo de toda la serie, este componente se mantiene cercano a los US$ 450–700 millones, por lo que su aporte al crecimiento total de las RIN es limitado en comparación con las divisas y el oro.

Si se observa la estructura actual de las reservas, el predominio de las divisas sigue siendo claro, representando a más del 80% del total, mientras que el oro explica cerca del 10% y el resto corresponde a otros activos. Esta composición es consistente con el objetivo de mantener alta liquidez para enfrentar eventuales presiones cambiarias, al mismo tiempo que se incorpora un componente de diversificación mediante el oro.

Desde una perspectiva económica, el aumento de casi US$ 5.000 millones en las RIN en una década constituye una señal contundente de fortalecimiento externo. Este colchón permite al BCP contar con mayor margen de maniobra para intervenir en el mercado cambiario, estabilizar expectativas y sostener la confianza en la moneda local. Además, mejora la percepción de solvencia externa del país, un factor clave para el acceso al financiamiento internacional y para la calificación crediticia soberana.

No obstante, también es importante destacar que la acumulación de reservas no es un proceso lineal. La serie muestra períodos de estancamiento y ajustes, particularmente entre 2022 y 2023, cuando el crecimiento fue más moderado. Esto refleja la sensibilidad de las RIN a factores como los precios de exportación, el comportamiento de los flujos de capital, la política monetaria internacional y la dinámica fiscal interna.

Finalmente, y a modo de remarcar, los datos del BCP confirman que Paraguay cerró 2025 con el mayor nivel de Reservas Internacionales Netas de su historia, alcanzando US$ 11.000,8 millones. Desde 2016, las RIN crecieron cerca de 83%, impulsadas, principalmente, por la acumulación de divisas y, en los últimos años, por un aumento significativo en el valor del oro. Este desempeño consolida al país con un colchón externo robusto, que refuerza la estabilidad macroeconómica y mejora su capacidad de respuesta ante escenarios de volatilidad financiera internacional.

29% de aumento

En cuatro años, las RIN presentaron un aumento absoluto de US$ 1.765,9 millones, equivalente a una expansión cercana al 29% desde 2016 al 2019.

Cifra récord en 2025

En diciembre de 2025, las RIN alcanzaron US$ 11.000,8 millones, implicando un incremento absoluto de US$ 1.128,6 millones en un año.

83% de incremento

Desde 2016 al 2025, las RIN crecieron cerca de 83%, impulsadas por la acumulación de divisas y por un aumento importante en el valor del oro.