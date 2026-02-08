Deficiente debate y carencia de estudio técnico son cuestionados

A “tambor batiente” y en medio de un caldeado ambiente de manifestaciones a nivel país, la Cámara de Diputados (con mayoría cartista) otorgó el jueves último media sanción al proyecto de ley de reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público, en medio de reclamos por la falta de un análisis más técnico y minucioso del proyecto modificado y que afecta principalmente los beneficios de los docentes y de miembros de las fuerzas policial y militar.

Este retrasado plan de reforma de la deficitaria Caja Fiscal fue presentado a finales del 2025 por el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, con el fin de que reduzca el elevado déficit que viene acumulando el fondo de jubilaciones del sector público. Solo en el 2025 el déficit de la Caja llegó a US$ 380 millones y a casi US$ 1.600 millones en la última década.

Con los cambios introducidos y que fueron aprobados por Diputados, se incorpora un esquema diferenciado de jubilación para los docentes. Por un lado, se mantiene la edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, que fue la propuesta del Ejecutivo; con 25 años de aporte, y una tasa de sustitución que oscila entre el 70% y el 85%, también calculada sobre el promedio de los últimos cinco años. Esta variación en la escala de sustitución de los haberes (porcentaje de jubilación) sufrió un cambio considerable, ya que con la ley vigente este porcentaje varía entre 83% y 100% de conformidad a la edad del cotizante y sus años de aporte. Esto significa que con estas modificaciones se producirá un recorte considerable en los haberes que recibirán los beneficiarios alcanzados por la ley.

En principio, el dictamen de comisiones sugería una escala del 60% al 85%, que podría haber recortado más el beneficio que deben recibir los jubilados. Además, se adiciona la figura de la jubilación extraordinaria, lo que no estaba en el proyecto original presentado por el Ejecutivo, lo que permitirá el retiro a partir de los 55 años, pero con una exigencia mayor, de 30 años de aporte y una tasa de reemplazo del 70%, calculada sobre el promedio salarial de los últimos diez años.

Según la normativa vigente, los docentes no tienen una edad mínima para acceder a la jubilación, lo cual, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), constituye uno de los principales factores de insostenibilidad del sistema de retiro actual.

Fuerzas públicas y magistrados

A la par de los docentes, los funcionarios de las fuerzas públicas y los magistrados judiciales también serán alcanzados por las modificaciones con respecto a la edad mínima para acceder a los beneficios de la jubilación ordinaria, que se equiparó en 57 años, con 25 años de aporte, mientras que las tasas de sustitución se mantienen en el mismo rango que los maestros, entre 70% y 85%, en la versión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja.

Otro cambio significativo en el plan aprobado por los diputados es que se contempla un aporte del 16% para los afiliados del sector superavitario y del 19% a afiliados de sectores deficitarios que serían aplicados desde la promulgación de la ley. Con este cambio, solo el sector de la Administración Central (el único superavitario por el momento) y que incluye a personal de salud, seguirá aportando el 16%. Esto difiere con el proyecto del Ejecutivo, que contemplaba un reajuste general del 19% para todos los funcionarios, desde 16% que está vigente actualmente.

En cuanto al aporte del Estado, el proyecto aprobado establece una aplicación gradual de 1% hasta el 5% a partir del siguiente ejercicio fiscal al de su promulgación.

Por otro lado, varios legisladores de la oposición cuestionaron el viernes último el apuro del oficialismo en aprobar el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal así como la falta de estudios actuariales que avalen las modificaciones hechas en la Cámara de Diputados. Aunque reconocen la urgencia de frenar el déficit millonario que se genera cada año, advierten sobre la ausencia de una solución estructural del sistema previsional estatal.

A su vez, la Cámara de Senadores se prepara para debatir este martes 10 el proyecto de ley de reforma de la Caja, luego de que la Cámara de Diputados le otorgara media sanción al plan con una serie de modificaciones respecto al texto original elaborado por el Poder Ejecutivo.

Esta iniciativa busca paliar el déficit que alcanzó US$ 380 millones al cierre de 2025, según datos del MEF.

Sin embargo, la aprobación generó críticas y posturas encontradas entre senadores de la oposición, quienes aunque coinciden en la necesidad de la reforma, cuestionan fuertemente la forma en que es impulsada una ley tan relevante y que involucra a cientos de ciudadanos.

Ante cuestionamientos, anuncian reunión para mañana

Ante las numerosas quejas por la falta de socialización del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, anunció que mantendrán un encuentro mañana lunes, desde las 8:00, con los gremios alcanzados por este plan. El propio Núñez anunció que para este lunes se convoca a los representantes de los “sectores afectados” por el plan de reforma. El encuentro sería acompañado por los presidentes de las distintas comisiones, según dijo en sus redes sociales. De acuerdo a lo señalado, confirmó que estarán los presidentes de las Comisiones de Hacienda y Legislación, los senadores Silvio “Beto” Ovelar y Derlis Maidana, respectivamente, al igual que otros representantes de la Cámara Alta. “El encuentro tiene como objetivo escuchar las inquietudes de los sectores involucrados y avanzar en el análisis de los aspectos vinculados a la mencionada reforma”, refirió Núñez. Sin embargo el escaso tiempo que resta y la premura con la que quieren aprobar este proyecto de ley genera más dudas que certezas y una situación de inconformidad en todo el país para los diferentes sectores afectados, que desde sus respectivos gremios advierten sobre las medidas de fuerza que están organizando como ser una huelga general en el inicio del periodo escolar en el caso de los docentes. En tanto desde el sector judicial destacan que magistrados se jubilarían en masa como consecuencia de la reforma y que ello podría generar problemas “dramáticos” para el Poder Judicial.

