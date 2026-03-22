La energía anda bien, el problema es el tesoro (de la abuela)

Este 2026 nos recibió con grandes contrastes energéticos, de crecer a tasas galácticas (+30% en dos años), a la new “inver$iones” foráneas post decretos “IN TOTUM, for Rubio’s with $palding” (decretos 5306/7), hasta llegar hoy, con el empantanamiento económico-financiero del DREAM TEAM del Equipo Económico, que a pesar de ser partes integrantes del CDA (Consejo de Administración) de IB (Itaipú Binaconal) no pillaron lo obvio, la caída del 30% de los ingresos provenientes de las binacionales, (1) aunque recuerdo haberlo señalado oportunamente, no solo en una publicación anterior (2), que repetiré, ya que la gente suele leer, repetir por boca de ganso, pero no siempre entender.

«Cualquier necio puede saber. El punto es entender». A. Eintein.

Desconocemos qué pasó este 2025 (sic), pero aparentemente todo resultó NEGATIVO, Entendió al revés (¿?) Lara Lara, porque se puede observar:

- Los royalties (función producción) 25 Vs. 24 se redujeron 7,6%, según el BCP, a pesar de que la producción aumentó 8,6%. No hablamos de la cesión (de energía) en IB que, sí cayó, pero que se debió a la decisión propia de “Autolimitacao” de ANDE en la EBY (Entidad Binacional Yacyretá)” (< 20% producción, símil del Tratado Ayala Pueyrredón) del siglo pasado.

- Quizás por ello, aún no se pilló que la cesión “paraguasha” de EE (Energía Eléctrica) en la EBY del 25 Vs. 24, aumentó 67,5%, pero los pagos respectivos cayeron al 37,2%.

- Según datos del MEF/BCP, el año 2025 cerró con -25,9% de transferencias de las binacionales IB y EBY, casi US$ 159 millones menos para el Tesoro en el 2025.

“Ca$ualmente”, este anuncio agorero por parte del MEF se da “ju$to” luego de las reuniones del BID, que dejaron, localmente, como principal resultado la fuerte apuesta al sector privado (power to x). Entre los acuerdos de gran envergadura (3) que sellaron el marco de estos encuentros se destacan los realizados con Atome por US$ 420 millones. Paracel por US$ 165 millones, financiamiento para el sector energético, ANDE, por US$ 70 millones.

También mencionan el proyecto de finalización del Corredor Bioceánico, con un financiamiento estimado de US$ 200 millones, el mejoramiento del sistema de transmisión de energía de ANDE, con US$ 168 millones y la recuperación de la cuenca del lago Ypacaraí, con US$ 158 millones, entre otros. Recuerdo haber escuchado el “fero sapukái del oouu hhíinnaa” de US$ 1.250 millones anuales (2024/26) de IB” y “el país resurgirá de sus cenizas”, tal como hizo el “Gato Félix”.

Varias veces señalé que la demanda energética de un país está muy relacionada con su Producto Interior Bruto (PIB), con su capacidad industrial y con el nivel de vida alcanzado por sus habitantes. El consumo de energía por habitante constituye, por tanto, uno de los indicadores más fiables del grado de desarrollo económico de una sociedad, especialmente en un país pobre como el nuestro, pero qué sucede cuando los balances son maquillados exprofeso, incluso cuando suponen que se está rumbo a la “indu$trializacion” (4), según el marketing binacional.

No olvidemos que el 80% del empleo país está concentrado en las MiPymes, (by “Iné”), que evidentemente serán los más afectados por la new “Economía de Guerra”, ya que el MEF prefirió priorizar el “$ubsidio” al transporte urbano (obsoleto y contaminante) por sobre otras, tal como la ampliación de la TARIFA SOCIAL, “camino a la descarbonización”.

No sabemos cuanta EE consumen las MiPymes (tampoco la Maquila), porque la ANDE y/o el Gobierno nunca se interesaron en desegregarlas, pero podemos señalar que, aunque los clientes residenciales de la ANDE rondan el 88%, la facturación en G. no supera el 50% del total país, clientes que, sumados con OTROS (Comercial y General), sí alcanzan el 75% de la EE facturada en el país y allí sí podemos decir que están ubicados el 99,9% de las MiPymes, que representan el 80% del empleo-país, entonces ¿por qué castigarles -con el “tarifa$o” Salvatore?

También había señalado oportunamente, sobre el anuncio rimbombante de la duplicación del PIB (PY2X) en la próxima década (futuro) pero con los mi$mos, que sin embargo, no opinan que en la década pasada y a la fecha, ya cuadruplicaron la deuda externa y ahora, aparentemente, la burbuja estalló “ju$to”, cuando pasamos a integrar el “Shield of Americas” y firmamos el “Acuerdo Sofá c/Leite, supongo que para estar sentados en la mesa chica que regula el precio mundial del BTC (símbolo de Bitcoin) y/o estar prestos para vigilar el estrecho de Ormuz y así ayudar regular el precio mundial del crudo y de Petropar.

En honor a los lectores sapiens, no repetiré todo lo señalado precedentemente, tampoco que hicieron durante su “ge$tión”, tratare simplemente de analizar los resultados publicados a la fecha, sin hacer juicio de valor, solo puntualizaciones, (pre)visualizando el post 2026, el “tarifa$o” preanunciado y, ayudado en parte por la IA, expondré directamente los resultados hasta 2025 (datos duros) y que cada lector sapiens saque sus propias conclusiones. Si estoy equivocado en esta y/o algunas de mis múltiples publicaciones al respecto, no dudo que la “juri$prudencia” local, así como expertos/académicos/historiadores (pronii) y/o pro$or dotor, me lo harán notar públicamente.

1) Análisis de Resultados (Dic.2025. Interanual (chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ande.gov.py/documentos_contables/1002/estado_de_resultados_diciembre_2025.pdf)

Balances sin desperdicios, donde solo haré algunas precisiones básicas sin ser “economi$ta”. Consideré tres años, de forma parcial en US$, para (de)mostrar que nada cambia en realidad, pero algún “hi$toriador” Pronii contratado para el efecto, puede ayudar a ampliar el periodo de análisis y publicarlo for bonus track”.

- Los Ingresos operativos crecieron 30% en US$, quizás explicado con otra singularidad econométrica, tal como ocurrió en 2024 (5).

- No lo compararé con el presupuesto, porque ya lo hice (10), cuando señalé que estaba inflado exprofeso (40%). El tiempo me dio la razón.

- El retiro de las binacionales fue mayor en un 13%, pero con mayores costos medios, 6,7%. La compra de EE superó US$ 850 millones, mayor al presupuesto 2025 (US$ 827 millones, sin contar la deuda por diferencia tarifaria con la EBY).

- Los Resultados Operativos de la ANDE, con los mi$mos, siguen negativos, sistemáticamente. Los costos del personal y servicios, siguen subiendo (19% ingresos operativos, cuando según el presupuesto teórico aprobado rondaban solo el 10%).

- La ANDE ganó casi US$ 200 millones por diferencia de tasa cambiaria: Pensar que toda la banca nacional ganó apenas US$ 863 millones en el 2025.

- Se puede apreciar la gran diferencia entre aportes IB Vs EBY, pero ya sabemos que “la ANDE se autolimitó exprofeso, por escrito y firmado, al retirar menos del 20% de la producción EBY, “allianada”; pero el tema angelical no es nuevo (6) y aún permanece oculto, quizás siga debajo del Aña Cua.

- El crecimiento del consumo crypto empezó con este new gobierno (2023), evidentemente se priorizó el “nego$io” crypto ad hoc sobre el “$tatu” quo país y/o la soberanía en las binacionales. Pero la realidad, es que las grandes crypto (top ten mundial)) están ejerciendo una especie de monopsomio frente al monopolio de la ANDE, que ahora busca “juri$dicamente” priorizar la figura de un “reguleador” con un “tarifa$o $alvatore urbi et orbi” y así deslindar responsabilidades, mientras proseguimos con el $tatu quo y los “mi$mos”.

- El resultado del ejercicio 2025 fue mayor 35 veces al del 2024, la pregunta es cómo (¿?), si hubo mayor retiro de EE de las binacionales a mayor costo medio (¿?) y con los “mi$mos” haciendo siempre más de lo mismo.

2) Para explicar más en detalle este último punto, expondré también los últimos resultados interanuales, ya que la ANDE publicó ciertas cifras muy elocuentes. (chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://www.ande.gov.py/finanzas/BAGP%202025%20ANDE.pdf )

- El consumo industrial (incluido AT/EAT), al igual que el consumo nacional sin crypto, permanece estancado.

- Solo creció significativamente el consumo de las crypto, que la ANDE no considera como una industtria, por eso esta disgregado.

- Conforme a las últimas publicaciones de ABC, recuerdo que en el 2023 (7) ya hablaban de 48 clientes que aportaban US$ 3 millones mensuales, número que podría duplicarse, pero la cantidad de clientes se mantuvo, pero el consumo creció del 3% hasta el 25% actual.

- En teoría, el problema de la ANDE no son las microcrypto (23 KV, ni Clyfsa, que aparentemente dejaron de ser rentables y se van retirando, seguramente por tener máquinas obsoletas y poco eficientes energéticamente hablando, a pesar de las bajas tarifas de la ANDE, comparadas con la región, quizás por ello solo 4 contratos acaparan 720 MW de potencia contratada (8) de los 943,8 MW totales (41 empresas).

Sin embargo, me llama la atención (9) el consumo medio rondó solo los 624 MWm, implica que muchas microcryptos están dejando el negocio al monopsonio citado, el cual monopoliza el consumo País (25%). Quizás este espacio desee ocupar ANDE, total la EE consumida a través de las máquinas obsoletas confi$cadas, será cuasi gratis o mejor dicho a tarifa política.

- Esto explica pitagóricamente el contrato Vs. consumo medio (factor carga 0,8), los decretos in totum y, porque no, en parte el “apagao four tuito by Teccande”, nunca bien explicado, ni concordante con el relato de Cammesa en su portal, JU$TO el día del “apagao” y antes de la rueda de prensa de la ANDE.

- Félix Sosa decía a EVP que las Crypto pagaron en el 2025 unos U$S 300 millones, la única a tarifa real (no política), entonces pitagóricamente resulta una tarifa media de 55 US$/MWh. ergo será in totum y político, entonces canjearlo por solo 30 US$/MWh del power to X (Decreto 5307), como que 6x3= 21,

- El mayor consumo crypto explica porque el contrato actual ANDE IB ronda el 24%, pero el retiro real ya alcanzó el 40% de la producción, esto en teoría seria sostenible solo hasta finales del presente año y de mantenerse el statu quo de la demanda, para estar en el top five del BTC mundial. Luego, lastimosamente, deberán usar la producción de la “EBY Allianada” y quizás desatar la furia del “Peluca Milei”, quien también es un “Trump friendly voy’s y economista”.

Conclusión: Me reafirmo en todas las conclusiones emitidas por escrito hasta la presente data, NO hay un CRECIMIENTO REAL de la DEMANDA de EE PARAGUAYA, ni nada que se le parezca a New INDUSTRIALIZACIÓON alguna, por la supuesta radicación de mega’s factory IED, atraídos por el doble diplomado del Grado de Inversión, la tarifa baja de EE, con los “$uper” excedentes energéticos y la mejor prueba es la singularidad econométrica, que si puede considerarse galáctica desde el punto de vista académico.

La gran pregunta al lector y ciudadano sapiens seria: ¿Para quien(es) están detalladas las supuestas inversiones fanta$ticas, citadas en el Plan Maestro ANDE y destinadas al fortalecimiento del SIN en EAT?; Si la carga Residencial, Otros e Industrial se mantienen cuasi constante y la cobertura nacional teórica era superior al 99%. Con el último “apagao four tuito by Teccande”, la ANDE en su conferencia de prensa, planteo la urgente necesidad de una redundancia, pero priorizar y completar la LT 2 x 500 KV, entre las subestaciones Yguazu y Valenzuela, será prioridad del SIN o del monopsonio citado precedentemente. Quizás la respuesta la tengan los Auditores Coreanos, que ya preopinaron, “mulió campela”.

¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas obras; IA para quiénes? o, como se publicó no hace mucho en este medio: Data center: Paraguay podría ser solo “tomacorriente barato” Se plantea la disyuntiva “Soberanía digital versus seguridad hídroenergetica” y aún ni hablamos de empleos para duplicar el PIB prometido por los mi$mos.

La soberanía no se pide, se ejerce. “No les tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender” – Arturo Illia

El indicador más fiable

El consumo de energía por habitante es uno de los indicadores más fiables del grado de desarrollo económico de una sociedad.

Mitos del crecimiento

No hay un crecimiento real de la demanda de energía eléctrica en el Paraguay, ni nada que se le parezca a una nueva industrialización.

Decretos contradictorios

Si las crypto pagaron US$ 300 M a la ANDE en 2025, resulta entonces una tarifa de US$ 55/MWh, pero las que ofrecen en el decreto 5307 es US$ 30/MWhh.

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o) – Ciudadano paraguayo, orgulloso de sus raíces.

axelbenitezayala@gmail.com – Marzo 26 / homenaje al Colegio San José en la Docta, donde aprendí a pensar. (https://colegiodesanjose.edu.ar/NuestraHistoria.php)

Referencias

1)https://www.abc.com.py/economia/2026/03/18/itaipuyacyreta-y-su-aporte-a-la-economia-de-guerra/

2)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2026/02/01/ande-2026-camino-a-la-copaconizacion/

3)https://www.abc.com.py/negocios/2026/03/15/bid-concluyo-sus-reuniones-anuales-con-fuerte-apuesta-al-sector-privado/

4)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2022/09/25/cuando-dicen-que-la-industria-local-crecio-tanto-hasta-la-uip-desconfia/

5)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2025/10/05/dato-mata-relato/

6)https://www.abc.com.py/economia/2026/03/18/itaipuyacyreta-y-su-aporte-a-la-economia-de-guerra/

7)https://www.abc.com.py/economia/2023/11/27/ande-48-Cryptominerias-pagan-us-3-millones-por-mes-y-podria-duplicarse/

8)https://www.abc.com.py/economia/2026/03/16/solo-cuatro-Cryptomineras-consumen-mas-que-una-turbina-de-itaipu/

9)https://www.abc.com.py/economia/2026/03/15/ande-41-empresas-consumen-el-135-de-nuestra-energia-de-itaipu/

10)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2024/10/20/ande-2025-realidad-mata-presupuesto/