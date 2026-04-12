En el Judicial, la reforma no vendrá en épocas de vacas flacas porque hasta en las de vacas gordas, la coima y el cohecho se volvieron más difíciles luego de los audios y fotos de wasap de los grandes narcos y de sus servidores políticos. ¡Ni qué decir ahora, cuando la DEA y las fuerzas especiales de EE.UU. montaron bases en el país!

En el poder Ejecutivo, las fuerzas están divididas; una parte quiere la reforma real porque el buque se está hundiendo y ellos saben que no solo los camarotes de tercera van al fondo.

La otra parte, la parasitaria, clientelista y depredadora, sabe que con las reformas el negocio también irá a pique. Como dice el refrán: si corre, la bestia alcanza, si queda, la bestia devora. Cualquiera de los líderes de los tres poderes, en su acepción vulgar o clásica corrupta, están desnorteados. Aclaramos, amable lector, que exoneramos a los agentes del cambio que están sobreviviendo en ellos.

Sin embargo, el operador político, el seccionalero tradicional, el sindicalista del Estado, el fiscalcito recaudador y el juez venal, penal y civil, están colapsando junto a este modelo prebendario y perverso. Como ejemplo citamos a continuación segmentos de discursos de los principales exponentes del ejecutivo. El Lic. Javier Giménez dejó entrever que no habrá una reforma real en el futuro Anexo C del Tratado de Itaipú.

También insinuó que los técnicos que usamos los balances y los datos oficiales cometemos errores al hacer estos análisis. Pregunto con todo respeto: ¿Qué usaremos entonces? ¿Acaso una bola de cristal?

El exministro de Economía, Dr. Carlos Fernández Valdovinos, manifestó que aplicaríamos una economía de guerra y vean cómo le fue. Debemos aclarar que desde su equipo técnico vino una resonancia magnética del fisco, la que no miente, pero apeligra el continuismo.

El primero en notar que la alternancia se venía fueron Silvio Pires y los otros sindicalistas estatales. ¡Los diputados tragaron entero el paquete! Los senadores “arreglaron” la cuestión, pero demostraron su negligencia al no querer o saber interpretar los tiempos. Alguien tenía que pagar el pato: el ministro de donde vino la intención fue la víctima. Debo aclarar que la versión más aproximada a una reforma –y la que me agrada personalmente– es la original del MEF. Pero vayamos a lo nuestro, al sector energético y la futura reforma del Anexo C.

La ANDE insiste con los créditos externos...

La ANDE insiste con los créditos externos, ya sean leasing, proyectos autofinanciados, llave en mano, etc. Todos son deudas del Estado, aunque se los disfrace con barbarismos. En un proyecto de aproximadamente US$ 50 millones, al contado y con recursos propios, se opta por endeudar a la ANDE por 22 años.

- Licitaciones de la ANDE mediante Leasing Operativo.

- Construcción de la Subestación Zárate Isla, US$ 120.287.360.

- Construcción e interconexión de la Subestación Autódromo, US$ 40.637.536.

- Construcción e interconexión de la Subestación Barcequillo, US$ 26.008.000.

- Refuerzo del Sistema Este y Sur en 220 Kv y 66 Kv, US$ 114.997.472. US$ 301.930.368.

La ANDE puede financiar estos cuatro proyectos con recursos propios, si la IB devuelve lo sobrefacturado en la tarifa del acuerdo Santi-Lula.

Los recursos birlados a la ANDE están en el presupuesto del rubro “Gastos discrecionales”.

A nuestro buque insignia no le conviene financieramente la ejecución de estos proyectos vía leasing. Los préstamos siempre son caros, más aún en épocas de vacas flacas. Ya hablamos de esto en nuestras reiteradas entregas desde setiembre del 2024. La diferencia tarifaria 2024/2025/2026 por compra sobrefacturada es de aproximadamente US$ 308.000.000. Son pérdidas que la ANDE, alguna vez, deberá rendir cuentas.

Si se mantiene el aumento de la demanda de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional, SIN-PY, para el 31 diciembre 2028 ANDE va a consumir el 100% de la Energía Garantizada 50 Hz (37.567.260 Mwh. 50Hz). Otra cuestión grave: si no se genera energía excedente por encima de la energía garantizada, Paraguay se queda sin excedentes para “ceder”, ¡en menos de tres años!

Presupuesto real, según el Anexo C

Ante lo dicho anteriormente se sugiere reducir costos para maximizar rentas en un presupuesto real, sin maquillaje, conforme al Anexo C. A partir del 2027, con tarifa de energía al costo real de US$ 19,50/Mwh y, tarifa de potencia al costo US$ 10/Kwmés.

La ANDE ahorraría en compras de energía de Itaipú, mínimamente US$ 247.500.000, considerando que la demanda del 2027 será de 33.000.000 Mwh x US$ 19,50/Mwh = US$ 643.500.000 (costo real). Al contrario, si adquirimos 33.000.000 Mwh x US$ 27/Mwh = US$ 891.000.000 (costo sobrefacturado) estaríamos perdiendo como estos años del Acuerdo Santi-Lula.

Obviamente la diferencia podríamos invertir en infraestructuras para el SIN-PY. El Congreso, si entendiese la cuestión, crearía una ley de venta de nuestros excedentes al costo real, transparentando los gastos sociales y eliminando los “gastos discrecionales”.

“Sin olor”... a entreguismo

En resumen, si la ANDE aplica realmente la “economía de guerra”, por ejemplo, desechando las cuatro licitaciones en modalidad Leasing, la diferencia tarifaria a favor del Estado paraguayo financiaría todas las obras mencionadas, ¡sin deudas! Según el Senador Leite, durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes “no había ni olor a coima”. Todos estamos ante la expectativa de la revisión del Anexo C, sin olor a entreguismo.

Celebramos que en las Comisiones de Entes Binacionales y de Energía de la Cámara de Diputados, audiencia pública mediante, hace unas semanas, se hayan reconsiderado los peligrosos decretos de la supuesta apertura hacia las inversiones de criptominería, a precios tan bajos y con una perspectiva tan apretada de nuestros excedentes.

Con relación a las tecnologías de la informática (microprocesadores, teléfonos inteligentes, etc.) que sí generan muchos empleos, estamos totalmente de acuerdo, si las tarifas son razonables (por encima del consumo social) y rentables (por encima de nuestra cesión en las binacionales).

Por último, dedico un razonamiento a nuestra alicaída “oposición”, ¡dejen el chiquitaje y comiencen a fortalecer a un Milei paraguayo! Solo la libertad económica y de expresión nos dará el desarrollo; solo el Estado de Derecho y la protección del talento, de las patentes, de los inventos y descubrimiento nos darán trabajo y dignidad. Al final, si no garantizamos estos preceptos básicos, el capital buscará su camino más seguro.

Son deudas del Estado

¡Cuidado con las deudas de la ANDE! Siguen y seguirán siendo deudas del Estado aún cuando se pretenda atenuarlas con uno u otro barbarismo.

Presupuesto real

Ante lo dicho anteriormente sugerimos bajar costos para maximizar rentas en un presupuesto real, conforme al Anexo C del Tratado.

(*) Ingeniero agrónomo. Electricista. Teólogo.