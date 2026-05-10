Conforman nuevo consejo asesor y por primera vez usuarios podrán ser parte

A través de la Resolución GVMT N° 57/2026, firmada por el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, se conformó el nuevo órgano consultivo que reemplaza al cuestionado Consejo Asesor de Tarifa del Transporte Público del Área Metropolitana de Asunción. La medida se enmarca en la Ley N° 7617/2026 y el Decreto N° 5969, que reglamenta la normativa.

Según el documento oficial, el nuevo espacio funcionará como una instancia consultiva permanente. Si bien sus dictámenes no serán vinculantes, actuará como un filtro técnico y social previo a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) definan la política tarifaria y los subsidios al sector.

Riguroso filtro para el ingreso al Consejo

A diferencia de experiencias anteriores, la normativa establece un protocolo estricto de admisión para actores no estatales. Las organizaciones de usuarios, gremios de trabajadores, empresas concesionarias y universidades que deseen integrar el Consejo deberán someterse a un proceso de homologación con los siguientes requisitos:

Acreditación documental: deberán demostrar su existencia jurídica, estatutos, representación legítima y vinculación con el servicio metropolitano ante la Dirección Metropolitana de Transporte.

Plazo perentorio: el VMT fijó un periodo de 60 días corridos, desde la firma de la resolución, para la presentación de solicitudes.

Registro oficial: una vez aprobadas por el Viceministro, las entidades y sus representantes serán incorporados a un registro oficial administrado por la secretaría del Consejo.

Convocatorias selectivas y control de actas

El funcionamiento del Consejo también introduce cambios para evitar dilaciones. Las sesiones serán convocadas por el Viceministro conforme a un temario específico.

Se prevé la participación obligatoria de municipalidades y gobernaciones solo cuando los temas a tratar afecten directamente a sus jurisdicciones. En otros casos, su presencia será opcional.

Para reforzar la transparencia, la normativa exige que las opiniones técnicas se presenten por escrito antes de cada sesión. Además, se labrará un acta al término de cada reunión, que deberá ser firmada por todos los miembros presentes, dejando constancia de acuerdos y desacuerdos.

Tras la abrogación del Decreto N° 4998/2021, que regulaba el consejo anterior, las autoridades dispusieron la conformación inmediata del nuevo órgano.

El Consejo ya se encuentra operativo con sus miembros institucionales permanentes: el VMT (que lo preside), el MEF, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Secretaría de Defensa al Consumidor y el Usuario (Sedeco).

Asimismo, para el análisis de temas de alta complejidad técnica, como la estructura de costos del pasaje o los kilómetros operativos, el Viceministro podrá conformar equipos especializados. Estos estarán integrados por técnicos internos y externos, encargados de evaluar la información antes de su tratamiento en el pleno del Consejo.

Choferes lamentan falta de participación y cuestionan reglamentación

La Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat) cuestionó la reglamentación de la Ley de Reforma del Transporte impulsada por el Gobierno por la falta de participación de los trabajadores y de otros sectores involucrados. El gremio también repudia sanciones del Viceministerio de Transporte a las empresas y advierte sobre posibles consecuencias sociales y laborales de las decisiones adoptadas.

La Fetrat criticó la reglamentación de la Ley Nº 7617/2026, de reforma del transporte público impulsada por el Gobierno, al señalar que las organizaciones de trabajadores no fueron convocadas para participar del proceso, pese a sostener que son parte “insustituible” del sistema.

Sin embargo, desde el sector sindical cuestionan que las decisiones se hayan tomado sin la inclusión de los trabajadores ni de otros actores vinculados al servicio. “No puede haber una reforma que funcione sin el concurso de los trabajadores”, sostiene la Fetrat en un comunicado, en el que además cuestiona “burócratas”, según afirman, “ que opinan sin conocer la realidad del sistema”.

El gremio advierte que las decisiones adoptadas podrían generar consecuencias negativas a futuro y que algunas de ellas “no pueden revertirse”, por lo que insisten en la necesidad de apertura al diálogo.

La organización sindical también menciona la falta de participación de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), que –según señalan– habría acercado sugerencias durante el proceso, pero sin acceso al texto final de la reglamentación.

Filtro técnico

El nuevo espacio funcionará como una instancia consultiva permanente. Actuará como un filtro técnico y social previo al MOPC y MEF.