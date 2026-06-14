Cipolla y la estupidez energética

Según este trabajo de investigación social, la raza humana se clasifica en cuatro grandes grupos: A. Los inteligentes: benefician a los demás y a sí mismos. B. Los desgraciados o incautos: benefician a los demás y se perjudican a sí mismos. C. Los bandidos o malvados: perjudican a los demás y se benefician a sí mismos; y D. Los estúpidos: perjudican a los demás y a sí mismos.

Esta misma definición la hice en un artículo del 10/10/2015, hace 11 años dentro de la serie: “Mucha energía, pocas luces”. En esa época abundaban mucho los estúpidos energéticos. Lo reitero hoy para demostrarles que la teoría se confirma en cada gobierno, pero más aún en el actual. Es solo mirar las acciones y reacciones contra varios escándalos actuales. Cito las últimas, el espacio obliga a ser breve en tan extensa lista.

1. El Acuerdo Operativo, AO Santi – Lula, operación energética que nos hizo perder cientos de millones de dólares con la famosa tarifa de potencia y la consecuente energía sobrefacturada. ¡Contra el tratado y concretamente contra el Anexo C!

2. A raíz de esto, el vaciamiento patrimonial de la ANDE.

3. La imprevisión en la demanda voraz de energía, y consecuente déficit, previsto para el 2030.

4. La probable improvisación en la creación del mercado energético, ¡sin una tarifa razonable en Itaipú y Yacyretá! Además, administrada por los mismos asesores que están por llevar a la quiebra a la ANDE. Se debe crear antes un ente regulador ¡urgentemente!

5. La probable firma de un acuerdo tarifario con la empresa Atome, ¡por 15 años y por debajo de la tarifa oficial! Según informaciones internas, el equipo técnico de la ANDE, incluyendo al presidente, están renuentes a la firma. Nadie quiere volver al acta secreta de Joselo y la firma Lero-Lero, lo cual casi le costó el cargo a Marito. Nunca se recuperó totalmente de este episodio.

6. Esto nos obliga a realizar una auditoría profunda sobre los contratos energéticos de la ANDE, sean industriales o comerciales. ¿Cuánto es la tarifa de Tabesa, Cecom, Pulp, Agrocitrus, Watts, Purosol, Enex, Banco Basa y otros comerciales? Por otra parte, quién está controlando la provisión de materiales; los amigos del poder como Dionisio Amarilla tienen contratos no cumplidos con la ANDE.

7. Si esto transportamos a las empresas y entidades estatales como IPS, Ministerios, Fepasa, Capasa, Copaco y otros, los escándalos de las farmacéuticas y de las deudas con la “vialeras” quedan como un poroto.

8. Los “amigos del poder” son fantásticos. El día que el “sistema” caiga veremos con más transparencia y tendremos de nuevo esperanzas, así como en el fútbol. Podemos citar una centena de nombres paniaguados, protegidos o blindados por los tres poderes.

9. Los escándalos del enriquecimiento acelerado de muchos abogados, presidentes, senadores y diputados, ¡inclusive guardiacárceles! Algunos blanqueados por la CGR o ninguneados por la FGE. Contralor y Fiscal nombrados “a medida del poder”. Los senadores Hernán Rivas y Erico Galeano son apenas muestras burdas.

10. Los costosos y reiterados viajes al exterior. El récord de “misiones presidenciales” durante los últimos 150 años, como mínimo.

11. Los escándalos de las malas decisiones de un congreso “a medida del cartismo”, que cambian leyes, reglamentos y fechas de acuerdos a la ventaja del amigo y desventaja del enemigo. Ejemplo: Kattya González.

12. La cobardía del Congreso por el retroceso ante la reforma fiscal original. La injusticia más grande que hoy tiene el fisco. 7 millones de paraguayos manteniendo a 350.000 paniaguados del sistema.

13. Lo último y lo más irritante, porque es perverso y gobbeliano (Joseph Goobels) es la guerra sucia que implementaron, usando los 11 métodos del mencionado nazi y las redes sociales, contra los disidentes políticos, energéticos, sociales y económicos.

El amable lector pudo observar que no hubo ningún cambio importante desde la transición de 1989, salvo la Constitución. Pero, una cosa es tener una carta magna moderna, transparente y más democrática, pero otra cosa es cumplirla; y eso lo observamos en lo jurídico, en lo administrativo y principalmente en lo legislativo. Muchas leyes fueron creadas en estos dos últimos años para maquillar o continuar con el gatopardismo al que nos tienen acostumbrados hasta en la Justicia Electoral, ¡inclusive en las binacionales! Cambiar algo, para no cambiar nada.

No obstante, toda tormenta tiene algunos claroscuros donde aparece el sol. La última decisión del presidente, nombrar a un hombre íntegro como presidente del IPS, fue un bálsamo para los jubilados y una esperanza para los activos. Esta vez sus asesores le recomendaron un buen nombre. Ojalá que permanezca hasta el final de su período constitucional y que lo defienda a capa y espada como lo hizo con algunos impresentables falsificadores de títulos y narcotraficantes.

Se avecina un nuevo Pedro Ferreira en la ANDE, pero esta vez la UIA y el Sitrande despertaron de su letargo. Espero que no se acomoden por cargos e inclusión de parientes y seccionaleros en nuestro buque insignia. Si lo hacen, la maldición de Copaco está a la vuelta de la esquina.

El presidente aún puede liberarse de sus ataduras poniendo a otros Isaías Fretes frente a las binacionales, frente al ministerio de economía, de salud, de la DNIT, a Seprelad u otras. En cualquier lugar que un buen hombre, valiente y temeroso de Dios pase, dejará huellas eternas. Debo reconocer que, entre todas las decisiones presidenciales, dos fueron muy relevantes: el nombramiento de Fretes en IPS y la firma del acuerdo SOFA con los EE.UU. ¡No tenga miedo de trascender señor presidente!

Perdimos millones

El Acuerdo Operativo, Santi–Lula, operación energética que nos hizo perder cientos de millones de dólares con la famosa tarifa de potencia y la consecuente energía sobrefacturada.

En ciernes, improvisación

La probable improvisación en la creación del mercado energético: ¡Sin una tarifa razonable para las energías generadas por Itaipú y por Yacyretá!

(*) Ingeniero agrónomo, Electricista y Teólogo.