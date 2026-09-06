Energía sin estrategia es el ruido que antecede a la derrota

Habíamos señalado en publicaciones anteriores que el 2026, nos recibió con grandes contrastes energéticos, en los que el marketing “bina$ional” anuncia que la Demanda de Energía Elécrica (EE) crece a tasas galácticas (50% en tres años by ANDE), de que las New “Inver$iones” foráneas (IED) llegarían per se y post decretos in totum, in limine do “apagao” y el empantanamiento económico-financiero (deflación by “singularidad econométrica”) tras chocar con el Box Iceberg paralelo y, como en el Titanic “sálvese quien pueda”, ni médicos, ni medicamentos, pero el marketing sigue perifoneando la misma cantinela.

El ciudadano sapiens pregunta que pasó del OUU HIINNAA U$S 1.250 millones anuales del Acuerdo $anti-Lula 2024/26 por tarifa “halta” (19,28 US$/KW mes), para derroche de “Ju$tos Ga$tos $ociales” (ilegales y discrecionales), cuando la propia Itaipú Binacional (IB) publica (1) que de agosto 2023 a julio 2026 (tres años), remesó al “povo paraguiao”, la “feró” suma acumulada de US$ 1.497 millones (ANDE incluido), pero quizás, como decían algunos Chicago “Voy’s”, “no problem, es ACUMULABLE”, por la gran diferencia entre el dicho y lo hecho, aunque no el dónde.

Desconocemos qué paso realmente en estos tres años pero, aparentemente, todo era joia (virtual) hasta que explotó la CAJA PARALELA, que “Ju$to” IB financiaba parcialmente, ... nada nuevo que ya no fuera mencionado (2), incluida la “$ingularidad” econométrica”, inadvertida aún hoy por los expertos y académicos energéticos.

Varias veces señalé que la demanda energética de un país está muy relacionada con su Producto Interno Bruto (PIB), con su capacidad industrial y con el nivel de vida alcanzado por sus habitantes.

El consumo de energía por habitante constituye, por tanto, uno de los indicadores más fiables del grado de desarrollo económico de una sociedad“, especialmente en un país pobre como el nuestro, que sucede cuando sus balances/memorias son maquillados exprofeso, incluso cuando presuponen se está en la gatera de la “indu$trializacion (3), se discute la modernización del statu quo solo con un enroque, pero la verdad es la única realidad.

En honor a los lectores sapiens, no repetiré todo lo ya señalado, tampoco qué hicieron al respecto en una carilla, trataré simplemente de analizar los resultados oficiales a la fecha, sin hacer juicio de valor, solo puntualizaciones, (pre)visualizando post 2026, el “tarifa$o” preanunciado y, ayudado en parte por la IA, expondré directamente los resultados obtenidos por los “mi$mos” (IPP$E) y que cada lector sapiens saque sus propias conclusiones. Si estoy equivocado en esta y/o algunas de mis publicaciones al respecto, no dudo que la “juri$prudencia” local, así como los expertos/académicos/historiadores, me lo harán notar públicamente.

Como los expertos creen que todo pasa por tarifas y que las futuras están supeditadas a la próximas negociaciones del Anexo C de IB; claro, siempre con los “mi$mos” (no incluir a la EBY, please), entonces surge la inventiva, tal como “refritar” la Mesa Energética, participativa y deliberativa, en la que cada uno de los participantes hará su catarsis personal, sectorial o grupal y surgirán elucubraciones, tal como Ministerio, “Reguleador”, energía nuclear y/o gasoducto transregional de otros, pero como siempre sin cloacas, medicamentos y/o educación.

Sun Tzu (500ac) hubiera rechazado esa hipótesis ab origine”, en la creencia de que si la energía es estratégica para el país, el error supino sería que dependa de la voluntad/economía de terceros. Y el sumun expuesto, la propuesta de PSR “rapais”, publicado por el MITIC (https://drive.mitic.gov.py/s/9EPoLaqtH3kiQwP), que aún busca saber el copy & paste de ABIN, que llevó a entregar un dossier oculto de 500 páginas a la Cancillería, que sirvió de libro de cabecera.

Dicho y hecho: “si no tienes estrategia, pasas a formar parte de la estrategia de la contraparte”.

Presumo que esta new mesa energética 2026 será similar de distractor tal como sucedió en 2019, con casi los “mi$mos” expertos (enroque), año en que también se creó un equipo negociador y una Comisión Nacional (Ley Nº 6401/2019) para estudiar la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú.

Diversos grupos de trabajo, académicos e interinstitucionales analizaron las bases técnicas, financieras, jurídicas y comerciales de la binacional de cara al “hito-cué” 2023, también con muchas elucubraciones, marketing, pero con cero resultados.

Hago estas apreciaciones luego de (re)leer el Suplemento Económico de la UIP, disponible en la web, elaborado por el Centro de Estudios Económicos (CEE); fechado en abril 2025, titulado “Apagón Energético o Salto al Desarrollo”, con el slogan “No hay espacio para la inacción, debemos actuar hoy”, símil de los académicos “Gi$e” 2018, “A cinco años de prender o apagar el país“, muy bien resumido por el analista político (no energético) de NM titulado “PARAGUAY, necesita ENERGIA, no HUMO”, seguramente por la cantidad de leña mojada.

Si bien la presentación UIP/CEE parte de la matriz energética (VMME) 2023, pese que la del 2024 ya estaba publicada, no menciona que en las últimas décadas siempre estuvieron los mi$mos que manejaron la locomotora a pedal, c/freno de mano, que pudo aprovecharse solo el 10% de la producción total de las “bina$ionales” pero, ahora sí van por más.

Entonces la gran pregunta del millón ya que hablan de energía, es la siguiente:: 1).- Por qué solo se ve el “APAGAO” ELÉCTRICO y no el FORESTAL y/o DERIVADOS. No se habla de otras tarifas, pero sí de la EE y las acciones correspondientes, aunque estén interrelacionadas.

2).- Por qué no se menciona el Apagón Financiero post 2027 (3) “gracias” a la tarifa alta (19,28 US$/KWmes) del Acuerdo $anti Lula, para más “$tatu” quo, y el réquiem de la ANDE (4). Se menciona más industrialización, pero según la CAPPRO hoy con mayor molienda aún hay mucha capacidad instalada ociosa, también se menciona la exportación – US$- by maquila como panacea, pero su consumo de EE asociado no mueve el amperímetro de la ANDE. Tampoco hay mención alguna a las MyPimes, que constituyen +95% de las empresas que emplean el 80% de la mano de obra, ya que lo que no se mide, no se controla, aún con la “EPH/Iné”.

Se analiza sesgadamente la situación actual, pero solo de parte de la demanda de EE- ANDE, y sus proyecciones futuras, partiendo siempre del “$tatu” quo (joia), para luego concluir que la opción más factible en el corto plazo es la termoeléctrica (70 TCF a “ojímetro”). Ni una sola palabra sobre la tarifa, plazos, a la “ge$tión”, entre otros, ya que todo análisis básico incluye lo que se conoce como Matriz de Riesgos (ISO). concluye que la producción eléctrica no acompaña el ritmo acelerado de la demanda, impulsado por la electrificación, el consumo industrial y nuevos sectores como la criptomineria, cuando en realidad el orden de los factores sí altera el producto.

Hoy sabemos, a pesar de que ANDE aún no publicó su Memoria 2025, seguramente debido a problemas de tipo polígrafo/impresión, tal como (BEN 2025 – VMME); que el consumo nacional sigue un ritmo vegetativo y que el consumo industrial se mantiene menor al 8% (ocho) de la EE facturada, no solo en los últimos tres años del gobierno de $anti, sino desde la prepandemia 2019, o antes, pero como dice EVP: “no me crean a mí, lean las Memorias ANDE” o relean que (7) cuando la industria local creció tanto hizo que hasta la UIP desconfiara.

La única demanda que se disparó fue la del grupo de IEI (cripto), que pasó del 3% de la EE facturada ANDE 2023 al actual 30% (2026), para ubicarse en el top five mundial BTC, “ca$ualmente” con este gobierno y, según ellos, aportan el 60% de los Ingresos ANDE o sea ahora los ingresos del monopolio, dependen del monopsonio.

Para evacuar toda duda al respecto procedí a leer, complementariamente, la Consultoría Técnica Internacional, para la elaboración de un Plan de Mejora de la GESTION OPERATIVA de la ANDE, realizada por el BID- CEARE, entregado a fines del 2025, pero de un alcance limitado, hasta 2023, hecho que me llamó la atención, porque el estudio anterior citado (CEE/UIP) abarca el 2024, que se presentó primero, y además gratis.

El objetivo de esta consultoría, entre otros, menciona lo siguiente: “alcanzar la sostenibilidad financiera (“tarifa$o”) y la mejora del servicio” (siempre) a largo plazo y con los “mi$mos”, aunque me llama la atención que miran y se comparen solo hacia afuera, con otras realidades, pero ni una sola mención al ombligo, la “ge$tion” (interna), el “$tatu” quo y/o sus ratios, que presuponen todo joia.

De entrada aclaran que la ANDE solo (sic) “es una tomadora de los precios de EE generadas por IB y EBY, sin tener responsabilidad directa por los costos de generación”, una falacia e irresponsabilidad total a sabiendas de que integra el CDA de IB, con voz y voto, y que en la EBY (5) dr firmó el Acta Acuerdo de Pautas Operativas de Yacyretá el 19 de mayo de 2025, en Bs.As. con autolimitación inclusive.

El pacto (apuá) estableció una tarifa provisional de US$ 28/MWh, a cuenta, para ambas márgenes y busca iniciar el ordenamiento financiero de esta binacional luego de décadas, pero siempre con los “mi$mos”.

Todos estos acuerdos apuá se traducirán en MAYORES COSTOS MEDIOS para la ANDE, que tal como menciona no pudo pass through (traspasarlos)” al cliente final, porque fue una decisión política. ergo, el problema no es firmar lo que sea (legal o no), el problema es no poder traspasarlo a la ciudadanía a través de las tarifas.

Llaman la atención los datos base tomados, caracterización de la ANDE (pág 13) 2023.

1).-1.843.709 clientes (activos), pero la memoria menciona 1.583.969 clientes facturados (86%). Este 14% de diferencia está constituido por los morosos, incobrables, y/o ambos.

2).- 5040 empleados, pero el 49,9% es OyM y 19,1% comercial, donde OyM= Dx+Tx+Gx. Este 30% de diferencia, lo conforman leguleyos y/o planilleros.

3).- La EE vendida (total) fue 15.573.748 MWh, incluida exportación, por US$ 812 millones de ingresos por ventas totales (TC 1 US$ = 7827,2 G$), resultando una venta media de 47,62 US$/MWh o 369,2 G$/KWh. Como las pérdidas totales asociadas según la Memoria = 6.300.121 MWh (40,7% facturado), pero dijeron oficialmente que las pérdidas totales eran solo del 28,4%. “tuicha” la diferencia”.

4).- Si los Ingresos totales por venta del único producto monopólico comercializado fue de US$ 812 millones, un sapiens se preguntará por qué el presupuesto aprobado 2023 fue del doble (6), equivalentes a unos US$ 1.552 millones, en el marco de la Ley N° 7050/2023 del PGN.

Esta diferencia pitagórica entre compra y venta, cómo se prorratea, ya que las cifras citadas resultan 3,3 veces todo lo retirado por ANDE de la EBY a cuenta o 7,9 veces todo lo producido por la CH-ACY marginal.

Será por eso, que no se hace mención alguna a la rentabilidad negativa según la Ley 966/64, así como tampoco al ratio Endeudamiento/Patrimonio, que en el 2023 sobrepasó el 81% y llegó al 100% en el 2024, pero hasta allí, casualmente, no llega la consultoría internacional.

Recordemos que con el Récord Guinness de IB de 3 millones de MWh producidos (marzo 2024), este público que, en cuatro décadas de producción, la binacional aportó al Paraguay alrededor de US$ 13.077,2 millones, en el marco del cumplimiento del Anexo C del Tratado. De ese monto, aproximadamente USD 1.115,4 millones en concepto de pagos a la ANDE (50% de su patrimonio actual). ergo la ANDE sobrevive gracias a las dádivas tarifarias de IB (subvención “rapais”), ya que precisan que hagan lo que siempre hicieron en las “bina$ionales”, pero esgrimen sine die que el único problema es la tarifa política, que la ciudadanía debe pagar de facto (pass through) para que broten las “inver$iones”.

El CEARE, (Pag. 108), establece una fórmula de ajuste propuesta en el estudio de revisión y actualización de tarifas 2021, ya que la compra de la EE de las “bina$ionales” tiene una influencia del 70% y se paga en US$, pero la tarifa se recauda en guaraníes. Sin embargo, hoy sabemos, según el BCP, que el dólar estadounidense se depreció aproximadamente entre un 10% y 14% frente al guaraní desde 2021 a la fecha.

A inicios de 2021 la divisa se cotizaba en G. 6.900, mientras que hoy en alrededor de G. 6000. El guaraní se apreció +20%, hecho que se debería reflejar en los análisis, ya que no hay mención alguna al US$ sobrevaluado, usado en presupuestos.

Por último, no deja de llamar la atención por qué dicha Consultoría solo abarca hasta 2023, y que por ende no incluye los acuerdos apua 2024-26 de IB y EBY, en los que el mayor costo de la Generación “bina$ional” fue aceptada voluntariamente, y por escrito, por la ANDE, tal como ocurrió en el 2016 con el Récord Guinness, que desembocó en el “tarifa$o” de marzo de 2017 (Pliego 21), a pesar de contar con (tres representantes en el CDA IB. Ergo, ellos mismos se ponen la soga al cuello, pero el problema es la tarifa política, aunque desconozco el ppt y la fábula expuesta en la new Mesa Eléctrica con los “mi$mos”.

El gráfico demuestra cómo se ha disparado la compra de EE, por mayores Costos Medios “Bina$ionales” debido a la mayor demanda. Si la demanda y los Costos Medios crecen, como que 6 x 3 = 21, hacen insostenible toda ecuación pitagórica y la singularidad econométrica.

La tarea no es tanto ver lo que nadie ha visto, sino pensar lo que nadie ha pensado sobre lo que todo el mundo ve. Erwin Schrödinger

Conclusión: Según mi modesto saber y parecer, el actual enroque producido en el dream team CDA IB, con la permanencia del exministro MEF CFV y extitular ANDE (FS), confirma mis sospechas de que solo se busca mantener el statu quo “bina$ional” (box paralelo, financiado por IB, a través de los llamados “Ju$tos Ga$tos $ociales”), que llevaron a triplicar el topeado déficit “fi$cal” actual, buscando “allianar” con los “mi$mos” el camino al 2028.

La Mesa Energética, tal como ocurrió 2019, con casi los “mi$mos” expertos, solo servirá de distracción para mantener el “$tatu” quo actual, in limine do “apagao”, y la mejor prueba es que las presentaciones estratégicas citadas precedentemente, fueron hechos por terceros (PSR BR & CEARE/BID), que se excusaran esgrimiendo insumos provistos oficialmente, sin depuración, análisis previo, sin análisis del contexto y/o riesgos.

La Soberanía no se pide, SE ejerce. “No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”. Arturo Illia

Estrecha relación

Varias veces mencioné que la demanda energética de un país está muy relacionada con su producto interno bruto (PIB).

Un indicador muy fiable

Consumo de energía por habitante es, por tanto, uno de los indicadores más fiables del grado de desarrollo económico de una sociedad.

La única que se disparó

La única demanda que se disparó fue la del Grupo de IEI (cripto), que pasó del 3% de la EE facturada ANDE 2023 al actual 30% (2026).

¿La ANDE irresponsable?

¿Es la ANDE “una tomadora de los precios de EE generadas por IB y EBY, sin tener responsabilidad directa por los costos de generación”?

Una falacia insostenible

Una falacia y total irresponsabilidad porque integra el CDA de IB con voz y voto y que en la EBY firmó el Acta Acuerdo de Pautas Operativas...

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o) – Ciudadano paraguayo, orgulloso de sus raíces.

axelbenitezayala@gmail.com – SET 26 / Gloria & Honor Eterno a nuestros verdaderos héroes patrios

Referencias

1)https://www.itaipu.gov.py/noticias/institucional/itaipu-transfirio-usd-275-millones-al-estado-paraguayo-hasta-julio-de-2026-por-anexo-c/

2)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2026/03/22/la-energia-anda-bien-el-problema-es-el-tesoro-de-la-abuela/

3)https://www.abc.com.py/economia/2026/03/18/itaipuyacyreta-y-su-aporte-a-la-economia-de-guerra/

4)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2023/07/16/en-2024-escucharemos-el-requiem-por-la-ande/

5)https://www.eby.gov.py/se-firmo-el-acuerdo-operativo-de-yacyreta/

6)https://www.abc.com.py/economia/2022/09/27/ande-gastara-la-mitad-de-su-presupuesto-2023-en-comprar-electricidad/

7)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2022/09/25/cuando-dicen-que-la-industria-local-crecio-tanto-hasta-la-uip-desconfia/