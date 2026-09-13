¿Qué se agazapa detrás?

Cada tanto aparecen en Itaipú cazadores recolectores apañados por el gobierno de turno. Un día diseñan “aradas y rastreadas” para los agricultores-operadores del área del embalse. Las huellas desaparecen a los 15 días.

Otro día aparecen los empresarios de buses, minibuses y vehículos de alta gama alquilados al ente. Normalmente es bocado de políticos regionales o tránsfugas, al estilo Yamy Nal, Chaqueñito o Dionisio de la ANDE.

Algunas veces aparecen cazafortunas disfrazados de técnicos de la academia. Todos, sin excepción, apadrinados por el más alto nivel partidario. En el consejo de Itaipú Binacional (IB) ya tuvimos desde presidentes de seccionales hasta desconocidos yernos del poder.

En una época tenebrosa de la alternancia, en la que una chabacana senadora liberal manejaba la binacional, tuvimos hasta encargadas de comisiones vecinales como directoras.

Uno de ellos llegó al colmo. Era director administrativo que no podía firmar cheques porque estaba impedido administrativa y judicialmente, además de Inforconf, etc.

Otras veces presentan “proyectos sociales” como los de la Villa San Francisco, cuyo costo unitario llegó a US$ 100 mil por unidad. ¿¡Qué pobre podría pagar eso en las inmediaciones de Viñas Cue!?

Lo hemos advertido en otras entregas; provienen del mismo grupo institucional-empresarial. Unas veces son directores, luego descienden a superintendentes, luego van como jefes de departamento, otro día lo encuentras como presidente del PTI, de la Fundación Tesai, de la Caja de Jubilados, con sus mismos salarios de 120 millones de guaraníes mensuales, más beneficios sociales de un marajá hindú o de un lord inglés. Apenas se jubilan, vuelven como consultores, asesores o peor, como contratistas de obras.

Hoy están con sus proyectos de utilizar “energía excedente” de Itaipú para crear hidrógeno (proyecto Green Silicom), mañana estarán para crear fertilizantes (Atome); luego querrán construir cohetes para viajar a la luna, pero siempre usando energía garantizada y de bajo costo.

Sin embargo, los más peligrosos son aquellos de guantes finos que presentan proyectos megalómanos que quieren llevarse grandes bloques de energía firme, renovable y garantizada de la IB y dejarnos las migajas. Siempre los enfrentamos (https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/otro-proyecto-fuera-de-la-finalidad-de-itaipu-1668559.html).

Si las energías alternativas son tan rentables, ¿por qué no construyen esos parques ...?

¿Por qué, si las energías alternativas son tan rentables, no construyen ellos mismos sus parques solares o eólicos?

Lo que pasa es que quieren energía firme y barata, no las inestables y todavía caras renovables.

La ANDE, ya lo dijimos, se encuentra con saldo rojo galopante. Tiene deudas de usuarios morosos, robos de asentamientos políticos, de proveedores infieles, deuda tecnológica y ya está en el tiempo de descuento y, lo peor de todo, sigue endeudándose, con aval del Estado, es decir, del contribuyente.

El acuerdo trienal Santi - Lula fue desastroso. No lo dicen, pero fue revisada discretamente cuando demostramos la desconsiderada sobrefacturación tarifaria, ¡por tres años!

En el 2023, la Central Hidroeléctrica Acaray aportó un total de 793.769 MWh de energía al SIN-PY (Sistema Interconectado Nacional); 767.745 MWh año 2024 y, 570.000 MWh año 2025. De los valores mencionados ya fueron descontados aproximadamente 1.480 MWh de consumo propio. Para generar esa cantidad de energía, las cuatro turbinas operan a una potencia media mensual de aproximadamente entre 150 a 155 Mw.

Para construir la Central Acaray I y II transcurrieron once años, con una inversión exclusiva de las arcas nacionales. Fue un ejemplo que, lastimosamente, no se reprodujo.

Hoy seguimos invirtiendo en su actualización tecnológica, en la supuesta “repotenciación” y modernización, pero, ¡ojo, señores lectores! coincidentemente es la misma potencia y energía que demanda una empresa inglesa, cuyo representante ya lo conocemos como DGP del primer gobierno de HC.

Si supiéramos el precio real (técnico y financiero) de la ANDE no habría problemas en venderlo por bloques grandes y de larga duración. ¡Mejor aún si “ellos” mismos construyen su propia usina nuclear inglesa o norteamericana para auto-abastecerse!

Considerando el valor actual y futuro de nuestro preciado producto, si lo administramos ineficientemente, necesitaríamos construir 12 centrales hidroeléctricas similares al proyecto de PCH sobre el río Ypané en el distrito de Belén.

Para reponer lo equivalente a la Central Acaray se requeriría endeudarnos por US$ 1.000.000.000 y venderlo a una tarifa mayor a US$ 100/MWh. ¿Queda claro?

Por otra parte, el hecho de no prestarse al ordeño energético a favor de empresas paniaguadas del sistema tal vez hizo que Félix Sosa “renunciara”. Esperemos que el efecto dominó no alcance a sus técnicos del primer anillo, al igual que el de Pedro Ferreira en el 2019. No obstante, los técnicos del UIA siguen ambiguos.

¡No se puede aceptar ninguna otra regla o acuerdo que no pase por un ente regulador y el mercado!

Si la administración no diseña un plan que considere el mercado, ¡lo hará el mercado! Esto acabará como las viejas: Antelco (líneas fijas vs celulares), Flota Mercante (buques obsoletos Vs barcazas privadas), Capasa (Aristócrata Vs importados), Fepasa (tren a vapor Vs trenes eléctricos) y el MOPC (Tapé jovai Vs tapé vaí).

La verdadera “reculada” del Gobierno sería oponerse al mercado o seguir postergando el déficit fiscal.

Un repliegue estratégico después de la derrota catastrófica ante la reforma fiscal solo será compensado por la generación de miles de empleos formales... toda vez que no copen los mismos “grupos empresariales”, financieros y tecnológicos.

En estos tiempos de mercado se podría pensar inclusive en una exclusa de navegación costeada por ambas márgenes ¡con peajes! Si construimos bajo el imperativo del Anexo B y en cualquiera de las tres opciones, también se podría recuperar la inversión con un peaje binacional.

De los tres proyectos ejecutivos, la opción Bahía del balneario y zona PTI (hoy ocupado por paneles flotantes) demuestra ser la mejor. No es curiosidad morbosa, sino para un simple dato académico. ¿Cuánto costó (por m2) el petit parque fotovoltaico del lago de Itaipú? ¿Fueron hechas a precio de mercado o llevarán el estigma de los pupitres chinos?

Lo recientemente expresado por el presidente Lula da Silva por la Guerra contra la triple Alianza solo confirma una larga inequidad binacional y el espíritu imperialista del Brasil. ¿Acaso se solucionó el problema limítrofe con el socio condómino? ¡Nooo! Solo está bajo agua y la “Reserva Binacional de Mbaracayú aún continúa incierta.

Llegó la hora que Lula piense en los pobres, pero no solamente del Brasil. Aquí también tenemos miserables que pagan tarifas mayores que las industrias de la FIESP.

La sabiduría de un estadista contempla, aún a sus aliados y adversarios doctrinarios, como no a sus socios comerciales. Y miren que no hablo de subsidio, sino de mercado. La mejor manera de crear justicia social es dando la misma oportunidad a todos.

¿Tan rentables son?

¿Por qué razón, si las energías alternativas son tan rentables, no construyen ellos mismos sus parques solares o eólicos?

(*) Exsuperintendente de Energías Renovables IB.