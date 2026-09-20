Acceso al segundo puente con el Brasil se encareció 15,23%

Estos trabajos forman parte del proyecto de acceso al segundo puente sobre el río Paraná, llamado como el Corredor Metropolitano del Este. El proyecto, financiado por Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y ejecutado por el MOPC, contempla una inversión total de US$ 212 millones.

Entre sus principales componentes se encuentran los accesos urbanos y rurales, la infraestructura de control fronterizo, la terminal de cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) y el puente sobre el río Monday.

Acceso al segundo puente: seis contratos que registraron sobrecostos millonarios

Los datos oficiales del MOPC muestran que 5 de los 6 contratos adjudicados para estas obras registraron millonarios incrementos, con variaciones de entre 16% y 20%. La denominada conexión a la red interurbana existente, a cargo de la Constructora Acaray SA, correspondiente al acceso urbano al puente de la ciudad de Presidente Franco, tenía inicialmente un monto de G. 136.157 millones. Su monto final informado asciende a G. 162.742 millones, una diferencia de G. 26.585 millones, equivalente a un aumento del 19,53%.

El acceso rural Lote 1, que está a cargo del Consorcio CT Vial, integrado por Isacio Vallejos SA y Tecnología del Sur SAE, pasó de G. 289.659 millones a G. 337.062 millones. La diferencia es de G. 47.403 millones, lo que representa variación del 16,37%.

En el caso del acceso rural Lote 2, el monto inicial era de G. 162.949 millones y terminó en G. 194.921 millones, con alza de G. 31.972 millones, equivalente al 19,62%. Este tramo fue adjudicado al Consorcio Mediterráneo, integrado por las firmas Constructora Petricevic SA, Ing. Miguel Chaves Hausman e Iniciativas Constructivas SA.

Las obras de la zona primaria, que están a cargo del Consorcio TIV, integrado por Tocsa SA, Implenia SA y Vial Sur SA, también registraron variación cercana al 20%. Este contrato pasó de G. 42.997 millones a G. 51.596 millones, es decir, G. 8.599 millones más, con una diferencia del 19,99%.

La terminal de cargas de la ANNP, por su parte, pasó de G. 39.726 millones a G. 47.649 millones. El aumento fue de G. 7.923 millones, 19,94%. Este lote está a cargo del Consorcio CEP, conformado por Caldetec SRL, EDIVI SA y Puntal Construcciones SA.

El único contrato que no registró suba, según los datos proporcionados por el MOPC, es el del puente sobre el río Monday. Su monto se mantiene en G. 132.753 millones. Este tramo fue adjudicado al Consorcio Monday (Constructora Heisecke SA y Construpar SA).

En conjunto, los seis contratos pasaron de G. 804.241 millones a G. 926.724 millones. Es decir, las obras acumularon un aumento de G. 122.483 millones, equivalente al 15,23% respecto del monto inicial.

Estado de las obras de acceso

Las obras presentan distintos niveles de ejecución. Tres componentes ya fueron terminados, otro está prácticamente concluido y dos todavía tienen trabajos importantes por delante.

El acceso urbano, de 24,1 km, registra una ejecución del 100%. También están concluidas las obras civiles de la zona primaria, que comprenden una superficie construida de 6.685,3 metros cuadrados. El componente fue terminado el 3 de marzo de 2025.

A esto se suma la terminal de cargas de la ANNP, de 11.393,05 m², cuya construcción finalizó el 15 de junio de 2025.

Estos componentes ya están terminados, pero todavía falta completar parte de la infraestructura vial que permitirá conectar todo el sistema con el segundo puente internacional.

Avance del acceso rural

El acceso rural Lote 2 es uno de los componentes más avanzados. Tiene extensión de 11,7 km y registra un 99% de ejecución.

El movimiento de suelo, las obras complementarias, el paso de fauna elevado, el sistema de pesaje y báscula, el peaje y el acceso a la Reserva Forestal Moisés Bertoni ya están terminados.

El paquete estructural alcanza 97% y drenajes 95%. También siguen algunos trabajos de pavimentación, entre ellos el acceso lateral a Cedrales, con avance del 89%, y el acceso en el km 25,5, que llega al 92%. La fecha estimada de finalización de este tramo es noviembre de 2026.

En cuanto al acceso rural Lote 1 contempla 19,1 kilómetros, de los cuales 17 kilómetros ya fueron ejecutados. El avance general es del 85%.

En cuanto a los trabajos físicos, el movimiento de suelo ya está terminado y la intersección Cedrales también registra 100% de ejecución. Los drenajes alcanzan el 99% y el paquete estructural llega al 97,5%. El cronograma del MOPC establece febrero de 2027 como fecha estimada para la culminación de este tramo.

Uno de los principales componentes que todavía debe avanzar es el puente sobre el río Monday. Esta estructura, que forma parte de las obras de acceso del lado paraguayo, tendrá una longitud de 560 metros y registra actualmente un 45% de ejecución física. Tiene como fecha estimada de finalización abril de 2027.

Aunque el avance general es del 45%, varios componentes estructurales ya presentan niveles importantes de ejecución. El movimiento de suelo y los estribos están terminados, las cimentaciones alcanzan el 95% y las pilas llegan al 83%.

La culminación de esta estructura será uno de los hitos necesarios para completar la conexión vial hacia el segundo puente internacional.

¿Cuándo se podrá utilizar el segundo puente?

Con el puente internacional sobre el río Paraná ya terminado, una de las principales incógnitas es cuándo podrá habilitarse efectivamente la conexión para el tránsito.

El MOPC informó que resulta difícil establecer una fecha exacta debido a factores que pueden escapar al control de la institución, como las condiciones climáticas.

No obstante, bajo condiciones ideales, la previsión oficial apunta al segundo semestre de 2027.

Esto significa que la culminación del puente internacional no implica por sí sola la habilitación del nuevo paso. Primero deben concluirse las obras de acceso y los demás componentes necesarios para que toda la conexión funcione de manera integrada.

La habilitación del nuevo paso internacional tampoco depende exclusivamente de las obras ejecutadas en territorio paraguayo. Para que la conexión pueda operar plenamente, también deben estar dadas las condiciones del lado brasileño, particularmente en materia de accesos, controles fronterizos e infraestructura necesaria para atender el flujo de vehículos y cargas.

El proyecto de acceso al segundo puente sobre el río Paraná comenzó el 24 de diciembre de 2020 y tiene como objetivo mejorar la conectividad entre Paraguay y Brasil, integrando las actividades productivas y logísticas de la región. El financiamiento de CAF prevé una inversión total prevista para el plan que asciende a US$ 212 millones.

Los seis contratos

Los seis contratos pasaron de G. 804.241 millones a G. 926.724 millones. Las obras acumularon aumento de G. 122.483 millones, equivalente al 15,23% respecto del monto inicial.