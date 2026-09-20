Paraguay se ubica entre los países con menor inflación de A. Latina

En un segundo grupo aparecen Colombia con una inflación interanual de 6,24%; Honduras con 6,2%; República Dominicana con 5,13%; y Bolivia con 5,02%. Si bien las cifras resultan significativamente inferiores a las observadas en Venezuela, Argentina y Cuba, todavía superan ampliamente el nivel registrado actualmente en Paraguay.

Entre algunas de las principales economías latinoamericanas, Uruguay presentó una inflación interanual de 4,55%; Perú de 4,44%; Brasil de 4,22% y Chile de 4,1%. Nicaragua registró 4% con cifras correspondientes a julio; Guatemala alcanzó 3,37%; México 3,26%; El Salvador 3,19% y Panamá 2,2%.

Paraguay con una inflación de 1,5% quedó por encima de Ecuador, que registró 1,12%, y Costa Rica, donde el índice presentó una variación interanual negativa de -0,17%, dentro del listado de 19 países recopilado por Bloomberg Línea.

De esta manera, Paraguay presentó la tercera tasa de inflación interanual más baja entre las economías consideradas. La posición adquiere mayor relevancia al comparar el comportamiento de los precios con el de sus principales socios comerciales del Mercosur.

En agosto, la inflación paraguaya se ubicó 3,05 puntos porcentuales por debajo de Uruguay y 2,72 puntos porcentuales por debajo de Brasil. Frente a Argentina, la diferencia alcanzó 32 puntos porcentuales. Estos cálculos toman como base las tasas interanuales recopiladas por Bloomberg Línea y reflejan la marcada heterogeneidad que persiste en la evolución de los precios dentro del bloque y de América Latina.

La situación paraguaya también contrasta con lo observado un año atrás. La inflación interanual llegó a 4,6% en agosto de 2025, mientras que actualmente se encuentra en 1,5%. Esto representa una reducción de 3,1 puntos porcentuales en doce meses y explica, en buena medida, la posición del país dentro del grupo de economías con menores variaciones de precios de la región.

¿Qué está pasando con los precios en Paraguay?

Los datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) muestran que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no registró variación mensual en agosto de 2026. La inflación fue de 0%, resultado de movimientos contrapuestos entre los distintos componentes de la canasta familiar.

Con este desempeño, la inflación acumulada entre enero y agosto alcanzó 1,8%, considerablemente por debajo del 3,4% observado durante el mismo periodo de 2025. La diferencia entre ambos años alcanza 1,6 puntos porcentuales y refleja una menor presión general sobre los precios durante los primeros ocho meses de 2026.

La inflación interanual también continuó disminuyendo. Pasó de 1,6% en julio a 1,5% en agosto, mientras que doce meses antes se encontraba en 4,6%. La inflación núcleo, indicador que permite observar una parte más estable de la evolución de los precios al excluir determinados componentes de mayor volatilidad, también mostró una moderación. El indicador presentó una variación mensual de 0% y una tasa interanual de 1,3%, frente al 1,5% registrado en julio.

El comportamiento del IPC durante agosto estuvo marcado por movimientos en direcciones opuestas. Por una parte, el BCP registró reducciones en los precios de varios alimentos. Entre ellos se encuentran la carne vacuna, carne de aves, carne de cerdo, hortalizas, harinas, pastas y arroz, además de leche y aceites.

La disminución de determinados alimentos contribuyó a compensar los aumentos observados en otros segmentos de la canasta. Particularmente relevante fue la reducción de 0,8% registrada en el subgrupo de carne vacuna durante agosto.

También se observaron bajas en distintos bienes durables de origen importado. En este segmento, el BCP vinculó gran parte de las reducciones con la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense. Este comportamiento incidió sobre los precios de automóviles, camionetas, equipos telefónicos, productos informáticos y determinados electrodomésticos.

Un tipo de cambio más bajo reduce, en determinadas condiciones, el costo en moneda local de productos importados o de aquellos que cuentan con un elevado componente externo. Durante 2026, este factor pasó a tener una mayor presencia dentro de la dinámica de precios de diferentes bienes comercializados en Paraguay.

Sin embargo, las reducciones no fueron generalizadas. Los combustibles registraron incrementos durante agosto y su subgrupo presentó una variación mensual de 4,3%. También se verificaron aumentos en varios servicios, lo que evitó que la inflación mensual se ubicara en terreno negativo.

Otro dato relevante del informe del BCP se encuentra en la difusión de los aumentos. Durante agosto, solamente 32,7% de los productos que integran la canasta del IPC presentaron incrementos de precios. Esta proporción quedó por debajo del promedio histórico de 44,8%.

El dato muestra que las subas estuvieron concentradas en una proporción relativamente reducida de los bienes y servicios relevados, mientras una parte importante de la canasta presentó estabilidad o disminuciones durante el mes.

Bienes y servicios muestran comportamientos diferentes

La composición de la inflación paraguaya también muestra una diferencia importante entre bienes y servicios. En agosto, la inflación interanual correspondiente a los bienes fue de apenas 0,4%, mientras que la variación de servicios y renta alcanzó 3,5%.

La diferencia entre ambos componentes refleja que la moderación de la inflación se encuentra particularmente asociada al comportamiento de los bienes, donde se produjeron reducciones tanto en determinados alimentos como en productos importados.

Los servicios, en cambio, continúan mostrando una inflación superior al promedio general. Con una variación interanual de 3,5%, este componente se encuentra 3,1 puntos porcentuales por encima de la inflación de los bienes y 2 puntos porcentuales por encima de la inflación general de 1,5%. La composición será uno de los elementos relevantes para observar durante los próximos meses, particularmente ante la previsión de que la inflación general aumente nuevamente hacia finales de 2026.

BCP prevé que la inflación vuelva hacia el 3,5%

A pesar de que actualmente la inflación interanual se encuentra en apenas 1,5%, el escenario previsto por el Banco Central del Paraguay (BCP) contempla una aceleración durante los últimos meses del año.

En su Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio de 2026, el BCP redujo su proyección de inflación para diciembre desde 3,5% hasta 3,3%. Esto implica que, de cumplirse la estimación, la inflación interanual debería avanzar desde el 1,5% observado en agosto hasta aproximadamente 3,3% al cierre del ejercicio. Para 2027, la autoridad monetaria proyecta una inflación de 3,5%, coincidente con la meta vigente del Banco Central. El esquema contempla un rango de tolerancia de ±2 puntos porcentuales alrededor de ese objetivo.

Las expectativas de los agentes económicos se encuentran alineadas con estas estimaciones. En la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE) correspondiente a agosto, elaborada por el BCP, la mediana de inflación esperada para el cierre de 2026 se ubicó también en 3,3%.

Para el cierre de 2027, los próximos doce meses y el Horizonte de Política Monetaria, los participantes mantuvieron una expectativa de inflación de 3,5%. Para septiembre de 2026, los agentes consultados anticiparon una variación mensual de 0,2%.

Así, Paraguay llega al último tramo de 2026 con una inflación considerablemente menor que la observada un año atrás y ubicada entre las más bajas de América Latina y el Caribe, pese a los cuestionamientos de determinados agentes económicos, sobre todo de la ciudadanía que no ve reflejada la importante desaceleración de la inflación. La variación de 1,5% registrada en agosto contrasta tanto con el 4,6% observado en agosto de 2025 como con los niveles actuales de varios países de la región.

La reducción de precios de distintos alimentos, la menor presión sobre los bienes importados asociada a la apreciación del guaraní y una menor difusión de los aumentos contribuyeron a contener el IPC durante agosto. Al mismo tiempo, los incrementos registrados en combustibles y servicios muestran que las presiones inflacionarias no desaparecieron completamente.

El escenario hacia adelante apunta a una normalización gradual. Tanto las proyecciones del Banco Central del Paraguay como las expectativas de los agentes económicos contemplan que la inflación deje atrás el actual nivel de 1,5%, cierre 2026 en torno al 3,3% y posteriormente converja hacia la meta de 3,5% durante 2027.

Tercera tasa de inflación

Paraguay presentó la tercera tasa de inflación interanual más baja entre los países. La posición adquiere mayor relevancia al comparar el comportamiento de precios con socios del Mercosur.