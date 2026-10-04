¡Basta de retórica, contratemos todas las unidades de 50 Hz.!

El proceso más común es el de Haber-Bosch, el cual transforma el hidrógeno H2 y el nitrógeno del aire N2 en amoniaco NH3, que es la materia prima base para casi todos los fertilizantes modernos. Cuando este hidrógeno se genera utilizando energías renovables, el producto resultante se conoce como fertilizante verde o de bajo carbono. La ecuación química es: N2(g)+3H2(g) = 2NH3(g) + calor. La reacción es exotérmica (libera calor) y reduce el volumen del gas. Se ve favorecida por altas presiones.

En artículos anteriores mencionábamos que hacia finales del 2028 estaríamos consumiendo la totalidad de la energía garantizada (EG) de Itaipú y en el 2030 de Yacyretá, si continuaba el aumento de la demanda actual. Creo que fuimos matemáticos y muy serios, y también los primeros en dar cifras exactas. De la primicia emergieron los “profetas del día después” anunciando lo mismo. Inclúyase aquí a exdirectores de IB, EBY, expresidentes de la ANDE y a los famosos “barones de Itaipú” y sus descendientes, siempre reunidos en el Centro Paraguayo de Ingenieros.

No obstante, la prudencia y la responsabilidad obligan a ser cada día más exactos en nuestros cálculos y previsiones, especialmente porque estamos ante dos escenarios posibles:

1° Escenario: la ANDE tiene contrato con las criptominerías hasta finales del 2027; si se prorrogan los contratos en su totalidad, se cumplen las previsiones de años mencionados.

2° Escenario: si los contratos con las criptos no se prorrogan, el SIN-PY tendría dos años más de sostenibilidad con EG. Hasta 2030 en la CHI y hasta 2032 en Yacyretá. (por favor tomen nota, señores “asesores”).

Se agrega un 3er. Escenario si consideramos el comportamiento actual de los cauces hídricos tributarios al río Paraná. Se puede deducir con ello que si aumentan los caudales provenientes de aguas arriba de IB habrá mayor cantidad de materia prima (agua) y, consecuentemente, mayor generación de electricidad para ambos socios condóminos. Nuestros cálculos de proyecciones, según la agronomía y la teología, y después de un buen tiempo del récord de generación (10 años) dicen que tendremos nuevamente excedentes en el 2026 (aproximadamente 1.700.000 Mwh), sin eventos imprevistos.

El comportamiento hidrológico (caudales de agua) y las maniobras del embalse (acumulación normal, desembalses forzados, etc.), cuya administración técnica es fundamental para el SIN-PY, podría darnos un plus económico y financiero, reflejado en las tarifas, ¡si es que nuestros consejeros se despiertan!

Recientemente, por el vertedero de la CHI han desperdiciado millones de m3 de agua, energía y dólares, manteniendo, al mismo tiempo, varias turbinas ociosas. Ocurre esto porque la Dirección Técnica (DT) paraguaya es apenas un relleno estructural dentro del organigrama de la binacional . El que manda es el DT brasileño. La cogestión es una de nuestras antiguas utopías.

Los dos únicos técnicos en el CDA, el ex y el actual presidente de la ANDE, ni se dan por enterados de las pérdidas ocasionadas con el desperdicio de agua; creemos que esto tiene sus razones:

1° La mala negociación del acuerdo operativo trienal 2024/2026 -Santi/Lula, con la contratación de potencia por debajo de la demanda real del SIN-PY. Dijimos como cincuenta veces que dicho AO era innecesario, ineficiente, ilegal y corrupto. La prueba son los US$ 300.000.000 de pérdidas para la ANDE.

Una de las consecuencias primarias, dentro de todo el paquete denominado “complacencia interesada”, permite que la ENBpar recurra, cuando quiere, al desembalse para sostener el SIN-BR en horas pico.

2° Brasil utiliza la CHI como central de punta y, consecuentemente, hace uso y abuso del sistema hídrico y operacional de la usina. Si la ANDE contratara el 100% de potencia de las 10 turbinas de 50 Hz y su consecuente energía asociada a dicha potencia, le daríamos al SIN-PY mayor cantidad de energía firme y barata; pero nos quedaríamos sin los gastos “discrecionales”.

En este punto me permito sugerir un arbitrio internacional aprovechando la inercia de lo expresado por el Abg. Jorge Gross Brown: “La empresa (Atome) nunca buscó una tarifa subsidiada, sino la industrial, con previsibilidad y factores de ajuste”.

¡Eureka! Los ingleses nos están sirviendo en bandeja la fórmula. Hagamos un arbitrio internacional del Anexo C (de ser posible otra inglesa) y demostremos lo que los verdaderos profetas, inclusive los del “día después”, ya lo dijeron. Estamos perdiendo millones en nuestros acuerdos operativos.

Cuando el Brasil recurre al desembalse para generar energía adicional a las previsiones hidrológicas, podríamos también aprovechar, por primera vez, los beneficios forzados de la operación por debajo de la faja operativa (220,40 a 219,40 m.s.n.m) y adicionar también mayor tiempo de oferta de electricidad limpia y segura a nuestro país. Estamos hablando de un antiguo imperativo (Acta de Foz de 1966 y Tratado de 1973). La Potencia contratada y consecuente energía será dividida en partes iguales. Señores lectores, ¿les gustaría una equidad después de 42 años de generación ininterrumpida?

Conclusión: Con todo lo dicho, hemos demostrado que podríamos darle más tiempo de oferta de EE al SIN-PY hasta aproximadamente 2030 desde IB y hasta 2032 de fuente Yacyretá, si contratamos el 100% de las máquinas de 50 Hz. Para el efecto, la ANDE debe administrar eficientemente los contratos con las criptominerías y, a la vez, mejorar sustancialmente el preacuerdo con Atome.

Si todo va bien, a las 00:00 hs del 31 de diciembre de 2026 habremos generado 75.134.520 Mwh (EG) + 1.700.000 MWh (por encima de la EG). Debemos considerar que los dos años anteriores del AO, 2024 y 2025, no llegamos a la Energía Garantizada, pero el 2026 pinta muy bien.

Si en los próximos años El Niño y La Niña, todos bajo el mismo manto divino, nos proveen abundancia de agua, estaríamos generando energía como nunca y habría equidad como nunca, habría generación de industrias de inteligencia como nunca, tendríamos hasta políticos con inteligencia, como nunca, disminuiría el narcotráfico como nunca; y hasta podríamos pensar en un campeonato mundial de fútbol, como nunca.

Si Atome insiste con su fórmula expoliadora, hagámosle firmar un acuerdo indexado al barril de petróleo y al dólar fluctuante. La reina o el rey de Inglaterra harían exactamente lo mismo. Lord Palmerston lo hubiera recordado al oído: “No tenemos aliados eternos de forma permanente, y no tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y nuestra obligación es vigilar esos intereses”.

Pérdidas del AO Lula/Santi

Dijimos como cincuenta veces que ese AO era innecesario, ineficiente, ilegal y corrupto. La prueba son los US$ 300.000.000 de pérdidas para la ANDE.

Central de punta

Brasil usa la Central Hidroeléctrica Itaipú como central de punta y, consecuentemente, usa y abusa del sistema hídrico y operacional de la usina.

(*) Ing. Agr., electricista y teólogo. Exsuperintendente de Energías Renovables de Itaipú.