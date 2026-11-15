Una vil estafa, de eso se trata

Que los ocupantes de turno de Mburuvicha róga y del Palacio de López, con toda esa parafernalia de apoyo que caracteriza al Partido Colorado, te mintieron y en forma reiterada, es verdad...

... pero que te dejaste embaucar, es otra verdad, igualmente irrefutable.

En incontables ocasiones, a cambio de una indignante propina, otras de un lugarcito en la desbordada planilla de alguna dependencia pública o por el desteñido argumento de la tradicional pertenencia a un partido. En fin, por numerosas estupideces más, que reflotarlas hoy sería perder el tiempo.

No obstante, admitamos que hubo casos especiales, muy ingeniosos, pero al servicio de la más cruel de las estafas, porque llegaron a escamotearle hasta el presente y con mayor razón el futuro a modestos trabajadores, emprendedores, etc.

Asistimos a la recaída de centenares de miles de ahorristas en las garras de financistas rapaces que, como tácticas para capturar recursos ajenos, se disfrazan de empresarios, y hasta de “estadistas”. ¿No es ese el caso de Ueno Bank?

Recaída porque, de nuevo, a pesar de la experiencia que nuestro infortunado país acumula en la materia –casos Banco Unión, Banco General, Banco Alemán, solo por citar algunos– cometimos el mismo error. Evidentemente ¡no aprendimos nada!

Propalar mitos no es un arma exclusiva de bucaneros de las finanzas. Es una repetitiva fórmula, especialmente cuando sus parásitos se enquistan en los órganos administrativos de sectores de nuestra economía o tan solo de los segmentos más lucrativos, por ejemplo, energía, Itaipú, etc.

En el primer semestre de 2023, cuando en el embalse de las negociaciones binacionales se perfilaban ciertas olas amenazantes, pese al claro mandato del Tratado (Anexo C), las partes acordaron establecer una tarifa que duplicaba el costo del servicio de electricidad de la entidad binacional.

El mito era transformar la gran represa hidroeléctrica no solo en una eficiente productora de energía, sino también en una recolectora de dinero que supuestamente invertirían en el desarrollo del país.

¿Cómo? Según sus publicistas, entre ellos el ahora malhadado presidente de la República, Santiago Peña, el árbol caído del que están haciendo leña hasta sus “correligionarios” de ayer, invirtiendo en infraestructura eléctrica, pavimentación de un millar de kilómetros de caminos en el país, en hospitales, tomógrafos para hospitales, etc., que fueron financiados con los recursos que obtendrían de la inexcusable violación del Anexo C.

Ignoramos si en la planificación de este operativo hubo errores o sencillamente se trataba de esa borrachera que se presenta cuando se concreta un plan.

Nos referimos a los impactos del tarifazo en la estructura de costos de la ANDE, porque debió absorber ese “tarifazo” que Peña y secuaces exhibieron como un resonante triunfo.

No obstante, la “bóveda” o “salón de pánico” de la sui géneris mansión peñista permaneció oculta o simplemente ignorada, de propósito o por la incapacidad de los organismos de control de la República (Contraloría, Fiscalía, el Legislativo, entre otros).

¿Por qué la “bóveda o cuarto de pánico”? Porque el uso y abuso de los ingresos adicionales de Itaipú, evaluados en centenares de millones de la moneda norteamericana, por extraño que parezca, quedaba al arbitrio exclusivo del Poder Ejecutivo.

Hay preguntas que caen por su propio peso: ¿Investigarán ahora, acicateados por la implosión del caso Ueno Bank, cómo gastó, en qué gastó, cuándo gastó, por qué gastó? ¿Dónde guardó los recursos sobrantes? ¿Por qué seleccionó a estos depositarios? El Ejecutivo, obviamente.

Exhumar otros casos

El affaire Ueno Bank obliga a exhumar otros casos, al menos los botones del muestrario que aún está visible. Nos referimos a la matriz energética nacional, específicamente en lo concerniente al uso final de energéticos en los últimos años, asunto que adquirió relevancia debido a la presencia de otros interesados en la energía eléctrica paraguaya.

Con frecuencia, inclusive en foros internacionales, ante la presencia de gobernantes de los países más importantes, nuestros publicistas de turno sostuvieron que las fuentes que abastecen al sistema paraguayo son todas “renovables.

El Balance Energético Nacional del Viceministerio de Minas y Energía, en su último informe (agosto de 2025) destaca que las porciones de la torta de consumo corresponden en un 27,6% a la electricidad; 25,5% a la biomasa y 46,9% a los derivados del petróleo.

Simples, pero eficientes a la hora de la remoción de los mitos. Los datos apuntados evidencian que el grueso de la demanda de energéticos en el país es aún aportado por los derivados del petróleo, que la economía nacional debe importar hasta la última gota.

Solo este dato derriba con estrépito los mensajes que propalan los publicistas oficiales, de turno, cuando intentan convencer a terceros inclusive, extranjeros, de que el Paraguay alimenta su sistema solo con fuentes renovables.

Si cotejamos los registros del 2025 sobre la materia con los del ejercicio precedente, veremos que hubo un incremento de la demanda de los derivados en 2025, leve pero incremento al fin. En otras palabras, la tendencia a la suba del consumo de combustibles derivados del petróleo no solo se mantiene en el esquema nacional, ¡sube!

En tanto que el aprovechamiento de la energía eléctrica subió apenas dos puntos porcentuales, inclusive menos.

La demanda de la biomasa se redujo 1,9 puntos porcentuales.

La conclusión es que también en estos simples ejercicios, pintar la realidad energética del país, nos engañan, tal vez, como caracterizaba el senador Gustavo Benítez Leite al expresidente Santiago Peña, por “narcisismo” o simplemente por torpeza. O, tal vez, porque sus responsables pretendían apurar alguna gestión, con abundante disponibilidad de recursos financieros.

Finalmente, alimentamos la esperanza de que también en Itaipú, en el manejo de la recaudación adicional de casi tres años, gracias a la sobretarifa que acordó Peña con sus pares brasileños, se produzca otro estallido de transparencia, y se recupere al menos parte del dinero malhabido y malgastado. Se investigue y castigue a sus responsables.

Nada aprendimos

A pesar de la experiencia que nuestro infortunado país acumula en la materia, cometimos el mismo error. Evidentemente ¡no aprendimos nada!

Arbitrio exclusivo

El uso y abuso de los ingresos adicionales de Itaipú, por extraño que parezca, quedaba al arbitrio exclusivo del Poder Ejecutivo.