Qué tarifa de potencia de Itaipú (US$/kWmes) podría pagar la ANDE (en default) este 2027/28 (preelectoral) vs. la rentabilidad terapéutica, sin afectar aún más la magra economía local, con deflación sistemática en papeles; pos-Ueno, pero con el “mi$mo” “$tatu quo” (ahora 100% allianados)”, que manejaron el sector por décadas (“Ipp$e”, ahora expertos) pero con cuasinulos resultados incrementales de gestión (morosidad, pérdidas, atrasos obras, rentabilidad, 80% de lo comprado y/o solo 80% de los clientes activos, son facturados, entre otros).

Este ensayo técnico/econométrico, in extenso” en mi próximo libro “’Cuentas Claras conservan la Amistad”, segunda edición 2027, con el que supondremos que todo es predecible con la misma “ge$tión” y, por ende, la única variable que se puede mover en el tablero estratégico, sería la tarifa (política) de Itaipú (IB), considerando que “el enroque, “Ju$to” del lado paraguaio” ya fue realizado, aunque sabemos que hay blsck hole juurídicos (versión 60 Hz).

Si estoy equivocado en esta y/o algunas de mis múltiples publicaciones al respecto, no dudo de que la “juri$prudencia”, así como expertos/académicos/historiadores (pronii), me lo harán notar públicamente.

La rentabilidad emergente analizada sería el resultado operativo sobre los ingresos de explotación en un escenario de corto plazo preelectoral, 2028, con la esperanza de que la ciudadanía valiente no herede otro Calle 7, vacío en finanzas, pero atiborrado de lelos, prelavados con “deterjente francé”.

-Con la tarifa vigente (19,28): la rentabilidad operativa sería de 18,0% en 2027 y 21,2 % en 2028, frente a 3,0 % estimado para 2026 preliminar y -0,1% en 2025 (resultado).

Pero si se desea aumentar el margen de tarifa, para financiar con mayor rentabilidad el perimido Plan Maestro, no hay otra salida que bajar el costo medio de las binacionales: cada 10% que se baja sumaría unos 5 puntos de rentabilidad (5,2 con 17,4; 5,0 con 15,6; 4,2 con 14,1 y 4,2 con 12,6); cada US$/kW-mes menos sumaria unos 2,8 puntos, en “troca/troca” con gastos “$ociales”, ilegales y discrecionales, pero “go$toso, heí “Ju$to bina$ional”. Que Ueno.

-La cuenta con IB es la tarifa por la potencia contratada y no dependería (gua’u) de la energía retirada, (subcontratación), mientras Brasil así lo permita, ya que la energía retirada de IB por ANDE crece como mínimo 15% al año (supuesto) y arañando en el corto plazo el 50%, ya que solo se cosecha lo que se siembra.

Pero hay una disparidad de criterios, al carecer de estrategia: solo se barajan y mencionan opciones operativas “in limine “do apagão”. Mientras, por un lado, deseen bajar el costo medio de las binacionales, por el otro, la política “salvatore” de generación local (ERNC), impulsado por leguleyos “henerjeticos” in totum, le busca “negó$ios” al supuesto productor y/o inversor privado.

Esto, en teoría, incorporaría EE local (ERNC) por el doble del costo medio ANDE, como mínimo, “ca$ualmente” usado como referencia, por ejemplo, incorporar unos 1.100 MWp solar a unos +62 U$S/MWh, anularían lo que ganaría ANDE al bajar 10% la tarifa de Itaipú en el corto plazo.

No olvidemos que cada punto extra de pérdida que la ANDE pueda reducir a futuro, equivaldría a porque +1,1% de baja de la tarifa, pero a los expertos solo les preocupa el pico de la demanda MW del power point (Ippse), todo lo demás puede esperar.

La ANDE lo sabe, y muy bien, porque ya tienen la experiencia de la planta solar de Bahía Negra (700 KWp; +3 MWh de almacenamiento, inversión de +US$ 2,5 millones -BID-), para generar en promedio 30 MWh ±10% mes y/o 20 mil USS anuales), que evidentemente no cierran pitagóricamente los resultados (LCOE; ROI, ere eréa), pero según ellos, se ganó experiencia (siempre subsidiado y ahora buscan que el “nego$io”, lo hagan por analogía algún privado. Que Ueno.

Obs: La EBY no entra en esta ecuación, ya que sabemos que este enclave fue autolimitado exprofeso, por escrito y confirmado por Cammesa en su planificaciones (Nov 26-Abr 27, disponible en la WEB - Programación Estacional - Cammesa), amen que su tarifa real US$/MWh, es incalculable hasta para los Ángeles del Aña Cuáa, con hipermetro IA; allí todo es a cuenta.

Contexto: la tarifa de Itaipú y la ANDE

La situación actual de la ANDE lo resumí en un solo gráfico con la ayuda de la IA, solo resultados duros, en el que las palabras huelgan, pero es lo que hay con los “mi$mos”.

La tarifa de potencia de Itaipú (Anexo C del Tratado) es la que la ANDE paga por la potencia que contrata. Bajó de 22,60 a 16,71 US$/kW-mes en 2023 y volvió a subir a 19,28 en 2024, según el trato apu’a bilateral ($anti - Lula) de ese año con “ga$tos $ociales”, que la fijó hasta el 2026, por ende 2027, es el primer año sin tarifa prefijada y, como dijeron públicamente, la primera prioridad es la revisión del Anexo C, quizás extemporáneo post 2023, me propuse analizarlo in extenso.

Con esa tarifa prefijada, la ANDE no logró rentabilidad operativa positiva en 2023 (-0,3%), 2024 (-6,5 %) ni 2025 (-0,1 %): sus gastos de explotación crecieron más que el ritmo de sus ingresos, con una tarifa media en guaraníes país cuasiconstante). El sobrecosto absorbido por la ANDE (US$ 296 millones 2025), quien no dijo ni MIAU al automorderse la cola, ya fue explicado suficientemente (1) y por ende no lo repetiré, aunque desconozco porque estos temas estratégicos no fueron expuestos en el último XVI SESEP/CIGRE, para el millar de expertos/académicos (99% pasivos).

Método y supuestos del escenaro 2027-2028 y resultados para distintas tarifas de Itaipú.

Los ingresos no cambian con la tarifa; mmgs = miles de millones de guaraníes. La fila resaltada es la tarifa intermedia de 16,71 US$/kW-mes.

Gráfico: rentabilidad operativa de la ANDE 2023-2028 según la tarifa de Itaipú (target objetivo 12%).

Cada 10% de la tarifa vigente son 1,9 US$/kW-mes y valen unos 5,2 puntos de rentabilidad. En términos lineales, cada US$/kW-mes equivale a unos 2,8 puntos en 2027 y 2028, porque la cuenta ANDE - IB aparenta proporcional a la tarifa (US$) vs. los ingresos vegetativos (G$).

Dos caras de la misma moneda

Hasta aquí, la ANDE acude a IB (no a la EBY autolimitada) para salir del default, necesita que su costo medio de abastecimiento baje conforme todo lo señalado precedentemente.

Pero está la otra cara de la política energética, impulsada por “leguleyos “henergéticos”, expertos en “nego$ios” in totum, de energías renovables no convencionales (ERNC) y autogeneración, donde la misma ANDE queda obligada a comprarles energía a un costo mínimo del doble o más de su costo medio. Son dos criterios diametralmente opuestos dentro de la misma empresa monopólica pública, camino a la copaconización.

Quizás la tercera opción, más cara y realista, pero no expresada en este escenario, sea la importación, que empezará siendo casual para luego sistémico, ante la falta de ideas y resultados. La IB ya está preparado para esa situación, favoreciendo a los privados “rapais” (ACL).

Las PCH, aparentemente, quedaron archivadas, al igual que el power point con la copia autenticada del moderador, en la junta de gobierno.

Cara externa (IB). El costo medio de la energía de Itaipú baja de 26,6 US$/MWh (2025) a 23,3 en 2028, con 19,28 US$/kW-mes y a 20,2 con 16,71; la rentabilidad con 19,28 sería de 18,0% y 21,2 % (2027 y 2028), y con 16,71, de 25,1% y 28,3%.

Cara interna (autogeneración y ERNC). La Ley 7599/2025, el Decreto 6034/2026 y la Resolución MOPC 996/2026 crearon tres figuras: Autogenerador y/o Cogenerador (el excedente se paga a la Tarifa de Referencia, que es el costo medio; hasta 1 MW la ANDE debe tomarlo – sale o sale), el Generador (el precio de referencia del llamado es el techo, con contratos de hasta 30 años y pago de la potencia contratada, aunque no reciba la energía (¿?) y el Gran Consumidor de 30 MW o más (precio libre, solo consumo propio). El Estado, vía ANDE, es el único comprador, ya que nadie desea cambiar el buen clima de Negocios in totum, con doble diplomado, he’i Jetu’ulio Vargas by Forbes.

Para que el ROI cierre, haciendo algunos cálculos pitagóricos minimalistas, un productor necesita +50 US$/MWh a 100 MWp (TIR del 9%) y 62 para un inversor exigente (TIR del 10% y repago de ocho años); pero a 5 MWp, los valores suben a 62 y 76; y a 1 MWp, 75 y 92; si añado baterías, +85, ya que aparentemente no hay discriminación horaria (punta de carga), aunque el VMME, impulse recién ahora el uso de cocinas eléctricas en vez del GLP, pero olvidaron algunas palabras alusivas respecto a la simultaneidad y/o calidad del servicio.

Ergo: inyectar excedentes por encima de la tarifa de referencia ANDE (29 US$/MWh) no cierra prima facie en ninguna escala, entonces cual sería el “negó$io” in totum?

El contrasentido en números (efecto anual en 2027, escenario base):

Sobrecosto de la ERNC = (precio pagado - costo de abastecimiento de la ANDE de 23,9 US$/MWh) x 1.927 MWh por MWp al año (factor de planta de 22%). ingresos de explotación 2027: G. 11.077 mil millones; 7.310 G./US$.

La matemática es simple y directa: unos 1.100 MWp de solar a 62 US$/MWh (o unos 1.600 MWp a 50) anulan lo que la ANDE gana al bajar 10 % la tarifa de Itaipú. Evidentemente, los “leguleyos henergéticos” creen que todo tiene su salida procesal, vía decretos in totum, (símil Atome), tal como la resolución 995 de fecha julio 2026, donde el MOPC (no la ANDE) fija el precio de referencia, ante el statu quo y la falta del “reguleador”, para la adquisición de la ERNC ofertadas.

Doy por descontado que, de modo similar y recíproco, la ANDE establecerá el precio de la tarifa técnica del transporte urbano metropolitano (obsoleto), para el cálculo del subsidio en dólares que debe abonar el Estado (2). Cuánto pone el Estado en c/u (2025): el subsidio al transporte urbano obsoleto fue de unos G. 360.424 millones (US$ 49,3 M) y la tarifa social de G. 45.616 millones (US$ 6,2 M).

Por cada guaraní que la ANDE descuenta en luz, el Tesoro (todos) pone casi 8 veces en el pasajero pero no dicen que abarcó solo al tercio de los usuarios de bajos ingresos (Consumo menor a 300 KWh mes) y que no pesa en un presupuesto aprobado ANDE de unos G. 15 billones (aproximadamente US$ 2.340 millones).

Conclusiones

- La ANDE no debería aplicar dos criterios diametralmente opuestos, por un lado, pretender ahorrar costo por MWh con ayuda IB, sin mirar a la EBY “allianada”, para pagarle más del doble a la ERNC in totum. Quizás se pueda comprar ERNC u otros, solo donde se sustituya energía más cara (térmica en punta y/o sequía), para sistemas cuasi aislados o puntuales, tal como ocurre en la región/mundo.

Ejemplo, las cooperativas Menno, autosustentables, en las que el MWh (solar y diesel) sí se traduce en Valor Agregado país, real con empleo, allí quizás amerite un subsidio por el ahorro energético, pero hay que ver que dice la “juri$prudencia” “henergética” y/o el power point de los expertos, aunque alegaran que el decreto “leguléyico” este firmado in totum, por ahora con la mano, pero escondiendo aún el codo.

- Quizás muy pronto volveremos a escuchar la “bolaterapia gatuna”, de que la cripto es la única que paga la “TARIFA TÉ$NICA”, mientras el resto de los comunes pagamos la “TARIFA POLÍ$TICA” (3), previsualizando el tarifa$o “salvatore” como el rebalanceo 2017 (post IB Record Guinness 2016), mientras tanto mantienen el Statu quo con “wi$kas” in totum.

- La $oberanía es otra cosa, explicada hasta el cansancio en publicaciones en la última década, pero eso implica primero que el agua llegue al tanque del ciudadano, hecho que no sucedió en décadas y tampoco después del 2023, (4) aunque ahora, por la “vacunada”, quizás se aprendió a diferenciar lo Ueno de lo simple, pero con los mi$mos. Ergo: El que avisa no traiciona.

La soberanía no se pide, Se ejerce. “No le tengo miedo a los de afuera que nos quieren comprar, sino a los de adentro que nos quieren vender”. Ueno dixit.

Bajar el costo medio

Si desean subir el margen de tarifa, para financiar con mayor rentabilidad el perimido Plan Maestro, hay que bajar el costo medio de las binacionales.

Camino que siguió Copaco

Son dos criterios diametralmente opuestos dentro de la misma empresa monopólica pública, camino a la copaconización.

En Yacyretá, autolimitado

La EBY no entra en esta ecuación, ya que sabemos que este enclave fue autolimitado ex profeso, por escrito y confirmado por Cammesa.

Errores de cálculo

Incorporar unos 1.100 MWp solar a unos +62 U$S/MWh, anularía lo que ganaría la ANDE al bajar 10% la tarifa de Itaipú en el corto plazo.

(*) Ing. Axel Cid Benítez Ayala (3l 1nD1v15o)–ciudadano paraguayo, orgulloso de sus raíces.

axelbenitezayala@gmail.com – Nov 26 / Homenaje a los pocos paraguayos sapiens vegetarianos, pero que no comen vidrio.

Referencias

1)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/economico/2026/11/08/gastos-sociales-de-itaipu-43-de-la-tarifa-vs-sobrecosto-para-ande/

2)https://www.abc.com.py/economia/2026/02/25/subsidio-a-transportistas-aumento-1846-en-los-ultimos-10-anos-pese-al-pesimo-servicio/

3)https://www.lanacion.com.py/politica/2024/07/15/criptomineras-pagan-tarifa-tecnica-que-aumento-con-el-nuevo-acuerdo-de-itaipu/

4)https://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/cada-pueblo-tiene-el-gobierno-que-se-merece-939283.html