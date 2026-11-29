“Se informó que antes de fin de año Alliana se reunirá con Lula para definir, como objetivo más ambicioso, la revisión del Anexo C de Itaipú y, por lo menos, la definición de su tarifa, dado que la actual rige hasta fin de año.

En el caso de Peña, cuando asumió en 2023, reclamamos el ejercicio de la soberanía y la defensa de los intereses de la patria. El hoy expresidente, preso y procesado por asociación criminal, siguió la línea de la traición a la patria, concretó una criminal reducción de nuestra tarifa de exportación de la energía paraguaya de Itaipú al Brasil, en mayo de 2024, a tan solo 50,0 US$/MWh.

El irrisorio precio, inferior al ya bajo precio de exportación de 56,5 US$/MWh, que rigió hasta el 2021. La tarifa de Itaipú hasta el 2021 era de 22,6 US$/kW-mes y luego de reducciones ejecutadas por Abdo Benítez, Peña dejó la tarifa en 19,28 US$/kW-mes, una reducción de (22,6 – 19,28 =) 3,32 US$/kW-mes, o bien 6,5 US$/MWh menos que hasta el 2021. La tarifa de 19,28 US$/kW-mes equivale a una tarifa de 37,4 US$/MWh para la energía ‘garantizada’, que es la que el Paraguay exporta a Brasil.

Como la compensación por la cesión de energía es de 12,6 US$/MWh, el precio de exportación de nuestra energía es actualmente de (37,4 + 12,6 =) 50,0 US$/MWh. Hasta el 2021 era de (50,0 + 6,5 =) 56,5 US$/MWh.

Al mismo tiempo, Peña violó el tratado de Itaipú al fijar una tarifa (19,28 US$/kW-mes) superior al costo del servicio que, como máximo, es de 8,87 US$/MWh [Hasta el 2021, el pago promedio del servicio de la deuda era igual a unos 2.000 M US$/año, que desapareció por completo desde el 2024. Como el presupuesto de Itaipú hasta 2021, para 12.135 MW contratados, era de (12.135 MW x 12 meses/año x 22,6 US$/kW-mes= 3.291 M US$/año, al eliminarse el pago de la deuda, el ingreso tarifario debió ser (3.291 – 2.000 =) 1.291 M US$/año.

Eso determina una tarifa de 1.291 M US$/año ÷ (12.135 MW x 12 meses)= 8,87 US$/kW-mes.

Alguien podría objetar que, con la devaluación del dólar y otros factores, este costo podría haber aumentado en 5 años (del 2021 al 2026). Téngase en cuenta, sin embargo, que tan solo en el año 2021, en concepto de gastos de “responsabilidad socio ambiental”, Itaipú gastó, lado paraguayo, unos UNOS 101 M (ver http://apapp.org.py/wp-content/uploads/2024/09/6.ITAIPU-APORTE-al-PY-_-Set-21-Escenarios-Tarifa-2022.-11.10-2.pdf).

Cabe estimar un gasto similar del lado brasileño, el que alcanzaría, por sí solo, este concepto de “gastos de responsabilidad socio ambiental”, que NO deben formar parte del costo del servicio, a un 202 M US$/año ÷ 1.291 M US$/año = 15,6%, cantidad similar a la pérdida de valor del dólar. Además, con austeridad (salarios que sean similares a los del Presidente de la República y no 4 veces, etc.) se podría reducir aún más el costo del servicio. Por ello podemos decir que el costo de 8,87 US$/kW-mes es el máximo admisible, con limitada austeridad. Tal tarifa superior al costo del servicio implicó, tan solo en este año (2026), un ilegal vaciamiento de ANDE en 389 M US$/año [De acuerdo al presupuesto 2026].

Si tuviera un poco de patriotismo, ¿qué debería plantear Alliana a Lula? Algo muy simple:

1º. El estricto cumplimiento del tratado de Itaipú y que la tarifa sea igual al costo del servicio, el que, sin los 2.000 M US$/año de servicio de deuda que se pagaba a Eletrobras hasta el 2021, debería ser de 8,87 US$/kW-mes, como máximo.

2º. Que la ANDE contrate el 50% que nos corresponde (6.067,5 MW); que usemos a bajo costo toda la energía que podamos, a 8,87 US$/kW-mes (14,9 US$/MWh) [la generación promedio de Itaipú en los últimos 20 años fue de 86.650 GWh/año. Por ello, el costo del servicio promedio (a 8,87 US$/kW-mes) sería igual a 1.291 M US$/año ÷ 86.650 GWh/año= 14,9 US$/MWh], para beneficio de todo el país. Así, con ese bajo costo del servicio de Itaipú, la ANDE tendrá fondos propios para expandir el servicio y, también, para ampliar la tarifa social, que beneficiará al 90% de las familias paraguayas, a todas las comunidades indígenas y los adultos mayores carenciados, a 400.000 mipymes y a la mayoría de las Juntas de Saneamiento, según proyecto de ley por iniciativa popular radicado en el Senado desde el 2 de abril de 2025 y “congelado” por la bancada cartista.

La energía barata debe ser para más empleo y calidad de vida, y no para empresas electrointensivas (EEI) que generan 456 veces (45.600%) menos empleo que el promedio de las empresas del país. Las EEI deben pagar igual que Brasil, el precio de mercado, pues no deja valor agregado alguno. [Además del precio de mercado a nivel de generación, las EEI deben pagar a ANDE todas las pérdidas y gastos de transmisión, así como otros de explotación, y el 8% de rentabilidad que establece la Carta Orgánica de ANDE].

3º. Que la energía que no utilicemos la exportemos a precio de mercado al Brasil, o incluso la región, como ya lo aceptó el actual presidente brasileño en el Acuerdo Lugo-Lula (2009). El precio de mercado es de por lo menos 100 US$/MWh. A la Argentina la ANDE exportó en el 2025 energía de Acaray a 135 US$/MWh. Entre Brasil, Argentina, Bolivia y Uruguay intercambian por similar valor. De esta manera tendremos una renta eléctrica significativa que debe destinarse a la expansión y mejoramiento del sistema eléctrico nacional (ANDE), al menos en un 50%, y ampliar la tarifa social y a financiar la inversión para un desarrollo sustentable.

Si Brasil se niega a pagarnos un precio de mercado –que no puede pagar más de 50 US$/MWh, como ahora paga–, Alliana debería exigirle a Lula un compromiso irrevocable, que cuando Paraguay requiera energía adicional a la hidroeléctrica nos entregue energía a igual irrisoria tarifa a la cual el Paraguay le exporta hoy y le exportó por décadas. Así tendremos una energía a bajo costo incluso mucho más allá del 2050.

El riesgo de la traición a la patria, sin embargo, es mayúsculo, pues Alliana no es sino la continuidad de Santiago Peña y debe responder a su mentor, Horacio Cartes, quien a su vez debe responder a sus patrones, las poderosas tecnológicas transnacionales que dominan el mundo y también al cartismo.

Una traición a la patria que podría cometer Alliana sería que acuerde con Brasil que baje la tarifa de Itaipú, quizás hasta 12 o a 10 US$/kW-mes (o bien 23,3 US$/MWh y 19,4 US$/MWh para la energía garantizada, respectivamente el Paraguay exporta energía “garantizada” actualmente, porque la energía excedente queda totalmente en el Paraguay, según el “acuerdo operativo”. Vale decir, estas tarifas se calculan en base a una generación de 75.000 GWh/año, y que, al mismo tiempo acepte que el Brasil no pague nada más que la actual irrisoria compensación (12,6 US$/MWh).

Así, en lugar de exportarle a Brasil a 56,5 US$/MWh, como lo hacíamos hasta 2021, o a 50,0 US$/MWh, como lo hacemos hasta ahora (2026), pasaremos a exportarle al Brasil nuestra valiosísima energía de Itaipú a (23,3 + 12,6 =) 35,9 US$/MWh, o bien a (19,4 + 12,6 =) 32,0 US$/MWh, según la tarifa de Itaipú se fije en 12 US$/kW-mes, o en 10 US$/kW-mes, respectivamente.

¿Por qué tendríamos que exportarle a menos de 100 US$/MWh si es que ellos no pueden sustituir nuestra energía hidroeléctrica sino con combustibles fósiles? Si Alliana simplemente baja la tarifa de Itaipú y no aumenta la compensación por la cesión de energía, será un agravamiento en la actual situación, de gravísima traición a la patria.

Otra traición a la patria que podría cometer Alliana sería mantener la actual tarifa de Itaipú de 19,28 US$/kW-mes, como Peña adelantó que sería su postura antes de ser expulsado del cargo. Si ese fuera el “arreglo”, se seguiría violando el Tratado, se continuaría vaciando a la ANDE y se mantendría el regalo al Brasil de una energía paraguaya de Itaipú a precio irrisorio (50 US$/MWh), manteniendo una tarifa “intermedia” ilegal, superior al costo del servicio de Itaipú con el fin de que siga sobrando un fondo discrecional en Itaipú. Así se seguiría apuntando al enriquecimiento ilícito, en colocaciones riesgosas como Ueno Bank, donde Itaipú perdió millones de dólares.

Con los nuevos nominados por Alliana en Itaipú y el área energética, no hay motivo para alimentar algún tipo de esperanza. Ojalá nos equivoquemos y que Alliana rectifique profundamente su accionar y le diga al presidente del Brasil algo tan sencillo como esto:

“Lula, la tarifa de Itaipú será igual al costo del servicio como establece el Tratado. Debe ser como máximo de 8,87 US$/kW-mes, un costo con austeridad. La ANDE contratará el 50% de la potencia disponible a dicho costo y dispondremos de nuestra energía a dicho bajo costo en todo lo que necesitemos. Al Brasil le exportaremos a precio de mercado, como ya te comprometiste a pagar según el Acuerdo Lugo-Lula, un precio justo que es de por lo menos 100 US$/MWh, para la calidad de energía que te exportamos, y que perfectamente se puede acordar aumentando el monto de la compensación, como ya lo hiciste con Nicanor Duarte Frutos, primero y luego con Lugo”.

¿Tendrá Alliana suficiente entereza y patriotismo para decirle y exigirle a Lula algo tan sencillo y sólidamente fundamentado como lo aquí explicitado? Creemos, sinceramente, que no, aunque estaríamos felices de reconocer nuestro error de apreciación si efectivamente formula y concreta un trato justo en Itaipú.

Venta a precios reales

Que la energía que no usemos la exportemos a precio de mercado al Brasil, o incluso a la región, como ya lo aceptó el presidente Lula.

Tratado inviolable

Hasta 2021, el pago promedio del servicio de la deuda era igual a unos 2.000 M US$/año, que desapareció por completo desde 2024.

US$ 8,87 por KWmes

Que la ANDE contrate el 50% que nos corresponde; que usemos a bajo costo toda la energía que podamos, a 8,87 US$/kW-mes.