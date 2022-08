Neurociencias (27)

Es de suma importancia el aceptar nuestras emociones y no reprimirlas, lo que no quita que debamos aprender a gestionarlas, cuando las mismas no son funcionales a lo que deseamos.

Pequeños trucos cotidianos pueden ayudarnos a lograr despertar aquellas emociones que nos ponen de buen ánimo.

Si por un momento nos pusiéramos a hurgar en nuestra memoria recuerdos de situaciones placenteras, sin darnos cuenta estaríamos influenciando en el sistema atencional voluntario, para que se dirija a recorrer vías neuronales que nos permitan rememorarlas y al hacerlo podremos sentir placer.

La emoción es rápida y fuera de la consciencia. El sentimiento, es darle nombre a la emoción y el primer paso a interpretar una situación, reinterpretarla, considerar las consecuencias si se sigue adelante con esa emoción, gestionarla, considerar si es adecuada o no, etc.

El estado emocional se produce cuando la emoción se mantiene en el tiempo.

Sin embargo, podemos ir aún más lejos y no solo recordar, sino también darnos espacios en los cuales escribir estas remembranzas en una hoja o cuaderno. De este modo, podremos leerlos y con un menor esfuerzo traerlos a la mente, auxiliándonos cuando estemos muy comprometidos emocionalmente y nos cueste dirigir la atención para evocar las vivencias positivas. Al acordarnos o leer sobre momentos felices el cerebro liberará neurotransmisores del placer y esto fomentará el surgimiento de emociones relacionadas con los mismos.

Tener en el escritorio, billetera,cartera, celular, etc., fotos de los seres queridos y dedicarnos un tiempo a mirarlas lleva al cerebro sentir el mismo placer y seguridad que el estar junto a ellos. En el aula podríamos dejar por ejemplo que los niños traigan algún objeto pequeño de la casa.

La posibilidad de dirigir conscientemente la atención es una herramienta básica de gestión emocional. Esto no significa que debamos huir de las emociones (ya que todas cumplen la función de avisarnos cómo percibimos y evaluamos algo), sino que evitemos quedarnos enquistados en ellas. Sentirnos molestos o enojados está bien si alguien hizo algo que nos afectó, pero desde el enojo poco podremos hacer para afrontar adecuadamente la situación, como, por ejemplo, proponer una conversación con la otra persona.

Lea más: Neurociencias (26)

El neurocientífico Antonio Damasio mencionó que tenemos emociones de fondo o estados emocionales de base que hacen que tendamos hacia el optimismo o hacia el desánimo, y, debido a esto, es que aprender a lograr mantener durante el día cierto estado emocional, nos favorecen a la hora de afrontar las cosas de un modo óptimo.

En el aula comenzar el día contando buenas noticias o una experiencia positiva.

Fuente: SPEER ME, BHANJI JP, DELGADO MR. 2014. Savoring the past: positive memories evoke value representations in the striatum. Neuron.